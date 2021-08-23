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Зачем в 1920-х американцы носили коровьи копыта на своих ботинках

Зачем в 1920-х американцы носили коровьи копыта на своих ботинках (3 фото)

Автор:
23 августа 2021 09:35
Сообщество : Исторические факты
Метки: в мире   интересно   копыта   мода   обувь   факты   фото   
860
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Необычная обувь начала появляться еще задолго до современной моды – в 1920-х годах, характеризующихся непростым периодом.

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Метки: в мире   интересно   копыта   мода   обувь   факты   фото   
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56k
pynh 2 часа назад
несколько раз в год это постят. накуа?
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8k
Андрей А 2 часа назад
Купил сэм -аппарат, какой рекламировать не буду. Скажу только одно: что хотел то и получил, продажный алкоголь больше не употребляю)))
Не барыжу, но считаю себя бутлегером)))Звучит
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