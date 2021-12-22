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Сергей Шакуров: от "Вора в законе" до Леонида Брежнева

Сергей Шакуров: от "Вора в законе" до Леонида Брежнева (4 фото + 4 видео)

Автор:
22 декабря 2021 09:46
Сообщество : Кино
Метки: Жизнь   Сергей Шакуров   актер   кино   роль   судьба   фильм   фото   
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Сегодня будет рассказ о жизни и творчестве выдающегося советского и российского актёра театра и кино, телеведущего, лауреата Государственной премии СССР, Народного артиста РСФСР Сергея Шакурова, который своим талантом и харизмой покорил сердца миллионов отечественных зрителей и стал одним из самых любимых актёров в СССР и новой России.

Сергей Каюмович Шакуров родился 1 января 1942 года в Москве, РСФСР, СССР. Его отец, Шакуров Каюм Туффитович, был профессиональным охотником. Вот что о нем рассказывал актёр: “Мой отец славился на всю Белокаменную как лучший охотник – у него была псарня на 16 собак".

А его мать, Щеглова Ольга Сергеевна, приходилась тётей известного художника-карикатуриста Щеглова. В одном из интервью Сергей Шакуров вспоминал, что своего отца он редко видел, потому что тот был всё время занят:

Поэтому моим воспитанием занималась, а точнее сказать, совсем не занималась, мама. В семье я четвертый, младший, ребенок. С десятилетним отрывом родился и рос под присмотром братьев и сестры. А мама никогда не читала мне нотаций, не поучала, не ругала за двойки, прогулы и хулиганство. Даже в школу, когда вызывали родителей, ходили брат или сестра. Так что родители не баловали меня своим вниманием. Я рос сам по себе.

Когда Сергею Шакурову исполнилось 10 лет, он начал заниматься акробатикой и достиг больших успехов, став в дальнейшем мастером спорта. В седьмом классе Шакуров увлёкся театром и стал много времени проводить в драмкружке. После окончания средней школы Сергею пришлось выбирать будущую профессию - либо актёрство, либо спорт.

В итоге он выбрал первое и в 1961 году поступил в школу-студию при Центральном детском театре. В 1964 году, после окончания школы-студии, Сергей Шакуров был принят в Театр на Малой Бронной, а через год он стал артистом труппы Центрального академического театра Советской Армии.

Затем талантливый актёр попытался перейти в Малый театр, после инцидента с закрытием спектакля “Два товарища” по пьесе Владимира Войновича, но его не приняли. В 1971 году Сергей Шакуров начал работать в драматическом театре имени Станиславского. Служил в труппе МТЮЗа.


В кино Сергей Каюмович дебютировал в 1965 году, снявшись в киноповести греческого и советского режиссёра Маноса Захариаса “Я солдат, мама”.

В этой картине, повествующей о жизни новобранца в Советской Армии, Шакуров исполнил роль рядового Пегакова, который постоянно конфликтует опытным старшиной.

Затем в биографии актёра были роли в таких популярных фильмах, как “Возмездие” (1967), “Каратель” (1968), “Был месяц май” (1970), “В Москве проездом...” (1970), “Четвёртый” (1972).


Всесоюзную известность Сергей Шакуров получил после премьеры культового вестерна Никиты Михалкова “Свой среди чужих, чужой среди своих” (1974), где он совершенно гениально сыграл роль командира эскадрона Андрея Забелина.

В этой легендарной картине собрался замечательный актёрский ансамбль: Юрий Богатырёв, Анатолий Солоницын, Александр Пороховщиков, Николай Пастухов, Александр Кайдановский, Никита Михалков, Константин Райкин и многие другие. В прокате фильм “Свой среди чужих, чужой среди своих” имел крупный успех - его посмотрело почти 24 миллиона зрителей.


Затем Сергей Шакуров снялся в следующих знаменитых картинах: “Сто дней после детства” (1975), “Сибириада” (1978), “Вкус хлеба” (1979), “Любимая женщина механика Гаврилова” (1981), “Срок давности” (1983), “Парад планет” (1984), “Визит к Минотавру” (1987) и многих других.

В 2000-е Сергей Шакуров запомнился в роли криминального авторитета, вора в законе Креста в боевиках “Антикиллер" и “Антикиллер-2”, а также в образе Леонида Ильича Брежнева в четырёхсерийном телефильме “Брежнев”. В 2006 году актёр был удостоен премии "Золотой Орел" за лучшую мужскую роль в телевизионном кино. Однажды Сергей Шакуров сказал о себе следующие слова:

В кино я валяю дурака. Для меня кинопроцесс - хобби. К нему я серьезно не отношусь, хоть и делаю порой серьезные вещи. Театр - вот настоящая работа. И я своих героев на красных и белых не делю. Всех, кого играю, люблю душой и телом.



Личная жизнь актера

Первой женой Сергея Шакурова стала актриса Наталья Оленева. Супруги прожили вместе 15 лет и развелись в 1984 году. В этом браке в 1969 году родился сын Иван.

Второй женой Сергея Каюмовича стала актриса Татьяна Кочемасова, недавняя студентка театрального училища им. Б.В. Щукина, которая была моложе его на 19 лет. В 1986 году у супругов родилась дочь Ольга. Спустя 10 лет Сергей и Татьяна расстались.

Затем в жизни актёра появилась Екатерина Бабалова, 1970 года рождения, в дальнейшем ставшая его личным агентом. Она моложе Сергея Каюмовича на 28 лет. Вскоре Шакуров и Бабалова поженились. В 2004 году у супругов родился сын, которого назвали Маратом.

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Метки: Жизнь   Сергей Шакуров   актер   кино   роль   судьба   фильм   фото   
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alex Минуту назад
фильм "Друг" обалденный
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