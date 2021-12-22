Сергей Шакуров: от "Вора в законе" до Леонида Брежнева

Сергей Каюмович Шакуров родился 1 января 1942 года в Москве, РСФСР, СССР. Его отец, Шакуров Каюм Туффитович, был профессиональным охотником. Вот что о нем рассказывал актёр: “Мой отец славился на всю Белокаменную как лучший охотник – у него была псарня на 16 собак".

А его мать, Щеглова Ольга Сергеевна, приходилась тётей известного художника-карикатуриста Щеглова. В одном из интервью Сергей Шакуров вспоминал, что своего отца он редко видел, потому что тот был всё время занят: