20+ нагловатых и смешных птиц, с которыми не стоит связываться

С некоторыми птицами и вправду лучше не связываться, и эта подборка - еще одно тому доказательство. В Твиттере даже есть аккаунт, в котором собирают смешные и одновременно пугающие фото домашних и диких птиц, которые еще раз напоминают - с пернатыми надо быть поаккуратнее!