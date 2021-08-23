Зачем в 1920-х американцы носили коровьи копыта на своих ботинках

Необычная обувь начала появляться еще задолго до современной моды – в 1920-х годах, характеризующихся непростым периодом.
После первой мировой войны, все мирные жители хотели вернуться к прежней жизни.
Начинают снимать кино, вещать радио, появляется джаз и…копыта на обуви, которые особо замечаешь на фотографиях того времени.
Кто их придумал и зачем?
Запрет алкоголя
В это время нельзя было производить и продавать алкогольную продукцию. Действовал сухой закон, вплоть до 1933 год, правительство хотело как-то помочь жителям, к примеру, улучшить безопасность в городе, ведь если ни кто не будет пить, станет меньше ограблений и убийств. Несмотря на запрет, некоторые люди все же обходили закон. Больше всего пострадали производители алкоголя, они теряли деньги и нуждались в решительных действиях по изменению текущего положения дел.
Производители и преступные группировки уходили в специальные места, отдаленные от окружающих людей, чаще всего это была местность, куда не ходит полиция. Про «тайные» производства вскоре узнало правительство, поэтому они давали поручения полицейским патрулям быть начеку.
Коровьи копыта из-за «подпольного» бизнеса
Производители алкогольной продукции понимали, что их не оставят в покое. Чтобы держать в тайне свой «процесс», они вынуждены были скрываться и сделать так, чтобы их не заметили. Чтобы никому в голову не пришло, что здесь находится точка производителей, придумали носить коровьи копыта. Все, что оставалось сделать, это одеть их на свою обувь, полиция не догадывалась, что это не коровы пасутся, а ходят люди. Это очень помогало подпольным «разработчикам» ввести секретный бизнес, оставаясь в тени от представителей власти.
Коровьи копыта вышли из моды
Способ конспирации мгновенно раскрыли после того, как другая преступная группировка рассказала газетчикам о таком способе скрытия от полиции. В то время, уже была довольно большая конкуренция, и любой желающий мог спокойно доложить о своем «сопернике». Алкогольные компании, сразу стали гадать, что можно предпринять, чтобы никто не знал об их деятельности.
Сухой закон принес сложности не только в производстве алкоголя, но и в его продаже. Были созданы развлекательные подпольные места, где можно было выпить виски, послушать джазовую музыку, сыграть в кегли. Спустя время было принято решение снять запрет на продажу и производство спиртных напитков, так как это только ухудшило ситуацию.
Источник:
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Не барыжу, но считаю себя бутлегером)))Звучит