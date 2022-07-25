Пинать *** стало проще: американский бренд выпустил кроссовки из фаллоимитаторов

Удобная обувь из крайне странных материалов.
Американский бренд одежды Rose In Good Faith, который базируется в Лос-Анджелесе, занялся крайне странной деятельностью. Если обычно он создавал одежду – шорты, куртки и так далее, то 15 июля выделился, и выпустил кроссовки, созданные из переработанных дилдо.
Как утверждает производитель, это игривый и новый подход к созданию экологической обуви.
Кроссовки получили название «Plastic Soul» или в переводе «Пластиковая душа». Сделаны они из бракованных фаллоимитаторов, которые переплавляются в пластик.
Обувь производится в единственном кремовом цвете, водостойкая и имеет встроенную поддержку стопы, что делает обувь еще комфортнее.
Стелька сделана из натуральной пробки, также она обладает противомикробными свойствами.
Обувь из дилдо предлагают купить за 130 долларов.
В интернете уже можно найти множество шуток от пользователей, которые высмеяли новинку:
«Меня терзает вопрос: Где-то организован отдельный сбор б/у дилдаков?»
«Пинать *** становится проще»
«Сначала в ж*пе, а потом на ноге. Панин будет доволен»
А вы бы хотели приобрести себе парочку таких кроссовок?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Почему мужчины в Мексике носят причудливые ботинки с длинными носами?
- Чопины — эта вещь была у каждой знатной женщины в Средневековье
- 25 по-своему гениальных названий поддельных брендов
- Зачем в 1920-х американцы носили коровьи копыта на своих ботинках
- 20 невероятных кроссовок, которые выглядят как монстры