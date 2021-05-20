FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фабрика идей 1101 пост • 530 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Фабрика идей 
20 невероятных кроссовок, которые выглядят как монстры

20 невероятных кроссовок, которые выглядят как монстры (24 фото)

Автор:
20 мая 2021 14:58
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   дизайн   интересное   красота   кроссовки   обувь   
1859
24

Дизайнеры обуви буквально выбиваются из сил, чтобы создать нечто новое, удивительное и необычное. И часто их воплощенные фантазии вызывают удивление, а то и ужас от созданных ими монстров

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фабрика идей"
Метки: Фабрика идей   дизайн   интересное   красота   кроссовки   обувь   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Serg2001 48 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
88k
сапер Водичка Час назад
Куета .............
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
costa Час назад
Представляю как все эти экзерсизы забиваются грязью при первой же прогулке по парку и выглядят как уйобищный затертый чемодан с кусками гумна на них.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
★Lucifer★ Час назад
Какая-то *уета
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Я увидел, а вы?» Оптическая иллюзия с исчезающей девочкой (3 фото) «Я увидел, а вы?» Оптическая иллюзия с исчезающей девочкой (3 фото) 20 идей для удачного хранения пенного хмельного на даче 20 идей для удачного хранения пенного хмельного на даче Никогда не выбрасывайте старые вешалки, ведь из них можно сделать гениальные вещи Никогда не выбрасывайте старые вешалки, ведь из них можно сделать гениальные вещи Кабельные барабаны в деле - это фантастично и гениально Кабельные барабаны в деле - это фантастично и гениально 25+ фантастических раскладных столов: это надо видеть и хотеть 25+ фантастических раскладных столов: это надо видеть и хотеть 40 самых оригинальных идей дизайна визитных карточек 40 самых оригинальных идей дизайна визитных карточек
Millefeuille

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

614805



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"У женщины изначально должна быть вагина": британскую студентку обвинили в дискриминации меньшинств
4
180
"У женщины изначально должна быть вагина": британскую студентку обвинили в...
Торговые марки, неожиданно ставшие нарицательными словами*
9
85
Торговые марки, неожиданно ставшие нарицательными словами*
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Не по-детски серьезные мультяшные лошадки: чем обусловлена популярность мультфильма My Little Pony среди взрослых?
0
25
Не по-детски серьезные мультяшные лошадки: чем обусловлена популярность мультфильма My...
30 лучших городов Франции
1
3
30 лучших городов Франции
Заветные треугольники: письма, которых ждали и боялись
Заветные треугольники: письма, которых ждали и боялись
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Супчик с буквами здорового человека и супчик участкового терапевта
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#Россия#картинки#в мире#шоу бизнес#прикольные#кино#красота
#Юмор#интересное#люди#аварии#прикол#автомобили#авто аварии#природа#фотографии#приколы
#интересно#история#СССР#дтп#подборка#сша#автомир#дети#Разное#сатира

На что жалуетесь?

Вернуться