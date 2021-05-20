20 невероятных кроссовок, которые выглядят как монстры

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Дизайнеры обуви буквально выбиваются из сил, чтобы создать нечто новое, удивительное и необычное. И часто их воплощенные фантазии вызывают удивление, а то и ужас от созданных ими монстров
Многие из этих кроссовок наверняка найдут своих поклонников. И это прекрасно. Но тем не менее они странные и удивительны. Не правда ли?
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