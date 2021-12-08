Женщина добилась, чтобы снесли дом многодетной семьи

Соседка по улице возмутилась и обратилась в суд. Как утверждают жители улицы, где стоит многострадальная постройка, причиной таких радикальных мер стало то, что новая постройка закрывала ей солнце. Суд встал на сторону истицы и постановил уничтожить незаконно построенный дом.

Многие жители улицы были возмущены поступком истицы:

"Дом никому не мешал. До этого здесь было деревянное построение. Там часто собирались бомжи и алкаши. Раз в месяц постройка горела. А тут женщина купила землю и построила хороший дом. Наша соседка очень завистливая. Ей не понравилось, что в окна дома её сестры из-за этой самостройки не попадало солнце. Вот она и решила подать в суд на женщину".



Однако в этом самом соседнем доме окна забетонированы и нет никакой разницы, заслоняет ли ему солнце другое здание или нет.