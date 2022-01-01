Как обыкновенная девочка из Бердянска оказалась в Париже и стала звездой мирового кино

Ольгу Куриленко можно считать настоящей «гражданкой мира». У нее французский паспорт, советское свидетельство о рождении и знание пяти языков. Актриса называет свою историю «чудесным волшебством», иначе как объяснить тот факт, что самая обыкновенная девушка из Бердянска смогла стать Голливудской звездой. А начиналась эта история так...
Марина Алябушева, мама Ольги, родом из Иркутской области. Вместе с родителями она переехала в Бердянск. Там встретила Константина Куриленко и родила дочь. Вскоре Константин ушел из семьи, а Марина стала жить исключительно для дочери.
Долгое время она работала простым школьным учителем рисования. Именно Марина прививала юной Оле тягу к творчеству. Под началом мамы Ольга занималась музыкой, рисованием и балетом. Вместе они путешествовали по городам, посещая различные выставки и музеи.
В Москве они совершенно случайно пересеклись с директором школы моделей, который предложил 13-летней Ольге остаться в столице. Марина, пусть и не сразу, но согласилась отпустить дочь. Следующие несколько лет Оля разрывалась между работой в Москве и обычной школой в Бердянске.
А потом фотографии Ольги попали в базы модельных агентств, после чего она получила приглашение в Париж. В тот момент Ольге было страшно и это не удивительно. Достаточно представить себя на месте 16-летней девушки, которой без знания языка и близких нужно ехать в другую страну.
В тот момент Марина приободрила ее, сказав: «Поезжай! Даже если не получится, ты сможешь увидеть этот прекрасный город». И Ольга уехала...
Марина хотела, чтобы дочь ей гордилась. Какое-то время она продолжала преподавать в Бердянске, после чего плотно занялась творчеством. Ее работы начали выставлять в разных галереях мира, пусть и не без участия звездной дочери.
Первое время Ольга жила в маленькой парижской квартире и долго не могла освоиться. Незнакомый язык и отсутствие близких давали о себе знать. Однако со временем она в совершенстве освоила французский, а Париж стал ее вторым домом.
Нельзя сказать, что свой успех Куриленко построила на одном везении. Она прекрасно знала, как устроен модельный бизнес и работала над тем, чтобы сделать следующий шаг. Пока другие модели наслаждались своим положением, Ольга начала посещать актерские курсы и ходить по кастингам.
Судьба награждает за упорство, и вот, после серии неудач, Ольга получает роль в фильме «Квант милосердия». После этого ей открылись двери в европейский и американский кинематограф.
Говорить о личной жизни актрисы и о ее партнерах не будем. В 2015-ом Ольга стала мамой - воспитывать сына ей помогает Марина, которая все же согласилась переехать в Лондон. В 2018-ом Куриленко вместе с Сашей приехала в родной Бердянск, желая показать сыну город своего детства и юности.
В биографии Ольги Куриленко есть место большой удачи, но нельзя забывать, что в достижении успеха нужен колоссальный труд, без которого одного везения будет недостаточно.
Источник:
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Молодец, что тут скажешь...
Вот не надо в очередной раз про "усердие и труд все перетрут", кто то из великих прибавил "в том числе здоровье"
На каждое месте где взрос "счастливчик", будь то в актерстве, в бизнесе... были сотни претендентов, не менее упорных, но место ТОЛЬКО ОДНО, в каждой конкретной области.
Есть "физическое" место на рынке, ОГРАНИЧЕННОЕ, что компьютерных технологий (10 гигантов, например), что актеров, что писателей... ты хоть из кожи выпрыгни, но без элемента везения ничего не случится, ибо их СОТНИ на одно место, и не менее талантливых, реально. Что? Те же самые куриные крылышки жарить и продавать ОДИН ЧЕЛОВЕК придумал? Сами же знаете, НЕТ! Но тем не менее кейэфси только ОДИН.
Так устроен этот мир и ничего с этим нельзя поделать.
Успеха добьется ОДИН из ТЫСЯЧИ АБСОЛЮТНО ТАКИХ ЖЕ УПОРОТЫХ. Просто он в какой то момент времени оказывается в нужном месте в нужное время и его встречают или она встречает нужных людей...
Какие бпримеры вы сейчас тут не привели, от Мистера Олимпии, до автора Гарри Потера, все равно рядом сними на старте стояли тысячи претендентов, НЕ МЕНЕЕ ТРУДОЛЮБИВЫХ И УПОРНЫХ.
Так что девочки, хотите добиваться подобных успехов ? Тогда качайте не губки, а навыки, и мозги !