Как сложилась судьба актёров из «Бездны»

Какой же фильм Кэмерона – да без Майкла Бина? До второго “Терминатора” так и было, режиссёр всегда мог рассчитывать на колоритного актера, а тот был готов сыграть кого угодно. В “Бездне” Бин даже стал злодеем, правда, этим, видимо, он что-то поломал во вселенной, и прежде блистательная его карьера постепенно стала катиться по наклонной, а затем и вовсе сорвалась под откос. После 1990-го Бин снялся в полусотне фильмов, но без стыда вспомнить можно лишь пару из них. Увы, актеру часто мешало пристрастие к алкоголю и несдержанность, так что некоторые ленты с его участием просто не были досняты. Впрочем, понадеемся, что это не конец.

Лео Бурместер (Leo Burmester)