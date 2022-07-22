20+ забавных кадров с нашими любимыми животными

Рассмешить кого-то и заставить улыбнуться - дело хорошее. У животных это получается естественным образом - они всегда привносят в нашу жизнь позитив! А фотоконкурс Comedy Pet Photography Awards каждый год собирает самые смешные кадры с животными, которые дают заряд позитивной энергии. Кроме того, конкурс поддерживает многие благотворительные организации по защите животных. Посмотрите на этих уморительных чудиков!

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"Подушка". Фотограф - Peter Cech 0 Источник:

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"Вот как наш Нило любит воду". Фотограф - Jose Bayon 0 Источник:

"Встреча со снегом". Фотограф - Marko Jovanovic 0 Источник:

"Сражение с теннисным мячиком". Фотограф - Christopher Johnson 0 Источник:

"Ну пожааалуйста!" Фотограф - Sarah Fiona Helme 0 Источник:

"Ну, привет!" Фотограф - Holly Stranks 0 Источник:

"Счастливые лошадки". Фотограф Radim Filipek 0 Источник:

"Столкновение". Фотограф - Kenichi Morinaga 0 Источник:

"Кунг-фу". Фотограф Kazutoshi Ono 0 Источник:

"Альпака кушает". Фотограф Stefan Brusius 0 Источник:

"Бесплатный проезд". Фотограф Neville Tait 0 Источник:

"Только меня фотографируйте!" Фотограф Lucy Sellors-Duval 0 Источник:

"Что там такое?!" Фотограф Beth Noble 0 Источник:

"Сплошное веселье". Фотограф Sarah Von Keitz 0 Источник:

"Ну и как опубликовать мои фотки?", Kenichi Morinaga 0 Источник:

"Счастье". Фотограф Bernard Sim 0 Источник:

"Наш Джек застрял в кустах". Фотограф Freya Sharpe 0 Источник:

"Гроссмейстер", Jonathan Casey 0 Источник:

"А где добавка?", Karl Goldhamer 0 Источник:

Семейное фото. Фотограф Judy Nussenblatt 0 Источник:

"Как выглядит отчаяние". Фотограф Kazutoshi Ono 0 Источник:

"Оборотень 2.0" Фотограф Karl Goldhamer 0 Источник:

"Вихрь", Alessandro Po 0 Источник:

"Эй, я с тобой разговариваю". Фотограф Stefan Brusius 0 Источник:

"Пёс-водитель", фотограф Mehmet Aslan 0 Источник: