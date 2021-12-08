Женщина добилась, чтобы снесли дом многодетной семьи

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Судебные приставы Астрахани приказали уничтожить двухэтажный дом, где жила семья.
43-летняя вдовствующая мама троих детей купила на участке старый дом в 2017 году, снесла его и построила новый. У нее не было официального разрешения на постройку и расстояние от ее нового дома до соседнего многоквартирного было менее трех метров.
Интересно то, что хоть астраханка купила старый дом, но официально в этом объекте никто не проживал. Никто там не был прописан и не было собственников. Это был самострой.
Интересно то, что хоть астраханка купила старый дом, но официально в этом объекте никто не проживал. Никто там не был прописан и не было собственников. Это был самострой.
Соседка по улице возмутилась и обратилась в суд. Как утверждают жители улицы, где стоит многострадальная постройка, причиной таких радикальных мер стало то, что новая постройка закрывала ей солнце. Суд встал на сторону истицы и постановил уничтожить незаконно построенный дом.
Многие жители улицы были возмущены поступком истицы:
"Дом никому не мешал. До этого здесь было деревянное построение. Там часто собирались бомжи и алкаши. Раз в месяц постройка горела. А тут женщина купила землю и построила хороший дом. Наша соседка очень завистливая. Ей не понравилось, что в окна дома её сестры из-за этой самостройки не попадало солнце. Вот она и решила подать в суд на женщину".
Однако в этом самом соседнем доме окна забетонированы и нет никакой разницы, заслоняет ли ему солнце другое здание или нет.
Многие жители улицы были возмущены поступком истицы:
"Дом никому не мешал. До этого здесь было деревянное построение. Там часто собирались бомжи и алкаши. Раз в месяц постройка горела. А тут женщина купила землю и построила хороший дом. Наша соседка очень завистливая. Ей не понравилось, что в окна дома её сестры из-за этой самостройки не попадало солнце. Вот она и решила подать в суд на женщину".
Однако в этом самом соседнем доме окна забетонированы и нет никакой разницы, заслоняет ли ему солнце другое здание или нет.
Собственница снесенного дома сообщила, что дом, который она приобрела изначально, был непригоден для проживания, что подтверждается документами: "Когда я купила здание, соседка стала требовать у меня денег за то, что я строюсь. Я не поддалась на шантаж, и она пошла по судам. Если бы я им заплатила, я бы жила хорошо. Единственная моя ошибка, что я улучшила свои жилищные условия".
Скандальная соседка заплатила за то, чтобы дом снесли, что дало ей право войти в здание сразу после того, как дверь была снята с петель. Неизвестно что она там делала полтора часа и только после этого решила покинуть здание, причем судебный пристав проводил ее прямо до дома.
А вот хозяев пускать категорически не хотели, женщину с детьми приставы удерживали. Ненадолго ей удалось туда попасть и то, после возмущения соседей женщины по улице, которые угрожали устроить самосуд и требовали впустить ее хотя бы забрать вещи.
А вот хозяев пускать категорически не хотели, женщину с детьми приставы удерживали. Ненадолго ей удалось туда попасть и то, после возмущения соседей женщины по улице, которые угрожали устроить самосуд и требовали впустить ее хотя бы забрать вещи.
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Я на стороне соседки. Нах такие соседи нужны, хуже врагов
Человек приобрел здание, снес его и без разрешения построил новое, подвел к нему коммуникации и стал жить
Как видно зарегистрировать должным образом этот человек не хотел, поэтому снос - просто вопрос времени
Нарушение СНиП можно было увидеть при начале строительства дома. Тогда и надо было обратиться куда следует.
Скорее всего здесь сыграла человеческая зависть!
мозгов не пускаться в авантюры с законом не хватило, теперь пожинает плоды.
У меня дед покойный сарай двигал (двухэтажный что-то на подобие каркасника), так его сначала по диагоналям шпильками стянули, потом под него трубы подвели, потом пригнали "Захара" и лебедкой тащили.
Минимальные расстояния не просто так придуманы, они нужны не только для освещения, но и для пожарной безопасности.
Строить дом ближе ей бы никто не разрешил, поэтому он такой же самострой, как и первый.
Вроде как можно уменьшать расстояние между домами по согласию соседей, но в этом случае может быть "нежданчик", если сосед продаст свой дом кому-нибудь другому, а того подобная близость не устроит.
Так что если упустить всю лирику про многодетную мать, алкашей и улучшение жилищных условий- все правильно сделали.