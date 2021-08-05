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Почему мужчины в Мексике носят причудливые ботинки с длинными носами?

Почему мужчины в Мексике носят причудливые ботинки с длинными носами? (5 фото)

Автор:
05 августа 2021 09:10
Сообщество : Факты
Метки: ботинки с длинными носами   в мире   интересно   мексика   обувь   причудливые ботинки   факты   фото   
810
5

Если вы далеки от мексиканской моды и местных трендов, то наверное даже не подозревали, что заостренные ботинки c очень длинными носами сегодня представляют собой модное заявление во многих ночных клубах некоторых мексиканских городов.

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Метки: ботинки с длинными носами   в мире   интересно   мексика   обувь   причудливые ботинки   факты   фото   
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4  комментария
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9k
Lev Asriev Час назад
Плагиат! В лихие 90-е, всеь кавказ в Москве такое носил)))
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2k
sniper72 12 минут назад
На япошек насмотрелись!

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1k
Константин 21 минуту назад
блин, а где сами танцы? заинтриговал, теперь гуглить надо)
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2k
Trilik Полчаса назад
Пулены - 15 век, Европа. Мода циклична. Где то попадалась информация про аргентинских гаучо, вроде они носили похожую обувь с хрен знает каких времён. И очень понравилось - ...в переводе с МЕКСИКАНСКОГО..., Там разве не
на испанском говорят?
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