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Студенты МГУ пожаловались на отца девятилетней первокурсницы

Студенты МГУ пожаловались на отца девятилетней первокурсницы (4 фото)

Автор:
07 сентября 2021 13:56
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Россия   дети   новости   родители   студенты   учеба   
3676
4
Алиса Теплякова, которая сдала ЕГЭ в восемь лет, поступила на факультет психологии МГУ. Вместе с папой, видимо...

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Метки: Москва   Россия   дети   новости   родители   студенты   учеба   
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63k
Доктор Джонс 3 часа назад
И в 16 лет у Алисы съедет кукуха...
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9k
quam mordet 14 минут назад
99% абитуриентов идут на психфаки чтобы решить свои внутренние проблемы, 99% вероятности что и тут не исключение.
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467
Yuri 44 минуты назад
Девочка без детства из-за комплекса родителей.
У меня сын в 2 года говорит предложениями, собрал огромный словарный запас (например называет все крупные части авто), очень умный и осмысленно разные поступки от него. Мы с женой в шоке иногда от продуманных действий и смекалки. Но мы не гоним его в универ, не заставляем насильно что-то учить, пусть наслаждается детством: ест мороженое, играет машинками и смотрит мультики. )
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54
Flexx U 44 минуты назад
Вы посмотрите да лицо ее отца это просто какой-то мохнатый [мат] родитель
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1k
Федор Медведев 45 минут назад
А почему он в чате подписан как петр ивановА?
Там что у папки, что у мамки с головушкой беда.
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2k
Lefterov Час назад
ДА просто студентов жаба душит из-за того что они туда поступили потому что папа купил место а 8-ми летняя девочка своим умом поступила!! Она умнее их и их это бесит!!
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1k
saturn Час назад
Я в 11 лет :))
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22k
Андрей Час назад
Глядя на её родителей, начинаю думать что где-то нас наёпывают.
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3k
Sunny11 Час назад
- У нас сын вундеркинд. В девять лет уже школу закончил и в МГУ поступил!
- И чего?
- А ничего. В одиннадцать в армию забрали...
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−155
Кукулькан Час назад
У мамы девчонки не совсем здоровый вид
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467
Yuri Летучий Мыш 42 минуты назад
Т.е. девочка поумнела и сдала эге только, чтобы вырваться с того дурдома? ))
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8k
GRuslan Час назад
Интересно, у таких детей реально жажда знаний или если дать им жить как обычный ребёнок, не пытаясь развить его интеллектуальные сверхспособности, он им и будет? Если второе, то со стороны родителей было бы правильно не гнаться за известностью такой ценой, ценой беззаботного детства собственного ребёнка.
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8k
Prospector Час назад
Верните ребёнку детство!
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5k
Ruk 2 часа назад
и родители и ребёнок больны. зря руководство мгу приняло на очное обучение ребёнка, это профанация во
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
Родительские чаты- еще один повод посраться, забить стрелку, встретиться в реале и почистить друг-другу рыла.
Или убить....
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
она поступила на факультет психологии МГУ.
===================================================
Все равно что поступить на факультет "бесполезнолй суеты и болтовни".
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38
Nane First NameLast Максим Час назад
Там хоть Алдан был. А в МГУ?

Прапор спрашивает призывника:
- Что заканчивал?
- МГУ.
- Чё мычишь, читать хоть умеешь?!
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7k
Перст Указующий 2 часа назад
и вот девочка однажды окончит учёбу - программу мгу за 3 года, в 12 лет организует бизнес - вероятно, где-нибудь за границей, потому что здесь эту семейку за время учебы достанут, - станет частным психологом. А где-то в это время - как раз сейчас - одинокий Лукас борется с кризисом среднего возраста, который год вынашивает мысль похода к психиатру, чтобы решить проблему личностной несостоятельности. Наконец, решается, приходит - а там ребёнок 12 лет: "я вас слушаю".
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4k
Димыч 2 часа назад
Набить голову чисто энциклопедическими данными можно.. Но, для их применения нужен ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ, а откуда он у ребёнка? Её жаль. Синдром вундеркинда, одиночество.. Она даже на интервью всё время косится на папку перед тем, как о ответить.. Жуть.
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24k
Vazari 2 часа назад
Глядя на папу с мамой этой девочки, хочется чтобы эту семейку взяла на контроль ювенальная служба.
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16k
Serg2001 2 часа назад
Представил себе ситуацию: записался на приём к психологу, заходишь в кабинет, а там дитё десятилетнее... "Ну, рассказывайте, какие у вас там проблемы, комплексы... Неприятности на работе? Кризис в отношениях с женой? Сексуальные отношения уже не такие яркие? Сейчас всё исправим!"... Сюрреализм какой-то!... ))
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21k
Влад 3 часа назад
Минус, но не автору, а как отношение к этой теме вообще. Мало того что ребенок без детства, без игр и забав, так еще психфак. Психология и поведенческие реакции завязаны на самоидентификацию, физику и химию тела и коммуникацию. Что из этого она опробовала на себе и способна понять. Тупо заучить набор фраз можно, а понять, прочувствовать как? Есть ум, или интеллект, а есть начитанность. Просто много знать мало, да и не всегда нужно, можно в справочники заглянуть. А вот применить знания это совсем другое.
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4k
rutt 3 часа назад
Убили жизнь ребёнку. В 16 либо сопъётся либо вздёрнется. Долбоклюи родители. По папаше видно что у*бан закомплексованный, а вот маманька замученная в хлам.
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