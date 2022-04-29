FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь 651 пост • 221 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жизнь 
Мать четверых детей раскритиковали за бардак в доме

Мать четверых детей раскритиковали за бардак в доме

Автор:
29 апреля 2022 21:15
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   США   дети   люди   родители   семейная жизнь   семья   соцсети   фото   
647
12
Жизнь с четырьмя маленькими детьми - нелегка, несмотря на все радости родительства. Недавно мама четверых детей из США поделилась видео, где показала свой дом, в котором не убиралась несколько дней. Видео женщины набрало 18 миллионов просмотров, и разделило людей на два лагеря.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: Жизнь   США   дети   люди   родители   семейная жизнь   семья   соцсети   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
29  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Mowgley 14 часов назад
Можно еще срать в комнате, а жопу об ковер вытирать - в инстаграме добавится пару лямов просмотров.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
cfhfwby 23 минуты назад
Большинство женщин и без детей прекрасно наводят бардак в своих жилищах: всюду валяются вещи, белье, в ванной -всевозможные тюбики и прочая лабуда всюду в беспорядке. Хотя и сравнительно чисто в квартире.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
♚ Мрачный Жнец ♚ 3 часа назад
СРАЧ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Сергей 9 часов назад
100 пудов, что немытая у неё не только голова.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
362
Fisher1979 12 часов назад
Ну да, мужикам кто комментрии пишет за которых мамочки убирают со стораны лутше видно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
a_komolow 12 часов назад
Кто на эту крокодилицу четыре раза залез?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Мурчелло 13 часов назад
Кому нахер всралась эта пиндосская засранка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Tuskub 13 часов назад
Да все просто - когда нет жены и матери в доме - возникает вот такой бардак!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Serg2001 14 часов назад
Разруха не в клозетах, а в головах (с). Детей тоже можно сорганизовать так, чтобы минимально помогали поддерживать порядок. Хоть и сложно. А мамаша воспитывает их так, что срач в доме это нормально. Мотивация ей нужна.. У друга семья. Жена и две девки на выдании... Близняшки по 20 лет. В доме срач, присесть негде... Постоянно гора немытой посуды на кухне. У меня всегда культурный шок, когда прихожу, а для них это норм. От родителей зависит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 9 ответов
25k
Андрей Иванов 14 часов назад
Проходит смотр кур-несушек.
Выходит на подиум французская курочка, вся беленькая, в розовых бантиках. Комиссия ей вопрос задает:
- Сколько яиц в месяц несешь?
- Сто пятьдесят.
- Молодец! Хорошие показатели

Выходит на подиум английская курочка, вся рыженькая, в зеленых бантиках.

- Сколько яиц в месяц несешь?
- Двести.
- Молодец! Отличные показатели

Выходит на подиум русская курица, вся синяя, взлохмаченная, с обломанными когтями.
- Сколько яиц в месяц несешь?
- ПЯТЬСОТ!!
- Слушай, ну у тебя такие показатели, ты бы уж могла бы себя как то в порядок привести...
- Когда, бл..ть?!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
45k
dima423 14 часов назад
фу мерзкая свинота...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

44276



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Не упрекайте меня в предательстве»: Максима Галкина уволили с Первого канала после его выходок
«Не упрекайте меня в предательстве»: Максима Галкина уволили с Первого канала после...
Откровения Маргариты: Симоньян обнародовала всю правду о геронтофилии Максима Галкина
Откровения Маргариты: Симоньян обнародовала всю правду о геронтофилии Максима Галкина
События на Украине 29- 30 апреля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 29- 30 апреля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Вертикальная печать принтером на стене
Вертикальная печать принтером на стене
Трагическая история туриста Джордана Грайдера
Трагическая история туриста Джордана Грайдера
Новый сериал, который уже успел выбесить всех
Новый сериал, который уже успел выбесить всех
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Любая женщина после 30

Лучшие демотиваторы
Совет директоров

Перейти в раздел
Популярные теги
#прикол#животные#интересно#история#новости#подборка#милота#кино#авто аварии#дети
#фото#Ватермарк#в мире#интересное#факты#Жизнь#Россия#позитив#Разное#Еда
#Юмор#люди#собака#дтп#аварии#картинки#автомобили#фотографии#природа#автомир
Новый сериал, который уже успел выбесить всех Новый сериал, который уже успел выбесить всех Мать 11 детей из США не собирается останавливаться на достигнутом Мать 11 детей из США не собирается останавливаться на достигнутом Зачем в Конго родители обвиняют своих собственных детей в колдовстве Зачем в Конго родители обвиняют своих собственных детей в колдовстве Семья построила маленькую деревню, где у каждого ребенка свой собственный дом Семья построила маленькую деревню, где у каждого ребенка свой собственный дом Интернет-пользователи поделились трогательными воспоминаниями о поддержке и любви родителей Интернет-пользователи поделились трогательными воспоминаниями о поддержке и любви родителей "Что за штука?": 20 случаев, когда пользователи сети помогли прояснить ситуацию "Что за штука?": 20 случаев, когда пользователи сети помогли прояснить ситуацию

На что жалуетесь?

Вернуться