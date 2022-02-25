Как сложилась судьба актёров из «Бездны»

Давайте вспомним о творческом пути ведущих актеров, занятых в этом фильме, и поговорить о тех, “кто проживает на дне океана”.
Эд Харрис (Ed Harris)
Сыгравший главного героя фильма Бада Эд Харрис пришёл на съемочную площадку далеко не зеленым новичком – сниматься он начал на десять лет раньше, но сочетал кино с театром, причем во втором видел больше перспектив. “Бездна” продемонстрировала невероятную харизму Харриса, поэтому вслед за этой ролью предложения повалили лавиной. Запоминающимися стали работы актёра в “Скале” и “Шоу Трумана”, в “Аполло-13” и “Враг у ворот”, в “Маме!” и “Сквозь снег”, поклонникам приятно было видеть его в сериале “Мир дикого запада”. Сегодня Харрису 71 год, и он пока не планирует завершать карьеру. Ждем появления актёра в “Топ Гане 2” в 2022 году.
Мэри Элизабет Мастрантонио (Mary Elizabeth Mastrantonio)
Красивая фамилия Мастрантонио актрисе, сыгравшей в “Бездне” Линдси, досталась от родителей – американцев, имевших итальянские корни. Они же щедро наградили её южным темпераментом, запоминающейся внешностью и артистичностью – всё это Мэри Элизабет чрезвычайно пригодилось в блистательной кинокарьере, у актрисы имеется оскаровская номинация за роль в фильме “Цвет денег”. После “Бездны” Мэри Элизабет сверкнула в “Робин Гуде” в роли Леди Мариан и “Идеальном шторме” в образе капитана рыболовной шхуны. С 2000-го Мастрантонио предпочитает фильмам сериалы, её можно увидеть в шоу “Каратель” и “Слепое пятно”.
Майкл Бин (Michael Biehn)
Какой же фильм Кэмерона – да без Майкла Бина? До второго “Терминатора” так и было, режиссёр всегда мог рассчитывать на колоритного актера, а тот был готов сыграть кого угодно. В “Бездне” Бин даже стал злодеем, правда, этим, видимо, он что-то поломал во вселенной, и прежде блистательная его карьера постепенно стала катиться по наклонной, а затем и вовсе сорвалась под откос. После 1990-го Бин снялся в полусотне фильмов, но без стыда вспомнить можно лишь пару из них. Увы, актеру часто мешало пристрастие к алкоголю и несдержанность, так что некоторые ленты с его участием просто не были досняты. Впрочем, понадеемся, что это не конец.
Лео Бурместер (Leo Burmester)
Судьба не позволила Лео Бармистеру, сыгравшему в “Бездне” специалиста по декомпрессии Девриса, стать большой голливудской звездой – обычно его уделом оставались эпизоды и роли второго плана. Зато актер смог поработать с лучшими постановщиками своего времени – с Сидни Люметом и Джоном Шлезингером. Работа с Кэмероном чуть всколыхнула карьеру Бармистера, но пиком стали всё те же скромные эпизоды в “Адвокате дьявола” да “Идеальном мире”. 62-летний Бармистер скончался в 2007 году – сперва родные сообщили, что актёр не справился с лейкемией, но после оказалось, что причиной смерти стал укус клеща на фоне ослабления иммунитета.
Тодд Графф (Todd Graff)
Конспиролога Хиппи в фильме Кэмерона сыграл Тодд Графф – актёр, который на момент начала съемок “Бездны” подавал большие надежды. Вот только надежды эти были в большей степени связаны с театром, на сцене Графф проявил талант не только актера и певца, но и драматурга. Увы, с кино у Тодда так ничего толком и не сложилось – главным его достижением стала биографическая драма “Лагерь”, в которой артист изложил свою историю обретения уверенности во время стажировки в театральном кампусе. В этой ленте 2003 года Графф выступил режиссером и сценаристом, а затем окончательно ушел из кино в театр.
Кимберли Скотт (Kimberly Scott)
Дебютантке в большом кино актрисе Кимберли Скотт в “Бездне” досталось не так много экранного времени, но её персонажа по прозвищу Ночка вы вряд ли забудете – остроумную и циничную, её своим любимым персонажем называл сам Кэмерон. И ведь нельзя сказать, что Кимберли не приглашали после “Бездны” в большие фильмы – её можно увидеть в картинах “Коматозники”, “Бэтмен навсегда”, “Бэтмен и Робин”, “Планета Ка-Пэкс”, “Любовь и другие лекарства” и других, но везде Кимберли брали лишь на второй-третий план. Телекарьера тоже не принесла оглушительной славы, но в целом 60-летняя актриса своей судьбой довольна.
