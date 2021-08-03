FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4659 постов • 771 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Двух голых детей-маугли обнаружили в заваленной мусором квартире в Ульяновске

Двух голых детей-маугли обнаружили в заваленной мусором квартире в Ульяновске (9 фото)

Автор:
03 августа 2021 07:31
Сообщество : Жить в России
Метки: ynews   Ульяновская область   видео   дети   маугли   родители   семья   
2470
9
Прохожие увидели малышку из окна, обратились в полицию. Вызволять детей из захламленной и непригодной к жизни квартиры пришлось спасателям с помощью пожарного крана.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: ynews   Ульяновская область   видео   дети   маугли   родители   семья   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
23
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Core 2 часа назад
С одной стороны все хотят свободы и отсутствия надзора со стороны государства, с другой, а почему государство за этим не следит? Вы уж определитесь,
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
2k
jazzz 8 минут назад
Что значит "Велика вероятность того, что мать детей лишат родительских прав"? Да тут вообще без вариантов должно быть и + срок!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
197
Бритва 13 минут назад
Жалко малышей, дай Бог им здоровья
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−18
Bansai Полчаса назад
русская культура
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
197
Бритва Алксандр Шевченко 11 минут назад
Сразу видно культурный человек
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
321
Сигизмунд Лазаревич 44 минуты назад
Соседи какие-то идиоты. Ситуация явно не одной недели, такое в этой норе годами происходит, неужели ни у кого не возникло желания в опеку позвонить..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Руслан Новак 53 минуты назад
Обидно что в таких случаях просто лишают родительских прав. Этих родителей нужно на пожизненно в колонию и пускай там телогрейки шьют. А зарплата вся на алименты детям.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Татьяна Юсова 58 минут назад
Примечательный комментарий на последней картинки Регины Зеленцовой.
«Если детей не водят в садик и в поликлинику, то специалисты бьют тревогу, почему их никуда не показывают?»
Уровень дилетантализма зашкаливает!

Как эти специалисты узнают, что детей никуда не водят? Кто им сообщит?
Даже педиатр из детской поликлиники не будет писать заявление в опеку, если к нему не обращаются по состоянию здоровья ребенка даже длительное время.
Например, мы не разу не обращались в детскую поликлинику со старшим внуком с 3 до 7 лет. Ребенок практически не болел, а небольшие простуды лечили сами без вызова врача на дом и без больничного для мамы. И только перед школой пошли проходить всех врачей.

На подобные ситуации должны обращать в первую очередь соседи.
Наверняка они знали, что в квартире живут дети, но их почему-то долго не видно.
Выходили ли они на улицу, гуляли? Из квартиры наверняка доносился неприятный запах. Возможно слышали детский плачь.
Почему никто из соседей не обеспокоился? Почему никто из них просто не позвонил и не постучал в дверь, и не спросил, что у вас происходит, почему такая вонь, почему дети плачут?

Почему спасателей вызвали случайные прохожие, а не те, кто жил за стенкой и не мог не слышать и не понимать, что там происходит что-то странное?
Прохожим спасибо, соседям осуждение за безразличие и равнодушие.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
krivsan Час назад
охренеть,ну не за один день это все стало,нет слов,там родителей надо было изолировать еще лет 5 назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
RRK Час назад
Государство не просило вас рожать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
896
Алксандр Шевченко Час назад
Результаты провальной социальной политики.

Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«В 40 лет не замужем». Почему не сложилась личная жизнь Анны Семенович (8 фото) «В 40 лет не замужем». Почему не сложилась личная жизнь Анны Семенович (8 фото) Творческая мама оригинально показала, как взрослеет ее маленький сын Творческая мама оригинально показала, как взрослеет ее маленький сын Католический священник ударил плачущего ребенка во время крещения Католический священник ударил плачущего ребенка во время крещения В Госдуме рассматривают возможность создания яслей при вузах В Госдуме рассматривают возможность создания яслей при вузах Почему ребенка не стоит оставлять на улице одного Почему ребенка не стоит оставлять на улице одного Любящий отец, верная собака и шалаш: как живёт подмосковный мальчик-маугли из лагеря для бездомных Любящий отец, верная собака и шалаш: как живёт подмосковный мальчик-маугли из лагеря для бездомных
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

754232



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Криминальный авторитет" обматерил участкового и поплатился
1
132
"Криминальный авторитет" обматерил участкового и поплатился
Удивительные закулисные фотографии Арнольда Шварценеггера в роли Терминатора
3
86
Удивительные закулисные фотографии Арнольда Шварценеггера в роли Терминатора
﻿
Летняя распродажа Keysoff — ключ Windows 10 Pro за $8.41
Летняя распродажа Keysoff — ключ Windows 10 Pro за $8.41
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Мурка! Не переигрывай!
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#факты#прикол#люди#животные#автомобили#подборка#дтп#аварии#прикольные
#фото#фотографии#Россия#олимпиада#фильм#автомир#интересное#картинки#позитив#жизнь
#Юмор#СССР#кино#история#актер#ynews#роль#спорт#авто аварии#gif

На что жалуетесь?

Вернуться