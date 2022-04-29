Мать четверых детей раскритиковали за бардак в доме

Но в итоге видео Бри разделило людей на два лагеря. Одни поддерживали её и утверждали, что такой бардак - это совершенно нормально в доме с детьми, а другие - бурно раскритиковали её за несоблюдение простых правил гигиены: "Дети не должны расти в такой грязи", "У меня тоже четверо детей, и я мать-одиночка. У нас никогда не бывает такого бардака. Никаких отговорок", "Не мыть посуду 4 дня - и она говорит, что "у нас не грязно?", - написали комментаторы.