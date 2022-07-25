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27 напоминаний о том, что человек — ничтожная крупинка в огромной Вселенной

27 напоминаний о том, что человек — ничтожная крупинка в огромной Вселенной

Автор:
25 июля 2022 13:21
Сообщество : Факты
Метки: Мегалофобия   большие вещи   интересно   крупные   масштабные   объекты   познавательно   страхи   факты   
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Недавно агентство НАСА опубликовало самое глубокое на сегодняшний день инфракрасное изображение Вселенной. Фотография, безусловно, представляет большой научный интерес. А ещё она может стать настоящим кошмаром мегалофоба, ведь всё вокруг нас такое огромное, а мы такие маленькие и беспомощные... Давайте проверим, не мегалофоб ли вы.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мегалофобия   большие вещи   интересно   крупные   масштабные   объекты   познавательно   страхи   факты   
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7  комментариев
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22k
hebpat Час назад
Тихий океан с высоты птичьего полёта? Что это за птица такая, которая в космос может залететь?
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2k
Дмитрий 45 минут назад
Я не спрашиваю, чем птицы дышат в отсутствие атмосферы - возможно, они умеют задерживать дыхание. Но мне интересно, как они летают - на реактивной тяге, что ли? Ну и насчёт кондиционеров тоже поржал.
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18k
Corvus Corax 57 минут назад
Комментарий к фото
И какая ж птичка так высоко залетает?
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