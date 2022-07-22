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20+ забавных кадров с нашими любимыми животными

20+ забавных кадров с нашими любимыми животными

Автор:
22 июля 2022 12:23
Сообщество : Животные
Метки: забавные животные   звери   подборка   позитив   природа   смешно   смешные животные   фото   фотографии   
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Рассмешить кого-то и заставить улыбнуться - дело хорошее. У животных это получается естественным образом - они всегда привносят в нашу жизнь позитив! А фотоконкурс Comedy Pet Photography Awards каждый год собирает самые смешные кадры с животными, которые дают заряд позитивной энергии. Кроме того, конкурс поддерживает многие благотворительные организации по защите животных. Посмотрите на этих уморительных чудиков!
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Источник:

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Метки: забавные животные   звери   подборка   позитив   природа   смешно   смешные животные   фото   фотографии   
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