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25 по-своему гениальных названий поддельных брендов

25 по-своему гениальных названий поддельных брендов (26 фото)

Автор:
10 июня 2021 08:34
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   бренд   интересно   подборка   подделка   прикол   
534
26

Поддельные товары, которые маскируются под известные бренды и вызывают улыбку.

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Метки: Юмор   бренд   интересно   подборка   подделка   прикол   
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