Мать четверых детей раскритиковали за бардак в доме

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Жизнь с четырьмя маленькими детьми - нелегка, несмотря на все радости родительства. Недавно мама четверых детей из США поделилась видео, где показала свой дом, в котором не убиралась несколько дней. Видео женщины набрало 18 миллионов просмотров, и разделило людей на два лагеря.
Американка Бри Джеймс (Bri James), мама четверых детей, не так давно опубликовала видео в ТикТоке, которое быстро набрало миллионы просмотров. Она показала, как выглядит дом ее семьи, который не убирали четыре дня: "Я знаю, что меня за это раскритикуют, но вот что происходит, когда в доме живут двое ленивых взрослых с четырьмя детьми, и никто не убирает за собой," - сказала женщина на видео.
Бри также сказала, что она четыре дня не мыла посуду и не убирала вещи, добавив: "У нас не грязно, это просто беспорядок". Она показала комнаты, в которых были разбросаны игрушки, упаковки от продуктов и другие вещи; и кухню, на которой тоже почти не было живого места. Она опубликовала видео, чтобы мотивировать себя навести порядок в доме.
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Но в итоге видео Бри разделило людей на два лагеря. Одни поддерживали её и утверждали, что такой бардак - это совершенно нормально в доме с детьми, а другие - бурно раскритиковали её за несоблюдение простых правил гигиены: "Дети не должны расти в такой грязи", "У меня тоже четверо детей, и я мать-одиночка. У нас никогда не бывает такого бардака. Никаких отговорок", "Не мыть посуду 4 дня - и она говорит, что "у нас не грязно?", - написали комментаторы.
Видео женщины с бардаком собрало 18 миллионов просмотров и множество комментариев, где каждый комментатор защищал или критиковал Бри. Позже она сделала то, что обещала - убралась в доме, и попросила детей помочь. Однако, просмотры и дебаты под её предыдущим видео так и не утихают.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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- Двести.
- Молодец! Отличные показатели
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- ПЯТЬСОТ!!
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