Свидетельства существования подводных цивилизаций
Даже поверхностного взгляда на карту или глобус Земли достаточно, чтобы оценить превосходство водных просторов на нашей планете над сушей. И если в пустынях, горах, полярных льдах, таёжных лесах и амазонских джунглях человек разобрался почти на сто процентов, то океаны остаются для нас грандиозной загадкой, полной удивительных открытий и потрясающих озарений. И в первую очередь человечество испокон веков интересует, а не прячутся ли под водой иные цивилизации? Мифы и легенды прибрежных народов хранят множество свидетельств столкновения людей с гостями из-под воды, но и современные энтузиасты уверены – рядом с нами живут разумные существа, для которых родной стихией является солёная морская вода.
Прежде всего, на мысли о том, что под водой кто-то разумный жил раньше, а возможно проживает и сейчас, наталкивают многие удивительные артефакты и конструкции, обнаруженные при изучении морского дна. Объяснить их происхождение естественными путями исследователями не могут, поэтому в ход идут домыслы и догадки. Так, ученые затрудняются описать природу происхождения Дороги Бимини, обнаруженной на Багамах – чётко прослеживаемая тропа, выложенная камнями, тянется по дну почти километр. Не могут геологи объяснить и естественное происхождение Пирамид Йонагуни, нескольких подводных скал у берегов Японии, имеющих вид ступенчатых террас. Сомнительным выглядит и объяснение появления подводных кругов на песке, аналогичных фигурам на полях, через брачные игры рыб – природа обычно не особенно стремится к симметрии, это прерогатива человека.
Одиночные явления кажутся вам не более чем набором случайных совпадений? Что же, давайте попробуем объяснить обнаружение у берегов Кубы на глубине 700 метров целого древнего города с домами, улицами, ступенями и колоннадами. Проведенные исследования показали, что возраст поселения составляет никак не менее 10 тысяч лет, а всё, что могут сказать на этот счет историки – это попытки объяснить “затопление” землетрясением. Ну, да, ни подземные толчки, ни уход под воду, ни агрессивная морская среда не смогли уничтожить следы неизвестной цивилизации – отчего бы не принять это на веру. К сожалению, глубина и нежелание местных властей идти на контакт с исследователями не позволяют нам изучить город подробнее. Вероятно, перед нами ярчайшее свидетельство чего-то ранее невообразимого.
Ряд энтузиастов считает, что и знаменитый Бермудский треугольник является ничем иным, как прикрытием для существования богатого подводного разумного мира. Сами посудите – если бы на дне Атлантики находились некие существа, не желающие раскрывать свое местоположение, разве не предприняли бы они действий, чтобы отпугнуть от этого места лишних зевак? Может быть, аномалии, вызывающие сбой приборов кораблей, проплывающих в этой точке Земли, и пролетающих самолетов – это результат воздействия специальных “средств защиты”? Не введен ли подводными жителями треугольника план “Чистое небо” и “Чистая вода”. Кстати, свидетельства, дошедшие до нас из древних времен и Средневековья, описывают встречи путешественников с диковинными существами в центре океана и даже визиты людей в удивительные города на островах. Не были ли это те самые мифические Атланты, позже посчитавшие, что под толщей воды им будет спокойнее?
Разумеется, принимать на веру мифы первых исследователей бескрайнего океана, способных принять кита за корабль, а пингвинов за людей, не обязательно. Но как относиться к задокументированным встречам человека с необъяснимыми явлениями на поверхности воды и в глубине в ХХ и XXI веках? А ведь такие имеются. В 1992 году рыболовное судно “Форт Солсбери” столкнулось со стометровой подводной лодкой неизвестного происхождения, украшенной лампами и иллюминаторами. Нужно ли говорить о том, что в те времена постройка такой субмарины даже не планировалась ни одним государством. В 1963 году подводные лодки ВМФ США во время учений обнаружили неизвестную цель, попытка преследовать которую обернулась неудачей – неизвестный подводный объект двигался втрое быстрее самых современных кораблей, а затем ещё и погрузился на глубину 6 километров. Уже в 1990-е австралийское исследовательское судно у берегов Антарктиды обнаружило загадочные светящиеся овальные объекты, прячущиеся в глубинной котловине. Повторная попытка изучить это место потерпела фиаско – “батискафы” исчезли.
Безусловно, любые сенсации, связанные с обнаружением под водой следов удивительных древних цивилизаций, инопланетян или пришельцев из параллельных миров, стоит сразу делить на десять – человеку свойственно преувеличивать свои страхи, придавать колоссальное значение непонятному, множить масштаб неизведанного. Но, с другой стороны – почему мы решили, что возможные гости из других галактик или, наоборот, наши древние предки, в качестве места своего обитания выберут не комфортную водную среду, а сушу, заметно более суровую к своим обитателям? Водная стихия на нашей планете заметно больше, намного более сбалансированная и приветливая к своим обитателям – настолько, что многие учёные полагают правильным искать будущее для человечества не в космосе, а в океанах. Так может, в бездне действительно есть что-то разумное, и оно просто ждёт, когда же мы всмотримся в него достаточно пристально...
Источник:
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