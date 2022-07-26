Женщинам нельзя прикасаться к монахам и еще 13 вещей, которые следует знать о Лаосе

Лаос — загадочная страна со своими особенностями и правилами. Что следует знать туристам, прежде чем отправляться в этот азиатский рай?
Когда речь заходит о Юго-Восточной Азии, то многие люди сразу говорят о таких местах, как Вьетнам, Малайзия, тайский Пхукет или огромный Бангкок. Но никто не думает о Лаосе, воспринимая его как небольшое государство, овеянное мистикой и секретами. Большинство туристов просто не рассматривает его как направление для путешествий, а зря. Что же нужно иметь в виду перед поездкой в этот чудесный уголок планеты?
Это не менее развитая страна, чем Камбоджа или Непал
Конечно, маленькому азиатскому государству не приходится конкурировать с акулами политической карты, но и там можно найти свои законы, правила, традиции и культуру.
Неторопливая страна
В Лаосе живут одни из самых гостеприимных людей Азии, однако они не любят спешки: редко приходят вовремя или открывают свои магазины и кафе с началом рабочего дня. Автобусы тоже нечасто приходят по расписанию, и кажется, все вокруг движется в плавном и размеренном темпе. Исключение составляют лишь самолеты международных авиалиний, которые всегда прилетают в срок.
Лаосская еда — настоящая загадка
Она напоминает сразу три кухни, смешанных вместе: тайскую, вьетнамскую и камбоджийскую, но при этом блюда больше кислые, чем острые. Особенной популярностью пользуется маринованное мясо и местное пиво Lao.
Река — это жизнь
Через Лаос протекает много рек, но самая большая — Меконг. Именно на ней сосредоточено все существование жителей страны. Люди не только устраивают рыбалку или сплавы грузов, но и используют реку в качестве «торгового центра», устраивая огромные плавучие базары.
Нет выхода к морю, но есть 4000 островов
Почти все острова располагаются на той же реке Меконг. Большинство из островов имеют песчаные пляжи, а самые большие оборудованы зонами отдыха для туристов.
Есть разница между севером и югом
В давние времена они считались отдельными королевствами, соперничающими за власть и землю. Поэтому на севере и юге совершенно разные виды достопримечательностей, разные традиции и разные люди. Туристы отдают предпочтение северу, где текут широкие реки, а природа более пестрая и разнообразная.
Ощущается влияние Франции
Чуть более 50 лет Лаос считался французской колонией и обрел независимость лишь после Второй мировой. Но за эти 50 лет жители переняли массу французский заимствований, которые до сих пор царят в стране: это французский язык, блины и круассаны в кафе на завтрак, а также много зданий в колониальном стиле. Кстати, большая часть туристов Лаоса — французы, предпочитающие чужую страну, но свой язык.
Дешевые полеты на воздушных шарах
Многие люди мечтают о таком небольшом приключении как полетать на воздушном шаре, и в Лаосе самые низкие цены в Азии, не превышающие $70-80.
Женщинам запрещено дотрагиваться до монахов
Это часть старинной лаосской культуры: монахи — это чистые и уважаемые люди, и прикасаться к ним считается проявлением неуважения. Более того, даже обычные люди не терпят такой простой вещи как рукопожатие, воспринимая его как грубость. Хотите поприветствовать лаосца? Сложите руки на груди и склоните голову.
Смотрите под ноги
В парках или храмах лаосцы могут сидеть на полу или на земле, и ни в коем случае не стоит переступать через них, чтобы не проявить себя дерзким грубияном. Также, посещая храм, нельзя направлять носки ног на статую Будды — это крайнее неуважение к религии.
Привет и спасибо
Если выучить эти два слова на лаосском и применять их во время разговора с местными жителями, вы вызовите массу положительных эмоций и прослывете хорошим человеком, который чтит чужие традиции. Запомнить их легко: са бай ди переводится как «привет», а хоб чай как «спасибо».
Лаос — весьма пыльный
По приезде можно заметить многих людей в масках, и дело совсем не в очередной волне коронавируса. Лаос — это пыльный край, где ветром поднимает в воздух много песка, а потому люди носят респираторы и защитные маски. Кроме того, стоит запастись кремом для тела — кожа быстро сохнет.
Экотуризм вместо вечеринок
В прошлом самые посещаемые места у путешественников, такие как Ванг-Вьенг, славились своими шумными вечеринками, реками алкоголя и танцами до утра. Но сейчас страна хочет стать меккой для экотуристов, и вместо ночных клубов открывает различные спортивные секции, где люди поддерживают здоровое тело и здоровый дух.
Лаосский Новый год
Этот праздник проходит с 13 по 16 апреля и считается самым ярким и веселым. Кроме того, апрель — лучший месяц для посещения страны, когда жара достигает своего пика в +40°С, а все вокруг окутано зеленью и цветами.
Источник:
АНТИФИШКИ
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