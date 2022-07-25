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Пинать *** стало проще: американский бренд выпустил кроссовки из фаллоимитаторов

Пинать *** стало проще: американский бренд выпустил кроссовки из фаллоимитаторов

Автор:
25 июля 2022 14:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: бренд   дилдо   интересно   кроссовки   обувь   фаллоимитатор   
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Удобная обувь из крайне странных материалов.

Американский бренд одежды Rose In Good Faith, который базируется в Лос-Анджелесе, занялся крайне странной деятельностью. Если обычно он создавал одежду – шорты, куртки и так далее, то 15 июля выделился, и выпустил кроссовки, созданные из переработанных дилдо.

Как утверждает производитель, это игривый и новый подход к созданию экологической обуви.

Кроссовки получили название «Plastic Soul» или в переводе «Пластиковая душа». Сделаны они из бракованных фаллоимитаторов, которые переплавляются в пластик.

Обувь производится в единственном кремовом цвете, водостойкая и имеет встроенную поддержку стопы, что делает обувь еще комфортнее.

Стелька сделана из натуральной пробки, также она обладает противомикробными свойствами.

Обувь из дилдо предлагают купить за 130 долларов.

В интернете уже можно найти множество шуток от пользователей, которые высмеяли новинку:

«Меня терзает вопрос: Где-то организован отдельный сбор б/у дилдаков?»

«Пинать *** становится проще»

«Сначала в ж*пе, а потом на ноге. Панин будет доволен»

А вы бы хотели приобрести себе парочку таких кроссовок?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: бренд   дилдо   интересно   кроссовки   обувь   фаллоимитатор   
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703
Gamak 46 минут назад
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Доктор Джонс 2 минуты назад
Да ну... Какие-то ху.ё.вые кроссовки...
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278
Uganda 15 минут назад
Перекуём куи на кроссовки!
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