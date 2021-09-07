Студенты МГУ пожаловались на отца девятилетней первокурсницы

В неофициальном чате студентов факультета психологии, куда поступила Алиса, Тепляков хамил студентам и в итоге был исключен из неофициального чата, так как не мог внять просьбам уняться. Сам же отец девочки говорит, что это был не он, а скорее всего это все вброс от Ксении Собчак за отказ участвовать в ее интервью.