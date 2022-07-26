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Женщинам нельзя прикасаться к монахам и еще 13 вещей, которые следует знать о Лаосе

Женщинам нельзя прикасаться к монахам и еще 13 вещей, которые следует знать о Лаосе

Автор:
26 июля 2022 08:34
Сообщество : Факты
Метки: в мире   интересно   лаос   люди   монахи   факты   фото   
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Лаос — загадочная страна со своими особенностями и правилами. Что следует знать туристам, прежде чем отправляться в этот азиатский рай?

Когда речь заходит о Юго-Восточной Азии, то многие люди сразу говорят о таких местах, как Вьетнам, Малайзия, тайский Пхукет или огромный Бангкок. Но никто не думает о Лаосе, воспринимая его как небольшое государство, овеянное мистикой и секретами. Большинство туристов просто не рассматривает его как направление для путешествий, а зря. Что же нужно иметь в виду перед поездкой в этот чудесный уголок планеты?


Это не менее развитая страна, чем Камбоджа или Непал

Конечно, маленькому азиатскому государству не приходится конкурировать с акулами политической карты, но и там можно найти свои законы, правила, традиции и культуру.

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Неторопливая страна

В Лаосе живут одни из самых гостеприимных людей Азии, однако они не любят спешки: редко приходят вовремя или открывают свои магазины и кафе с началом рабочего дня. Автобусы тоже нечасто приходят по расписанию, и кажется, все вокруг движется в плавном и размеренном темпе. Исключение составляют лишь самолеты международных авиалиний, которые всегда прилетают в срок.

Лаосская еда — настоящая загадка

Она напоминает сразу три кухни, смешанных вместе: тайскую, вьетнамскую и камбоджийскую, но при этом блюда больше кислые, чем острые. Особенной популярностью пользуется маринованное мясо и местное пиво Lao.

Река — это жизнь

Через Лаос протекает много рек, но самая большая — Меконг. Именно на ней сосредоточено все существование жителей страны. Люди не только устраивают рыбалку или сплавы грузов, но и используют реку в качестве «торгового центра», устраивая огромные плавучие базары.

Нет выхода к морю, но есть 4000 островов

Почти все острова располагаются на той же реке Меконг. Большинство из островов имеют песчаные пляжи, а самые большие оборудованы зонами отдыха для туристов.

Есть разница между севером и югом

В давние времена они считались отдельными королевствами, соперничающими за власть и землю. Поэтому на севере и юге совершенно разные виды достопримечательностей, разные традиции и разные люди. Туристы отдают предпочтение северу, где текут широкие реки, а природа более пестрая и разнообразная.

Ощущается влияние Франции

Чуть более 50 лет Лаос считался французской колонией и обрел независимость лишь после Второй мировой. Но за эти 50 лет жители переняли массу французский заимствований, которые до сих пор царят в стране: это французский язык, блины и круассаны в кафе на завтрак, а также много зданий в колониальном стиле. Кстати, большая часть туристов Лаоса — французы, предпочитающие чужую страну, но свой язык.

Дешевые полеты на воздушных шарах

Многие люди мечтают о таком небольшом приключении как полетать на воздушном шаре, и в Лаосе самые низкие цены в Азии, не превышающие $70-80.

Женщинам запрещено дотрагиваться до монахов

Это часть старинной лаосской культуры: монахи — это чистые и уважаемые люди, и прикасаться к ним считается проявлением неуважения. Более того, даже обычные люди не терпят такой простой вещи как рукопожатие, воспринимая его как грубость. Хотите поприветствовать лаосца? Сложите руки на груди и склоните голову.

Смотрите под ноги

В парках или храмах лаосцы могут сидеть на полу или на земле, и ни в коем случае не стоит переступать через них, чтобы не проявить себя дерзким грубияном. Также, посещая храм, нельзя направлять носки ног на статую Будды — это крайнее неуважение к религии.

Привет и спасибо

Если выучить эти два слова на лаосском и применять их во время разговора с местными жителями, вы вызовите массу положительных эмоций и прослывете хорошим человеком, который чтит чужие традиции. Запомнить их легко: са бай ди переводится как «привет», а хоб чай как «спасибо».

Лаос — весьма пыльный

По приезде можно заметить многих людей в масках, и дело совсем не в очередной волне коронавируса. Лаос — это пыльный край, где ветром поднимает в воздух много песка, а потому люди носят респираторы и защитные маски. Кроме того, стоит запастись кремом для тела — кожа быстро сохнет.

Экотуризм вместо вечеринок

В прошлом самые посещаемые места у путешественников, такие как Ванг-Вьенг, славились своими шумными вечеринками, реками алкоголя и танцами до утра. Но сейчас страна хочет стать меккой для экотуристов, и вместо ночных клубов открывает различные спортивные секции, где люди поддерживают здоровое тело и здоровый дух.

Лаосский Новый год

Этот праздник проходит с 13 по 16 апреля и считается самым ярким и веселым. Кроме того, апрель — лучший месяц для посещения страны, когда жара достигает своего пика в +40°С, а все вокруг окутано зеленью и цветами.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   интересно   лаос   люди   монахи   факты   фото   
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