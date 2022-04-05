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25 шикарных идей для домов из контейнеров

25 шикарных идей для домов из контейнеров (26 фото)

Автор:
05 апреля 2022 22:27
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   дом   контейнеры   красота   необычное   стройка   удобство   
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Да, да, знаю, что в условиях нашего климата и зимы, все эти "соломенные" домики не выгодны. Но может кто поедет поближе к теплу и подумает - а чего мучаться - притащил контейнер и наслаждайся.. Но красиво же, правда?

Стоимость контейнеров на Авито начинается от 60.00 рублей в зависимости от размера

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Большой морской контейнер в среднем стоит 200-250 тысяч рублей

Средняя сумма затрат на контейнер и строительные материалы такого жилья для среднестатистической семьи составит 360-450 тысяч рублей с учетом утепления и отделки.

Стоимость работ по переоборудованию зависит от ценовой политики выбранного подрядчика

Преимущества:

простота и малые сроки выполнения монтажных работ;

 

возможность использования «легких» фундаментов, что позволяет снизить общие затраты на строительство объекта;

 

возможность выполнить внутреннюю планировку в соответствии с потребностью и личными предпочтениями застройщика;

 

доступность выполнения работ своими силами без привлечения подрядных организаций;

 

мобильность (при необходимости).

Недостатки:

для монтажа на месте размещения необходимо использование грузоподъемной техники;

перед использованием необходимо произвести антитоксичную и антикоррозийную обработку;

для обеспечения оптимального микроклимата внутри объекта строительства, потребуются значительные затраты на теплоизоляцию ограждающих конструкций и создание режима вентиляции внутри помещений.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Фабрика идей   дом   контейнеры   красота   необычное   стройка   удобство   
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