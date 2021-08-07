Жизнь удалась: фото животных, которые без слов поднимают настроение

На нашей планете обитает множество животных - и диких, и домашних. Всех братьев наших меньших объединяет одна простая вещь - они умеют радоваться моменту и быть счастливыми здесь и сейчас, как никто другой. Пока мы заняты другими заботами, животные учат нас тому, что счастье - это так просто, и оно всегда у нас под носом. Взгляните на этих забавных и милых пушистиков, которые просто радуются жизни!