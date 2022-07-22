Ты не ты, когда голоден, или как дальнобойщик решил поесть на ходу

5 рекомендаций , как не проворонить остаток лета

Сын главы Росимущества устроил в Москве ДТП и сбежал с места аварии

Не уступил дорогу и решил выяснить отношения: конфликт водителей в Жуковском закончился трагедией

Самое глупое ДТП с участием КАМАЗа и моста

В Ростове водитель авто подрался с пешеходом, а потом четыре раза попытался его задавить

Потерявшая сознание автолюбительница случайно нажала на "газ" и устроила переполох в Подмосковье