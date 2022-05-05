20+ доказательств того, что питомцы бывают разными

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Животные - наш источник позитива и добра. В любые времена они помогают нам справиться с хандрой, поднимают настроение и напоминают, что счастье - это так просто. Пользователи сети поделились фото своих питомцев - и это не обязательно одни кошки и собачки.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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