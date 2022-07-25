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Пятилетнюю девочку из Иркутска отправили в Таджикистан, изъяв у приемных родителей

Пятилетнюю девочку из Иркутска отправили в Таджикистан, изъяв у приемных родителей

Автор:
25 июля 2022 16:24
Сообщество : Жить в России
Метки: Иркутск   Россия   дети   приемный   родители   семья   суд   
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Уполномоченный по правам ребенка утверждает, что все законно.

В октябре 2017 года мать бросила ребенка в больнице, но отказ от прав не подписала. В декабре того же года девочку передали в приемную бурятскую семью Бухашеевых из Иркутска.

Все бы хорошо, но в 2018 году объявился биологический отец девочки, и захотел вернуть ребенка.

Бухашеевы оформили удочерение, но суд его отменил из-за того, что нашлись родители.

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В 2022 году мать ребенка, живущая в Таджикистане обратилась в органы опеки, после чего было принято решение вернуть женщине ребенка.

Приемные родители растили ребенка с самого рождения, сейчас девочке пять лет. Как отмечает уполномоченный по правам ребенка Иркутской области, произошедшее – трагедия, но изъятие ребенка – законно.

Однако, как сообщает издание «Подъем», семья Бухашеевых не сдается, приемные родители собираются обжаловать решение суда.

«Мы будем оспаривать это распоряжение. Будем подавать иск, идти дальше. У нас были встречи с матерью. Вряд ли она понимала, что это мама, для неё мама одна с рождения – моя супруга. Когда спрашивали её, она отвечала: "У меня свой дом есть". Мамая скрытная, не хочет общаться, свою позицию она не объяснила. Там четверо детей, она - пятая. Нельзя так. И это не мои, это интересы ребёнка. Сердце кровью обливается, как она там. Как я ребёнка предам? Я что, повешу все эти тапочки на гвоздь или выкину в мусорку, забуду? Нет, конечно. Ребенок подкожно нас вспоминать будет. Конечно, буду искать. Ей было два месяца, когда мы её взяли. Она у нас одна, это давнишнее решение, осознанное на 200%», - заявил приемный отец девочки Михаил Бухашеев.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Иркутск   Россия   дети   приемный   родители   семья   суд   
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8  комментариев
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10k
*Сергей* 19 минут назад
Закон это конечно здорово. Особенно когда он не противоречит здравому смыслу. Интересно судья думал про ребенка когда принимал решение?
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51k
Die Safari 2 минуты назад
А не нарушен ли тут закон о тайне усыновления? Ведь биологическая мать должна была искать и не найти дочь, так как тайна усыновления начала действовать с момента удочерения девочки?
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3k
Copycat 9 минут назад
закон идет в разрез со здравым смыслом - ребенок 5 лет рос с этими людьми они для него как и он для них считать уже родня у них сильная эмоциональная связь, а те люди для него просто на просто чужие

да и не мешало бы проверить что там за условия для ребенка
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17k
alexis 19 минут назад
У ребёнка гражданство России. За этим он и нужен
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6k
Котэ 19 минут назад
нечего этих таджиков изначально к нам пускать было
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1k
Kariya 47 минут назад
Ну, чисто законно биологические родители правы. Но йух бы класть на таких биологических. Однако если б девочка все это время была в детдоме и ее родители бы наконец объявились, история скорее всего другими бы красками заиграла, из серии золушки. Возможно.
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33k
Нанук Паналык Час назад
У нас самые законные законы среди стран в которых царит беззаконье!
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