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20+ кадров с животными, которые зарядят доброй порцией позитива

20+ кадров с животными, которые зарядят доброй порцией позитива (30 фото)

Автор:
07 декабря 2021 19:29
Сообщество : Животные
Метки: животные   питомцы   подборка   природа   смешно   смешные животные   фото   фотографии   
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Животные - всеобщие любимчики, которые всегда поднимают нам настроение. Группа в Фейсбуке под названием Animals With Powerful Auras в очередной раз это подтверждает. Там собирают самые милые и смешные кадры с участием пушистиков. Улыбнитесь!
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Метки: животные   питомцы   подборка   природа   смешно   смешные животные   фото   фотографии   
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