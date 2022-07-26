Женщинам нельзя прикасаться к монахам и еще 13 вещей, которые следует знать о Лаосе

Когда речь заходит о Юго-Восточной Азии, то многие люди сразу говорят о таких местах, как Вьетнам, Малайзия, тайский Пхукет или огромный Бангкок. Но никто не думает о Лаосе, воспринимая его как небольшое государство, овеянное мистикой и секретами. Большинство туристов просто не рассматривает его как направление для путешествий, а зря. Что же нужно иметь в виду перед поездкой в этот чудесный уголок планеты?

Это не менее развитая страна, чем Камбоджа или Непал

Конечно, маленькому азиатскому государству не приходится конкурировать с акулами политической карты, но и там можно найти свои законы, правила, традиции и культуру.