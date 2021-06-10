25 по-своему гениальных названий поддельных брендов

Поддельные товары, которые маскируются под известные бренды и вызывают улыбку.
Так уж получается, что индустрия создания ложных брендов, то есть все эти подпольные копирования известных названий и стилей их визуального изображения, является позорной и неправильной, но одновременно с этим безумно смешной. То, как люди меняют одну букву, создавая что-то «своё», что можно потом втихую продать на каком-нибудь рынке, порой рождает самые настоящие грешные шедевры.
Да, все эти горе-поддельщики бьют по карману создателей оригинальных брендов и создают некачественный, а иногда даже вредоносный продукт, но что касается визуального оформления и нейминга — ну это же просто умора! Как можно таким не насладиться?
1. Тот самый легендарный внедорожник «Джуп»
В названии заложено звукоподражание работе самого автомобиля: «Джуп-джуп».
2. Supreme? Нет, вас ждёт сюрприз! Буквально
3. Не «Game Boy», а…
4. Фирменный джойстик от ФОНИ
5. Не «Beats by Dr. Dre», а…
6. Писнеевские Дринцессы
7. Ты не ты, когда занимаешь огневую точку
8. Уже не «Suprise», но всё ещё есть, над чем работать
9. Это ведь именной рюкзак этого парня, да?
10. H&M? Ну почти
«ХАМ»! Найдено на Aliexpress.
11. Хотдогнальдс. Ну разве не гениально?
12. Майка знаменитой команды Лос-Анджелес ЛАЙКЕРС
Обратите внимание на логотип!
13. Барбер Кинг. Где-то здесь мы уже перестаём чему-либо удивляться, правда?
14. Mountain View!
Что переводится как «вид на горы». Потому и обложку поменяли на соответствующую. Качественная переработка бренда!
15. Netflix представляет — «Очень дельные странности»
16. «Самзонг» моего двоюродного брата
17. Ну вы поняли, ресторан быстрого питания для вас и ваших друзей
18. Во-первых, это почему-то носки. Во-вторых, это почему-то «peepi»
19. Мапелла
Nutella была от слова «орех», а это?
20. Не хотите немного ТЫТЫК ТЫТЫК?
21. Мама перехватила у папы бизнес
22. Новая кофейня, местоположение которой гуглят только в режиме инкогнито
23. Знаменитая приставка из Польши — FanStation
24. Батарейка «ПонисаниГ»
Проработала аж целых три часа в пульте от телевизора.
25. И напоследок — Святой Грааль ложных брендов!
Источник:
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