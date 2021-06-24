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20+ нагловатых и смешных птиц, с которыми не стоит связываться

20+ нагловатых и смешных птиц, с которыми не стоит связываться (34 фото)

Автор:
24 июня 2021 13:50
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   забавные животные   подборка   природа   птицы   смешно   смешные животные   фото   
174
34

С некоторыми птицами и вправду лучше не связываться, и эта подборка - еще одно тому доказательство. В Твиттере даже есть аккаунт, в котором собирают смешные и одновременно пугающие фото домашних и диких птиц, которые еще раз напоминают - с пернатыми надо быть поаккуратнее!

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Метки: Юмор   забавные животные   подборка   природа   птицы   смешно   смешные животные   фото   
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Борис Карабанов 22 минуты назад
Попугай-протестант? Голубь-лютеранин? Оригинально! Короче, лезут везде со своей религией! До птиц добрались, мракобесы!
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Art Stark 5 минут назад
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