20+ кадров с животными, которые зарядят доброй порцией позитива

737
30
Животные - всеобщие любимчики, которые всегда поднимают нам настроение. Группа в Фейсбуке под названием Animals With Powerful Auras в очередной раз это подтверждает. Там собирают самые милые и смешные кадры с участием пушистиков. Улыбнитесь!
×
×
"Осторожно! Эти кроссовки - летний домик жабы по кличке Джабба. Пожалуйста, не нарушайте ее покой. Спасибо!"
Источник:
Ссылки по теме:
- Каково это - жить с собакой? 25 правдивых и забавных мемов
- 20+ смешных фото собак, с которыми явно что-то пошло не так
- Новый интернет-тренд - собаки в париках
- 20 животных-чудиков, которые обязательно вас рассмешат
- 30 нелепых и милых фото с животными, которые зарядят позитивом
27
Понравилось27
Новости партнёров