Сергей Шакуров: от "Вора в законе" до Леонида Брежнева

Сегодня будет рассказ о жизни и творчестве выдающегося советского и российского актёра театра и кино, телеведущего, лауреата Государственной премии СССР, Народного артиста РСФСР Сергея Шакурова, который своим талантом и харизмой покорил сердца миллионов отечественных зрителей и стал одним из самых любимых актёров в СССР и новой России.
Сергей Каюмович Шакуров родился 1 января 1942 года в Москве, РСФСР, СССР. Его отец, Шакуров Каюм Туффитович, был профессиональным охотником. Вот что о нем рассказывал актёр: “Мой отец славился на всю Белокаменную как лучший охотник – у него была псарня на 16 собак".
А его мать, Щеглова Ольга Сергеевна, приходилась тётей известного художника-карикатуриста Щеглова. В одном из интервью Сергей Шакуров вспоминал, что своего отца он редко видел, потому что тот был всё время занят:
Поэтому моим воспитанием занималась, а точнее сказать, совсем не занималась, мама. В семье я четвертый, младший, ребенок. С десятилетним отрывом родился и рос под присмотром братьев и сестры. А мама никогда не читала мне нотаций, не поучала, не ругала за двойки, прогулы и хулиганство. Даже в школу, когда вызывали родителей, ходили брат или сестра. Так что родители не баловали меня своим вниманием. Я рос сам по себе.
Когда Сергею Шакурову исполнилось 10 лет, он начал заниматься акробатикой и достиг больших успехов, став в дальнейшем мастером спорта. В седьмом классе Шакуров увлёкся театром и стал много времени проводить в драмкружке. После окончания средней школы Сергею пришлось выбирать будущую профессию - либо актёрство, либо спорт.
В итоге он выбрал первое и в 1961 году поступил в школу-студию при Центральном детском театре. В 1964 году, после окончания школы-студии, Сергей Шакуров был принят в Театр на Малой Бронной, а через год он стал артистом труппы Центрального академического театра Советской Армии.
Затем талантливый актёр попытался перейти в Малый театр, после инцидента с закрытием спектакля “Два товарища” по пьесе Владимира Войновича, но его не приняли. В 1971 году Сергей Шакуров начал работать в драматическом театре имени Станиславского. Служил в труппе МТЮЗа.
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В кино Сергей Каюмович дебютировал в 1965 году, снявшись в киноповести греческого и советского режиссёра Маноса Захариаса “Я солдат, мама”.
В этой картине, повествующей о жизни новобранца в Советской Армии, Шакуров исполнил роль рядового Пегакова, который постоянно конфликтует опытным старшиной.
Затем в биографии актёра были роли в таких популярных фильмах, как “Возмездие” (1967), “Каратель” (1968), “Был месяц май” (1970), “В Москве проездом...” (1970), “Четвёртый” (1972).
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Всесоюзную известность Сергей Шакуров получил после премьеры культового вестерна Никиты Михалкова “Свой среди чужих, чужой среди своих” (1974), где он совершенно гениально сыграл роль командира эскадрона Андрея Забелина.
В этой легендарной картине собрался замечательный актёрский ансамбль: Юрий Богатырёв, Анатолий Солоницын, Александр Пороховщиков, Николай Пастухов, Александр Кайдановский, Никита Михалков, Константин Райкин и многие другие. В прокате фильм “Свой среди чужих, чужой среди своих” имел крупный успех - его посмотрело почти 24 миллиона зрителей.
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Затем Сергей Шакуров снялся в следующих знаменитых картинах: “Сто дней после детства” (1975), “Сибириада” (1978), “Вкус хлеба” (1979), “Любимая женщина механика Гаврилова” (1981), “Срок давности” (1983), “Парад планет” (1984), “Визит к Минотавру” (1987) и многих других.
В 2000-е Сергей Шакуров запомнился в роли криминального авторитета, вора в законе Креста в боевиках “Антикиллер" и “Антикиллер-2”, а также в образе Леонида Ильича Брежнева в четырёхсерийном телефильме “Брежнев”. В 2006 году актёр был удостоен премии "Золотой Орел" за лучшую мужскую роль в телевизионном кино. Однажды Сергей Шакуров сказал о себе следующие слова:
В кино я валяю дурака. Для меня кинопроцесс - хобби. К нему я серьезно не отношусь, хоть и делаю порой серьезные вещи. Театр - вот настоящая работа. И я своих героев на красных и белых не делю. Всех, кого играю, люблю душой и телом.
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Личная жизнь актера
Первой женой Сергея Шакурова стала актриса Наталья Оленева. Супруги прожили вместе 15 лет и развелись в 1984 году. В этом браке в 1969 году родился сын Иван.
Второй женой Сергея Каюмовича стала актриса Татьяна Кочемасова, недавняя студентка театрального училища им. Б.В. Щукина, которая была моложе его на 19 лет. В 1986 году у супругов родилась дочь Ольга. Спустя 10 лет Сергей и Татьяна расстались.
Затем в жизни актёра появилась Екатерина Бабалова, 1970 года рождения, в дальнейшем ставшая его личным агентом. Она моложе Сергея Каюмовича на 28 лет. Вскоре Шакуров и Бабалова поженились. В 2004 году у супругов родился сын, которого назвали Маратом.
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