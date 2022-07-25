27 напоминаний о том, что человек — ничтожная крупинка в огромной Вселенной

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Недавно агентство НАСА опубликовало самое глубокое на сегодняшний день инфракрасное изображение Вселенной. Фотография, безусловно, представляет большой научный интерес. А ещё она может стать настоящим кошмаром мегалофоба, ведь всё вокруг нас такое огромное, а мы такие маленькие и беспомощные... Давайте проверим, не мегалофоб ли вы.
Мегалофобия — это сильный страх перед крупными объектами, и он применим ко всему, от зданий до памятников и водоёмов. Если представленные ниже снимки вызывают у вас беспокойство, тревогу, панику, возможно, у вас есть эта фобия.
1. Всё на этом снимке НАСА, что не имеет лучей, является галактикой. Каждая точка, вплоть до мельчайшей
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10. Монумент африканского возрождения, Дакар, Сенегал. Высота 52 метра, самый высокий монумент в Африке
12. Снимок кузнечика на лобовом стекле. Похоже на Годзиллу, который собирается разрушить город до основания
18. Аргентавис, древняя птица в 10 раз больше человека, размах крыльев 7,5 метров. Вымерла 5 млн лет назад
25. Массивные кондиционеры. Установлены на 8 стадионах в Катаре, где будет проходить чемпионат мира по футболу
Источник: — переведено специально для fishki.net
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