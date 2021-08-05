Почему мужчины в Мексике носят причудливые ботинки с длинными носами?

Как мы уже сказали выше, сегодня мексиканские мужчины активно меряются длинной своих причудливых ботинок, проводят настоящие соревнования по танцам и даже устраивают конкурсы на самые длинные, богато украшенные и остроконечные ботинки за которые полагается награда.

Законодатели моды обычно модифицируют ботинки сами, используя пластиковые шланги для создания изогнутых носов, а также покрывают их материалами, начиная от кожи и заканчивая дизайнерскими тканями. Самые модные ботинки украшены светодиодными лампами или зеркалами, а другие - краской и блестками всех цветов. Все они обработаны блестками, несмотря ни на что. Вы не найдете эти ботинки в магазинах серийно выпускаемых крупными (или даже второстепенными) брендами. Хотя не так давно один французский дом моды перенял тренд, сделал настоящий показ мод и начал выпускать такую обувь с огромными носами по цене 550$ за пару.

В крупнейшем городе северо-восточного штата Нуэво-Леон в Мексике, победителю за самые модные и причудливые ботинки торжественно вручают денежный приз, который в среднем составляет от 100 до 500 американских долларов. А также приз часто включает в себя бутылку дорогого виски. Для многих мексиканцев - это очень хороший подарок, учитывая, что минимальная зарплата в Мексике составляет около 200$.