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10 пар неубиваемых ботинок на осень и зиму

10 пар неубиваемых ботинок на осень и зиму (11 фото)

Автор:
30 октября 2020 09:51
Метки: ботинки   кроссовки   обувь   пара обуви   совет   фото   
876
11
Рожденная в пустыне, на лесозаготовках или по пути на Дикий Запад обувь, которую не стыдно надеть обеспеченному горожанину
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Метки: ботинки   кроссовки   обувь   пара обуви   совет   фото   
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23k
voipstersk8 3 часа назад
неустаревающая классика
неустаревающая классика
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689
zu4ara 16 минут назад
Советские лыжные ботинки тоже збс...

Советские лыжные ботинки тоже збс...
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24k
Владимир 22 минуты назад
Пост походу старый и цены как до ,,возвращения в родную гавань,,
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17
евгений мительман Полчаса назад
В 1980м купил себе "Саламандру" Проносил семь полных зим.Выбросил т. к. подошва стёрлась.Именно стёрлась ,а не отклеилась.
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27k
Peacemaker1873 2 часа назад
Ребят, это г-но у меня уходит за полтора сезона. Разве что катерпиллеры ещё бм живучие, но не те, что в посте. Я просто люблю много гулять по пересечённой местности. Стилы тоже после 5го сговнились. Мой выбор - крепкие и дешёвые берцы для рабочих.
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2k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
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191
.. 3 часа назад
про мартины могу сказать одно, все зае.бись, но подошва говно, скользкие и в мороз больше 10 градусов их лучше не надевать, подшва мерзнет и лопается моментально, и шузы идут на помойку!
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87
Лингам .. 3 часа назад
Вы просто взяли китайские, у них есть европейское и китайское производство.
Я в студенческие годы, более 20 лет назад, покупал Мартенсы, проходил в них лет 7, а потом в том же виде отвез на дачу для рабочих нужд. Не поверите, по сей день подошва цела. Правда они и в то время стоили дороже в долларовом эквиваленте.
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191
.. Лингам 3 часа назад
конечно, китайские! в XXI веке покупал за 8500 в 2009 году, магазин то и не фирменный ведь так барахолка китайская...
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87
Лингам .. 2 часа назад
Да, я сейчас посмотрел, в России теперь на удачу покупаем. Есть лишь официальная доставка в Россию.
Раньше на Новом Арбате был фирменный (возможно, но точно монобрендовый) магазин Мартенс, где я неоднократно покупал качественную обувь.
Сейчас просто смотря на картинки, я обратил внимание на низкое качество швов и как показалось, очень тонкую кожу. Такая обувь не прослужит долго.
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191
.. Лингам 2 часа назад
нет, я покупал настоящие в магазине 21 век леваком не торговали никогда, я говорю что шузы мне нравились качественные, НО! подошва скользка особенно на по по оцинковке или жестянке ходить(я работал раньше монтажником и по крышам очень много бегал) короче скользко в них, а в мороз больше 10 я вышел и подошва лопнула на обоих, в них в мороз вообще нельзя ходить, гриндам по хер но они тоже скользкие
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190k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 3 часа назад
А где значок "РЕКЛАМА"?
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960
Николай 3 часа назад
Берцы уставные, цена 3000-3500, уже лет десять у меня живут. Пережили походы, рыбалки, грязь, воду, сварочные брызги, даже тушение пожара пережили, только шнурки расплавились.
Берцы уставные, цена 3000-3500, уже лет десять у меня живут. Пережили походы, рыбалки, грязь, воду, сварочные брызги, даже тушение пожара пережили, только шнурки расплавились.
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2k
Hallo FreeSpace Николай 2 часа назад
в городе не удобно в них будет ) , а так да , штука хорошая )
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