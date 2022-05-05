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20+ доказательств того, что питомцы бывают разными

20+ доказательств того, что питомцы бывают разными

Автор:
05 мая 2022 15:48
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   домашние животные   животные   забавные животные   любимцы   подборка   природа   смешные животные   фото   
2685
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Животные - наш источник позитива и добра. В любые времена они помогают нам справиться с хандрой, поднимают настроение и напоминают, что счастье - это так просто. Пользователи сети поделились фото своих питомцев - и это не обязательно одни кошки и собачки.
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Метки: Питомцы   домашние животные   животные   забавные животные   любимцы   подборка   природа   смешные животные   фото   
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4  комментария
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2k
perekrestok 3 часа назад
Все хороши! Но моя кошка лучше всех!
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23k
Ego sum qui sum 2 часа назад
мелочь пузатая, вот раньше питомцы были...

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1k
Andrey 3 часа назад
Комментарий к фото
дай им волю, от утки даже перьев не останется
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16k
Booka1a 4 часа назад
и в номинации на самый идиотский заголовок побеждает...
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