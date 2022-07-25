Пятилетнюю девочку из Иркутска отправили в Таджикистан, изъяв у приемных родителей

В октябре 2017 года мать бросила ребенка в больнице, но отказ от прав не подписала. В декабре того же года девочку передали в приемную бурятскую семью Бухашеевых из Иркутска.



Все бы хорошо, но в 2018 году объявился биологический отец девочки, и захотел вернуть ребенка.

Бухашеевы оформили удочерение, но суд его отменил из-за того, что нашлись родители.

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В 2022 году мать ребенка, живущая в Таджикистане обратилась в органы опеки, после чего было принято решение вернуть женщине ребенка.



Приемные родители растили ребенка с самого рождения, сейчас девочке пять лет. Как отмечает уполномоченный по правам ребенка Иркутской области, произошедшее – трагедия, но изъятие ребенка – законно.



Однако, как сообщает издание «Подъем», семья Бухашеевых не сдается, приемные родители собираются обжаловать решение суда.



«Мы будем оспаривать это распоряжение. Будем подавать иск, идти дальше. У нас были встречи с матерью. Вряд ли она понимала, что это мама, для неё мама одна с рождения – моя супруга. Когда спрашивали её, она отвечала: "У меня свой дом есть". Мамая скрытная, не хочет общаться, свою позицию она не объяснила. Там четверо детей, она - пятая. Нельзя так. И это не мои, это интересы ребёнка. Сердце кровью обливается, как она там. Как я ребёнка предам? Я что, повешу все эти тапочки на гвоздь или выкину в мусорку, забуду? Нет, конечно. Ребенок подкожно нас вспоминать будет. Конечно, буду искать. Ей было два месяца, когда мы её взяли. Она у нас одна, это давнишнее решение, осознанное на 200%», - заявил приемный отец девочки Михаил Бухашеев.