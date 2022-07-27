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На зависть эльфам: 20 потрясающих обувных листьев

На зависть эльфам: 20 потрясающих обувных листьев

Автор:
27 июля 2022 23:36
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   красота   листья   обувь   ручной труд   эльфы   
836
20

Любите ли вы необычную обувь так, как люблю ее я? Не откажусь забрать себе в коллекцию несколько пар из этой подборки. И пусть все эльфы мне завидует - я цветочек.

Просто красиво сделанная обувь. Без комментариев.

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Источник:

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Метки: Фабрика идей   красота   листья   обувь   ручной труд   эльфы   
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Ego sum qui sum 39 минут назад
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