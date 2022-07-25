Пинать *** стало проще: американский бренд выпустил кроссовки из фаллоимитаторов

Американский бренд одежды Rose In Good Faith, который базируется в Лос-Анджелесе, занялся крайне странной деятельностью. Если обычно он создавал одежду – шорты, куртки и так далее, то 15 июля выделился, и выпустил кроссовки, созданные из переработанных дилдо.



Как утверждает производитель, это игривый и новый подход к созданию экологической обуви.

Кроссовки получили название «Plastic Soul» или в переводе «Пластиковая душа». Сделаны они из бракованных фаллоимитаторов, которые переплавляются в пластик.



Обувь производится в единственном кремовом цвете, водостойкая и имеет встроенную поддержку стопы, что делает обувь еще комфортнее.



Стелька сделана из натуральной пробки, также она обладает противомикробными свойствами.

Обувь из дилдо предлагают купить за 130 долларов.



В интернете уже можно найти множество шуток от пользователей, которые высмеяли новинку:



«Меня терзает вопрос: Где-то организован отдельный сбор б/у дилдаков?»



«Пинать *** становится проще»



«Сначала в ж*пе, а потом на ноге. Панин будет доволен»



А вы бы хотели приобрести себе парочку таких кроссовок?