Двух голых детей-маугли обнаружили в заваленной мусором квартире в Ульяновске

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Прохожие увидели малышку из окна, обратились в полицию. Вызволять детей из захламленной и непригодной к жизни квартиры пришлось спасателям с помощью пожарного крана.
История началась с того, что в окне квартиры, в которой якобы никто не проживал, соседи заметили голую маленькую девочку. После попыток войти в квартиру и выяснить, что же там происходит, неравнодушные люди обратились в полицию.
Входить в жилье пришлось через окно - спасатели подогнали вышку и смогли проникнуть в квартиру. Оказалось, что жилище завалено горами хлама и мусора, однако в нем отсутствовали кровати и какая-либо другая мебель, необходимая для детей. Не было даже холодильника и плиты.
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В квартире обнаружили двух малышей: пятилетний мальчик и его трехлетняя сестра были голыми, босыми и голодными. Как долго дети находились в одиночестве, пока не ясно. Мальчика отправили в социально-реабилитационный центр, а его сестренку госпитализировали для обследования. Известно, что здоровью малышей ничего не угрожает. Зато к их родителям у органов опеки есть претензии. На мать, воспитывавших детей, составлен протокол, который отправили в коллегию по делам несовершеннолетних.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, "организована проверка по факту обнаружения 31 июля 2021 года в квартире одного из многоэтажных домов 2 безнадзорных детей". Дело находится на контроле руководства прокуратуры Ульяновской области. Велика вероятность того, что мать детей лишат родительских прав.
Реакция соцсетей
Подписчики паблика "Сейчас в Ульяновске" в социальной сети "ВКонтакте" обсудили эту ситуацию, заметив, что такую грязь за неделю не накопить. И почему служба опеки в этом случае не интересовалась жизнью семьи раньше?
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«Если детей не водят в садик и в поликлинику, то специалисты бьют тревогу, почему их никуда не показывают?»
Уровень дилетантализма зашкаливает!
Как эти специалисты узнают, что детей никуда не водят? Кто им сообщит?
Даже педиатр из детской поликлиники не будет писать заявление в опеку, если к нему не обращаются по состоянию здоровья ребенка даже длительное время.
Например, мы не разу не обращались в детскую поликлинику со старшим внуком с 3 до 7 лет. Ребенок практически не болел, а небольшие простуды лечили сами без вызова врача на дом и без больничного для мамы. И только перед школой пошли проходить всех врачей.
На подобные ситуации должны обращать в первую очередь соседи.
Наверняка они знали, что в квартире живут дети, но их почему-то долго не видно.
Выходили ли они на улицу, гуляли? Из квартиры наверняка доносился неприятный запах. Возможно слышали детский плачь.
Почему никто из соседей не обеспокоился? Почему никто из них просто не позвонил и не постучал в дверь, и не спросил, что у вас происходит, почему такая вонь, почему дети плачут?
Почему спасателей вызвали случайные прохожие, а не те, кто жил за стенкой и не мог не слышать и не понимать, что там происходит что-то странное?
Прохожим спасибо, соседям осуждение за безразличие и равнодушие.
Многие не хотят водить в садик, у кого-то мамы не работают, у кого-то есть бабушки, готовые сидеть с ребенком, а где-то и мест в садиках не хватает, кто-то нанимает няньку, а кто-то водит в частный сад.
И просто технически, кто и как должен отслеживать, ходит ребенок в садик или нет? Возложить эту задачу на врачей-педиатров? Или на соцработников? На опеку? Наплодить ещё кучу чиновников, которые будут проверять, ходит ли чей-то ребенок в детский сад или нет?
Соседи не обязаны выполнять надзор, согласна.
Но когда вас будут убивать, взламывать дверь, или одинокая старушка несколько дней будет валяться с инсультом на полу в закрытой квартире, соседи не должны беспокоиться. Надо подождать, когда участковый сам придет, или врач с плановым осмотром.
А вы не стадо, вы хуже! Вам плевать, что происходит вокруг, с чужими детьми или стариками. Вы только можете в Интернете выразить возмущение и осуждение, а обратить внимание и оказать помощь реально нуждающимся людям – это не ваше дело, пусть о них побеспокоится государство, я же плачу налоги, поэтому мне плевать на чужих детей.