Как обыкновенная девочка из Бердянска оказалась в Париже и стала звездой мирового кино

Марина Алябушева, мама Ольги, родом из Иркутской области. Вместе с родителями она переехала в Бердянск. Там встретила Константина Куриленко и родила дочь. Вскоре Константин ушел из семьи, а Марина стала жить исключительно для дочери.

Долгое время она работала простым школьным учителем рисования. Именно Марина прививала юной Оле тягу к творчеству. Под началом мамы Ольга занималась музыкой, рисованием и балетом. Вместе они путешествовали по городам, посещая различные выставки и музеи.