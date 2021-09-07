Студенты МГУ пожаловались на отца девятилетней первокурсницы

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Алиса Теплякова, которая сдала ЕГЭ в восемь лет, поступила на факультет психологии МГУ. Вместе с папой, видимо...
Как рассказали студентки, вместе с дочерью на занятия приходит и ее отец, что, в целом, ожидаемо - все-таки дочь хоть и вундеркинд, но ей всего-лишь девять лет. Однако Евгений Тепляков периодически является на занятия в шортах и футболке и шутит со студентками.
В неофициальном чате студентов факультета психологии, куда поступила Алиса, Тепляков хамил студентам и в итоге был исключен из неофициального чата, так как не мог внять просьбам уняться. Сам же отец девочки говорит, что это был не он, а скорее всего это все вброс от Ксении Собчак за отказ участвовать в ее интервью.
На кафедре прокомментировали сложившуюся ситуацию и выразили надежду, что ученики смогут выстроить "нетоксичную коммуникацию в соцсетях": "Мы также выражаем надежду на профессионализм отца Алисы Тепляковой и всех участников в процессе сетевой коммуникации, в том числе вне стен факультета. В то же время эта ситуация фактически является своего рода вызовом для студентов при освоении этических аспектов будущей профессии психолога".
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У меня сын в 2 года говорит предложениями, собрал огромный словарный запас (например называет все крупные части авто), очень умный и осмысленно разные поступки от него. Мы с женой в шоке иногда от продуманных действий и смекалки. Но мы не гоним его в универ, не заставляем насильно что-то учить, пусть наслаждается детством: ест мороженое, играет машинками и смотрит мультики. )
Там что у папки, что у мамки с головушкой беда.
Пётр ИвановА(лиса)
- И чего?
- А ничего. В одиннадцать в армию забрали...
Ты представляешь, как это дитятко умеет выносить мозг профессионально... причем убеждая всех, что это во благо им же )))
Интересно, девочка в свои 9 лет плавать умеет? Или на коньках стоять.
Или убить....
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Все равно что поступить на факультет "бесполезнолй суеты и болтовни".
Прапор спрашивает призывника:
- Что заканчивал?
- МГУ.
- Чё мычишь, читать хоть умеешь?!
Лукас не может себя идентефицировать.
Он хочет БДСМ, а Хельга хочет свинга.
Семья рушится на почве неудовлетворенных потребностей в сексе.
И вот Лукас приходит к психологу, а там...