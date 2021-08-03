Двух голых детей-маугли обнаружили в заваленной мусором квартире в Ульяновске

В квартире обнаружили двух малышей: пятилетний мальчик и его трехлетняя сестра были голыми, босыми и голодными. Как долго дети находились в одиночестве, пока не ясно. Мальчика отправили в социально-реабилитационный центр, а его сестренку госпитализировали для обследования. Известно, что здоровью малышей ничего не угрожает. Зато к их родителям у органов опеки есть претензии. На мать, воспитывавших детей, составлен протокол, который отправили в коллегию по делам несовершеннолетних.