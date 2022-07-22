20+ забавных кадров с нашими любимыми животными

374
27
Рассмешить кого-то и заставить улыбнуться - дело хорошее. У животных это получается естественным образом - они всегда привносят в нашу жизнь позитив! А фотоконкурс Comedy Pet Photography Awards каждый год собирает самые смешные кадры с животными, которые дают заряд позитивной энергии. Кроме того, конкурс поддерживает многие благотворительные организации по защите животных. Посмотрите на этих уморительных чудиков!
×
×
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Вызывайте экзорциста: птицы, с которыми явно не стоит связываться
- 20+ прикольных кадров с животными, которые зарядят позитивом
- 20+ животных со странными и смешными причёсками
- 20+ кадров с животными, которые зарядят доброй порцией позитива
- Жизнь удалась: фото животных, которые без слов поднимают настроение
Новости партнёров