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«Греческая смоковница»:куда таинственно пропала актриса, сыгравшая главную героиню

«Греческая смоковница»:куда таинственно пропала актриса, сыгравшая главную героиню

Автор:
28 июля 2022 10:46
Сообщество : Кино
Метки: Греческая смоковница   Жизнь   актеры   кино   роль   судьба   фильм   фото   
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Жесткая цензура СССР старательно ограничивала любую откровенность в кино. Но некоторые подобные фильмы с Запада к нам за железный занавес все-таки проникали.

Одной из таких культовых лент стала вышедшая в 1977-м году знаменитая «Греческая смоковница». Простенькая комедия, которую наш человек подпольно ухитрялся пересматривать десятки раз. Невзирая на грозившее уголовное наказание.

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Существуют фильмы-киноклассика, что останутся в истории на века. Например, как «Список Шиндлера» Стивена Спилберга или «Война и мир» Сергея Бондарчука. Но есть и местечковые ленты, что у себя на родине практически неизвестны. Однако в другой определенной стране под влиянием каких-то обстоятельств произвели настоящий фурор. «Греческая смоковница» ( в оригинале The Fruit is ripe - «Плод созрел») как раз из такой категории.

По нехитрому сюжету киноленты юная студентка Патриция отправляется в летнее путешествие по солнечной Греции, дабы познать жизнь. Во всех ее проявлениях. Колесит автостопом по живописным средиземноморским берегам, ища страсти и приключений. А историю своих приключений Патриция между делом наговаривает на кассету магнитофона - чтоб зритель еще больше проникся ее душевными терзаниями.

В конце концов Патриция все же находит мужчину своей мечты, с которым замечательно проводит время на яхте. Все завершается большой и чистой любовью... В общем-то, в этом и скрытый смысл фильма - юная похоть и тяга к обнаженке уходят, а истинные чувства остаются...

Отмечу, что подобных фильмов в западной Европе 1970-х годов выходило пачками. «Греческая смоковница» от большинства из них отличается только шикарными видами на фоне чудесных песчаных пляжей - съемки велись в реальной Элладе. В кадр попали настоящие греческие пейзажи, такие как остров Идра, традиционно обожаемый киношниками со всего мира.

Фильм вышел на экраны зимой 1977-го. И по задумке режиссера, своими солнечными видами должен был согревать зрителей холодных европейских стран. Но особо лента согрела, разумеется, зрителей СССР...

В Советском Союзе фильм приобрел статус главного запретного плода. В официальный прокат «Смоковница», разумеется, не попала. Зато массово разошлась на только-только появившихся видеокассетах, что демонстрировали на подпольных квартирных видеосалонах.

Кстати, за подобные сеансы со «Смоковницей» в нашей стране можно было до середины 1980-х легко отправиться в места не столь отдаленные, года эдак на три. Что впрочем любителей клубнички не останавливало вовсе. Официально «Смоковницу» крутить в нашей стране разрешили только в перестроечном 1988-м. В том году, кстати, некоторые подпольные зрители фильма еще срок мотали....

Посадить могли вовсе и не за сам просмотр запрещенного фильма. Чаще - за использование государственного помещения и оборудования в личных целях, и с целью наживы. Например, если бармен по ночам у себя в кафе видик крутил всем желающим.


Не все знают - есть еще пара мест в мир, где «Смоковница» стала по-настоящему культовой. Это - Тайвань, Гонконг. Япония. Тамошнему зрителю тоже чем-то невероятно простенькая лента приглянулась. Вплоть до того, что в Гонконге в 1999-м году даже ремейк сняли свой.


Богиня Бетти

Кстати, далеко не всем известна судьба главной героини ленты - молодой французской актрисы Бетти Верже (Betty Verges). Иногда ее, кстати, сравнивают с Наташей Гусевой - в самом деле, немного внешне похожи.

Итак, рассказываю. Сама девушка родом из французского Прованса, родилась в 1956-м году. Изучала поначалу литературу в университете. А потом взяла да и стала, по совету друга, откровенной фотомоделью. Снималась для Playboy и Penthouse. А там и до кинокарьеры недалеко - наша героиня сыграла в четырех откровенных фильмах (в том числе, в той самой «Смоковнице»

Однако в 1980-м Бетти, согласно данным западной прессы, внезапно вышла замуж и навсегда покинула индустрию. Занялась по профилю наукой.

Сегодня уже пожилая бывшая актриса тихо-мирно живет в родной французской глубинке, воспитывает внуков. Стала блондинкой, занимается велоспортом и благотворительностью. Старательно избегает любой публичности. О своей славе в бывшем СССР даже не подозревает.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Греческая смоковница   Жизнь   актеры   кино   роль   судьба   фильм   фото   
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13  комментариев
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7k
Борис Карабанов 52 минуты назад
Вроде бы, про актрису, ан нет, опять про зверства советского режима.
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27k
Ashabad 4 минуты назад
Ёперный балет, опять про "уголовное преследование"! Да что за идиотизм?!
Чем дальше от СССР, тем больше мифов, хоть позитивных до негативных.
То, 100500 мульёнов гулагов то молочные реки с кисельными берегами. Атлантида, мать твою за ногу.
Не было никакой уголовной ответственности за просмотр этого кино. если деньги будешь брать за просмотр - это была такая уголовная ответственность. Но так она и сейчас существует, как незаконная коммерческая деятельность, необложенная налогом.
Цензура была не в смысле уголовном, а в смысле организационном.
Надоели уже эти мифы...
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2k
Лёха 4 минуты назад
"еще пара мест в мир"
Автора, твоя корява текста...
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11k
Kostick 8 минут назад
что тогда порно, то ныне детский утренник)
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7k
Владимир Полчаса назад
Пойду пересмотрю. Вспомню себя 15-ти летнего.
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66k
Варакин Алексей Полчаса назад
Сажали (как и за рок)- за получение нетрудовых доходов. Другими словами, деляги рядились в борцы режима (когда это стало безопасно)
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5k
sedoisever 41 минуту назад
Помню, смотрел. До сих пор в тюрьме сижу...
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21k
СергейПименов 56 минут назад
Была греческая смоковница - стала старая перечница
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Anarasius

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