На зависть эльфам: 20 потрясающих обувных листьев

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Любите ли вы необычную обувь так, как люблю ее я? Не откажусь забрать себе в коллекцию несколько пар из этой подборки. И пусть все эльфы мне завидует - я цветочек.
Просто красиво сделанная обувь. Без комментариев.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Фабрика идей красота листья обувь ручной труд эльфы
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