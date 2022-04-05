Что все-таки стало с гардеробщиком из "Джентльменов удачи"?

Когда я в детстве первый раз посмотрел "Джентльмены удачи", меня всегда интересовал вопрос - а что же случилось с симпатичным гардеробщиком, которого блестяще сыграл Павел Шпрингфельд (Глеб Заварцев из "Сердца четырех").
Вроде бы такой приличный дяденька с усами, работает в культурном учреждении. Даже как-то не вяжется с образом опасного и злобного уркагана. Вообще, в советском кино не редкость, когда опасный преступник где-нибудь числится, а то и работает, чтобы к нему не было излишнего внимания и вопросов. Ну например, в фильме "Следствие ведут Знатоки - Он где-то здесь" Анатолий Артамонов, став на уголовный путь и несказанно разбогатев, все равно продолжал исправно ходить на работу в службу времени. Геша Козодоев из "Бриллиантовой руки" работал модельером. А Прохоров работал гардеробщиком.
Так что же с ним стало? У нас есть фильм и есть оригинальный сценарий, который написали Виктория Токарева, Александр Серый и Георгий Данелия. Начнем с фильма. Итак, сообщник Прохорова Митяй знал Доцента в лицо, и Доцент его тоже. Трошкин не знал Митяя, и не узнал его в сквере у Большого театра. Бандиты решили, что Трошкин - легавый, и когда к ним заявился Доцент, они (что вполне логично) приняли его за Трошкина и решили "убрать". После недолгой борьбы Митяй упал с крыши, а Прохоров вытащил пистолет. Многочисленные эксперты в интернете сделали утвердительное заключение - в руках гардеробщика ПМ - пистолет Макарова. Я сам тщательно сравнил оружие с фотографиями "Макара" и присоединяюсь к их мнению.
Дальше мы видим этот пистолет в кадре, когда Доцент направил его на жуликов, а потом на Трошкина. Визуально пистолет тот же самый, Макаров, с характерной рыжей рукояткой. Скорее всего, Доцент заявился к Прохорову и Митяю без оружия, иначе бы попытался сразу пустить его в ход, когда понял, что его хотят убить. Иными словами, Доцент одолел гардеробщика и забрал у него пистолет. Гардеробщик, выходит, погиб.
В пользу этой версии говорит и тот факт, что в начале фильма у Доцента было другое оружие - браунинг FN Model 1910. Так пишут в интернете. Я не знаток вооружений, но тут даже не специалисту видно, что пистолет другой. Не говоря уже о том, что оружие наверняка отобрали у Доцента прямо там же, где его арестовали с подельниками.
Между прочим, похожий браунинг был у Антонины Валерьяновны в серии "Следствие ведут Знатоки - Шантаж".
Теперь перейдем к сценарию кинофильма. В тексте никакого пистолета Макарова у гардеробщика нет! Пока Доцент боролся с Митяем, Прохоров достал опасную бритву, а после того, как Митяй упал с крыши, подкрался сзади к Доценту и взмахнул бритвой. На этом сцена заканчивается. Некоторое время спустя Доцент появляется у лодочной станции.
Судя по всему, Доцент отобрал бритву у гардеробщика Прохорова. А стало быть гардеробщик, скорее всего, все равно погиб.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Понравилось14
Он давно на Мосфильме лежит.
Из него еще Каплан Ильича застрелила, в фильме "Ленин в Октябре"