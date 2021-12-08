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Женщина добилась, чтобы снесли дом многодетной семьи

Женщина добилась, чтобы снесли дом многодетной семьи (4 фото + 1 видео)

Автор:
08 декабря 2021 16:20
Сообщество : Жить в России
Метки: Зависть   Россия   дети   люди   новости   родители   строительство   
3892
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Судебные приставы Астрахани приказали уничтожить двухэтажный дом, где жила семья.

Источник:

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Метки: Зависть   Россия   дети   люди   новости   родители   строительство   
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49  комментариев
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3k
Ivan 3 часа назад
Так, стоп! Если дом стоял ближе 3-х метров от забора, тг все остальные страдания-то о чем? Она нарушила правила строительства. Возвела самострой с нарушениями. Действия властей верны. Строила бы по правилам-соседка бы хоть у писалась в суды-хер бы что вышло!
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19k
SolomonA 3 минуты назад
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12k
Святослав 9 минут назад

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381
Максим Максимов 10 минут назад
соседку найдут по весне... потенциальный "подснежник"
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3k
Alexbux1 56 минут назад
Цыгане бл@... Где Томми?
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8k
Garpia121 Час назад
Многодетная вдовствующая астраханка купила старый дом, снесла и построила 2х этажный кирпичный. Явно не жертва, и не Иванова.
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6k
Нестерин Сергей 2 часа назад
Мутненько.
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17k
Олег 2 часа назад
Обратили внимание, как автор текста формирует наше мнение? Многодетная мать, вдова против скандальной соседки, вымогающей взятку за право жить рядом. А на деле - куча нарушений при строительстве и в документах...
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11k
ЕвгенийДончак 2 часа назад
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13k
Вася 2 часа назад
этож цыхане, щас будут бедными ограбленными прикидываться
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39
Drago 2 часа назад
Как можно узаконить самострой? Никак! Сначала делаешь проект по том строишь
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80
eutace Drago 2 часа назад
можно и узаконить
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27k
Aqueronte 2 часа назад
С одной стороны, вредная соседка, с другой стороны, цыганская семья.
Я на стороне соседки. Нах такие соседи нужны, хуже врагов
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14k
Роберт Шекли 2 часа назад
Если убрать эмоции, то получим
Человек приобрел здание, снес его и без разрешения построил новое, подвел к нему коммуникации и стал жить
Как видно зарегистрировать должным образом этот человек не хотел, поэтому снос - просто вопрос времени
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4k
a_komolow 2 часа назад
Мутное дело!
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981
Иннокентий 2 часа назад
Столько лет дом стоял, никому не мешал, и вдруг оказался самостройкой с нарушениями СНиП.

Нарушение СНиП можно было увидеть при начале строительства дома. Тогда и надо было обратиться куда следует.
Скорее всего здесь сыграла человеческая зависть!
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1k
Alexandr 2 часа назад
Тут вопрос не в доме а в соседях. Я тоже постарался бы от цыган избавиться.
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14k
Booka1a 3 часа назад
самострой, да еще и без соблюдения строительных норм, о чем вообще разговор?
мозгов не пускаться в авантюры с законом не хватило, теперь пожинает плоды.
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1k
флоМастер 3 часа назад
т.е. тетя с детьми, купила землю... построила дом не хилый такой, получается деньжата есть... зажала боблишки на изначальную экспертизу на строительство и межевание, а теперь возмущается, что ее снесли.... она хотела и поесть и присесть?....
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139
Z Z флоМастер Час назад
У меня бабушка была верующая, в детстве постоянно в церковь таскала. Там всегда сидели побирушки и бабушка говорила:"хоть копейку, но дай".... Это продолжалось до тех пор, пока она не узнала, что одна из этих "нищенок" купила детям по кооперативной квартире + старшему машину и сейчас собирает второму на машину... После этого она этих побирушки метлой п...ла и начала говорить:" никому помогать не надо, человек должен сам зарабатывать".)))
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139
Z Z флоМастер Час назад
Поэтому, возможно, и с милостыни))))
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1k
CAIIIKA1908 3 часа назад
И еще, скорей всего новый дом строился на месте старого, чтобы пройти как реконструкция и сэкономить на проекте, подключении коммуникаций и пр. И соседка возможно поэтому и денег требовала, чтобы дать согласие. Ну не договорились
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45
Artem Zverev 3 часа назад
Границы нарушила до соседнего здания, нарушила, так в чем проблема? пусть снесет стену дома что-бы было 3 метра до границы участка согласно СНИПАм или дом передвинет. и никакая соседка уже не докопается.
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1k
CAIIIKA1908 3 часа назад
А в чем проблема-то?
Минимальные расстояния не просто так придуманы, они нужны не только для освещения, но и для пожарной безопасности.
Строить дом ближе ей бы никто не разрешил, поэтому он такой же самострой, как и первый.
Вроде как можно уменьшать расстояние между домами по согласию соседей, но в этом случае может быть "нежданчик", если сосед продаст свой дом кому-нибудь другому, а того подобная близость не устроит.
Так что если упустить всю лирику про многодетную мать, алкашей и улучшение жилищных условий- все правильно сделали.
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