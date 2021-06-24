20+ нагловатых и смешных птиц, с которыми не стоит связываться

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С некоторыми птицами и вправду лучше не связываться, и эта подборка - еще одно тому доказательство. В Твиттере даже есть аккаунт, в котором собирают смешные и одновременно пугающие фото домашних и диких птиц, которые еще раз напоминают - с пернатыми надо быть поаккуратнее!
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