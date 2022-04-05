25 шикарных идей для домов из контейнеров

Да, да, знаю, что в условиях нашего климата и зимы, все эти "соломенные" домики не выгодны. Но может кто поедет поближе к теплу и подумает - а чего мучаться - притащил контейнер и наслаждайся.. Но красиво же, правда?
Стоимость контейнеров на Авито начинается от 60.00 рублей в зависимости от размера
Большой морской контейнер в среднем стоит 200-250 тысяч рублей
Средняя сумма затрат на контейнер и строительные материалы такого жилья для среднестатистической семьи составит 360-450 тысяч рублей с учетом утепления и отделки.
Стоимость работ по переоборудованию зависит от ценовой политики выбранного подрядчика
Преимущества:
простота и малые сроки выполнения монтажных работ;
возможность использования «легких» фундаментов, что позволяет снизить общие затраты на строительство объекта;
возможность выполнить внутреннюю планировку в соответствии с потребностью и личными предпочтениями застройщика;
доступность выполнения работ своими силами без привлечения подрядных организаций;
мобильность (при необходимости).
Недостатки:
для монтажа на месте размещения необходимо использование грузоподъемной техники;
перед использованием необходимо произвести антитоксичную и антикоррозийную обработку;
для обеспечения оптимального микроклимата внутри объекта строительства, потребуются значительные затраты на теплоизоляцию ограждающих конструкций и создание режима вентиляции внутри помещений.
Источник:
АНТИФИШКИ
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