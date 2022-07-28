«Греческая смоковница»:куда таинственно пропала актриса, сыгравшая главную героиню

Существуют фильмы-киноклассика, что останутся в истории на века. Например, как «Список Шиндлера» Стивена Спилберга или «Война и мир» Сергея Бондарчука. Но есть и местечковые ленты, что у себя на родине практически неизвестны. Однако в другой определенной стране под влиянием каких-то обстоятельств произвели настоящий фурор. «Греческая смоковница» ( в оригинале The Fruit is ripe - «Плод созрел») как раз из такой категории.

По нехитрому сюжету киноленты юная студентка Патриция отправляется в летнее путешествие по солнечной Греции, дабы познать жизнь. Во всех ее проявлениях. Колесит автостопом по живописным средиземноморским берегам, ища страсти и приключений. А историю своих приключений Патриция между делом наговаривает на кассету магнитофона - чтоб зритель еще больше проникся ее душевными терзаниями.