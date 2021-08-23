Зачем в 1920-х американцы носили коровьи копыта на своих ботинках

После первой мировой войны, все мирные жители хотели вернуться к прежней жизни.

Начинают снимать кино, вещать радио, появляется джаз и…копыта на обуви, которые особо замечаешь на фотографиях того времени.



Кто их придумал и зачем?





Запрет алкоголя

В это время нельзя было производить и продавать алкогольную продукцию. Действовал сухой закон, вплоть до 1933 год, правительство хотело как-то помочь жителям, к примеру, улучшить безопасность в городе, ведь если ни кто не будет пить, станет меньше ограблений и убийств. Несмотря на запрет, некоторые люди все же обходили закон. Больше всего пострадали производители алкоголя, они теряли деньги и нуждались в решительных действиях по изменению текущего положения дел.

Производители и преступные группировки уходили в специальные места, отдаленные от окружающих людей, чаще всего это была местность, куда не ходит полиция. Про «тайные» производства вскоре узнало правительство, поэтому они давали поручения полицейским патрулям быть начеку.