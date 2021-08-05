Почему мужчины в Мексике носят причудливые ботинки с длинными носами?

Если вы далеки от мексиканской моды и местных трендов, то наверное даже не подозревали, что заостренные ботинки c очень длинными носами сегодня представляют собой модное заявление во многих ночных клубах некоторых мексиканских городов.
Эту причудливую обувь мексиканцы называют сапогами гуарачеро, и некоторые из них имеют настолько длинные и острые носы, что фактически изгибаются вверх, достигая невероятно громоздких размеров.
Так зачем и почему такая мода вообще возникла у мексиканских мужчин? В чём её смысл?
Откуда взялась мода на такие ботинки?
Впервые такие странные ботинки появились в небольшом сельском мексиканском городке Матеуала в 2009 году и всего за два года превратились из увлечения одного местного жителя в настоящий мейнстрим.
Местные называют их botas picudas mexicanas (что в переводе с мексиканского буквально означает - мексиканские заостренные ботинки) и сегодня они практически неотделимы от тенденции мексиканской электронной племенной tree-val музыки гуарачеро, смеси доколумбовых мексиканских ритмов и техно, смешанных с битами электро-хауса.
Именно с популярностью этой электронной музыки произошел активный рост популярности этих ботинок и целого мексиканского модного движения.
Почему носы у этих ботинок такие длинные?
Как говорится в коротком документальном фильме Vice об этой причудливой мексиканкой обуви, остроконечные сапоги вручную создал один местный поклонник ночных клубов, взяв за основу классические ковбойские ботинки. Это привлекло внимание его соседа, который параллельно начал создавать свою версию ботинок с длинным носом.
Именно так и началось соревнование двух мексиканских модников за создание самой острой и длинной обуви, которое так и не закончилось, пока ботинки не достигли эпических размеров.
Вскоре об этом "соперничестве" написали даже в местных новостях, а острая тенденция на такие ботинки начала перениматься и активно распространяться по всей Мексике и латиноамериканским общинам в США. С тех самых пор ботинки гуарачеро мужчины начали носить на соревнования по танцам в клубах, на родео или на праздник кинсеаньера.
Мальчики и мужчины, которые носят остроконечные сапоги, даже начали формировать официальные мужские танцевальные команды, чтобы соревноваться в танцевальных представлениях и местных ночных клубах под мексиканскую электронную музыку tree-val, чтобы поучаствовать в конкурсах.
Участники соревнований тратят недели на постановку танцевальных движений и изготовление своей одежды, которая обычно включает «подходящие рубашки в стиле вестерн и джинсы скинни», которые смогут подчеркнуть элегантность своей обуви.
Какой приз получает мексиканец за самую длинную и причудливую обувь?
Как мы уже сказали выше, сегодня мексиканские мужчины активно меряются длинной своих причудливых ботинок, проводят настоящие соревнования по танцам и даже устраивают конкурсы на самые длинные, богато украшенные и остроконечные ботинки за которые полагается награда.
Законодатели моды обычно модифицируют ботинки сами, используя пластиковые шланги для создания изогнутых носов, а также покрывают их материалами, начиная от кожи и заканчивая дизайнерскими тканями. Самые модные ботинки украшены светодиодными лампами или зеркалами, а другие - краской и блестками всех цветов. Все они обработаны блестками, несмотря ни на что. Вы не найдете эти ботинки в магазинах серийно выпускаемых крупными (или даже второстепенными) брендами. Хотя не так давно один французский дом моды перенял тренд, сделал настоящий показ мод и начал выпускать такую обувь с огромными носами по цене 550$ за пару.
В крупнейшем городе северо-восточного штата Нуэво-Леон в Мексике, победителю за самые модные и причудливые ботинки торжественно вручают денежный приз, который в среднем составляет от 100 до 500 американских долларов. А также приз часто включает в себя бутылку дорогого виски. Для многих мексиканцев - это очень хороший подарок, учитывая, что минимальная зарплата в Мексике составляет около 200$.
Источник:
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