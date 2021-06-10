25 по-своему гениальных названий поддельных брендов

Так уж получается, что индустрия создания ложных брендов, то есть все эти подпольные копирования известных названий и стилей их визуального изображения, является позорной и неправильной, но одновременно с этим безумно смешной. То, как люди меняют одну букву, создавая что-то «своё», что можно потом втихую продать на каком-нибудь рынке, порой рождает самые настоящие грешные шедевры.

Да, все эти горе-поддельщики бьют по карману создателей оригинальных брендов и создают некачественный, а иногда даже вредоносный продукт, но что касается визуального оформления и нейминга — ну это же просто умора! Как можно таким не насладиться?

1. Тот самый легендарный внедорожник «Джуп»