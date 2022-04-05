Что все-таки стало с гардеробщиком из "Джентльменов удачи"?

Теперь перейдем к сценарию кинофильма. В тексте никакого пистолета Макарова у гардеробщика нет! Пока Доцент боролся с Митяем, Прохоров достал опасную бритву, а после того, как Митяй упал с крыши, подкрался сзади к Доценту и взмахнул бритвой. На этом сцена заканчивается. Некоторое время спустя Доцент появляется у лодочной станции.

Судя по всему, Доцент отобрал бритву у гардеробщика Прохорова. А стало быть гардеробщик, скорее всего, все равно погиб.



