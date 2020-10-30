10 пар неубиваемых ботинок на осень и зиму

В ботинках именно этой марки сосут кровь персонажи сериала True Blood, и в них же сражается с темной магией один небезызвестный подросток-очкарик. Видимо, магия этой обуви не изменилась с 1863 года, когда Джон Фрай из городка Мальборо штата Массачусетс сшил первые ботинки. Они не были ни иконой стиля, ни последним словом в дизайне, зато отлично справлялись с главной задачей — обеспечить удобной обувкой сотни заводских рабочих Новой Англии. И когда в конце XIX века эти работяги со своими семьями отправились на запад в поисках лучшей жизни, они пустились в путь в ботинках от Фрая.



Вместе с семьей Фрая росла и его компания. В 1938-м году во время поездки в Вашингтон внук основателя Джон Фрай-младший встретился с одним адмиралом. Тот посетовал: дескать, сложно стало найти любимые «веллингтоны» — непромокаемые кожаные сапоги, предшественники современных резиновых. Фрай-младший любезно предложил лично сшить ему пару. После этого заказы посыпались со всех сторон, особенно во время Второй Мировой войны. Фраевские «веллингтоны», известные также как jetboots, ступали по всему миру — от Нормандии до Окинавы. Одна пара была даже у скандально знаменитого американского танкиста генерала Паттона. Не менее популярными были и кавалерийские сапоги, которые впоследствии так полюбились байкерам — Frye Harness Boots. А Смитсоновский институт выбрал модель Campus в качестве одного из самых значимых артефактов Америки 1960-х.



Часто в интернете идут дебаты, с чем носить ботинки от «рабочих» марок обуви. Ответ: практически со всем. Джинсы, чиносы, карго, тренировочные штаны и даже офисный костюм при большом желании можно сочетать с workboots — например, с теми же Locke Lace Up.