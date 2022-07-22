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Ты не ты, когда голоден, или как дальнобойщик решил поесть на ходу

Ты не ты, когда голоден, или как дальнобойщик решил поесть на ходу

Автор:
22 июля 2022 07:08
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   видео   дтп   перевернулся   поел на ходу   фуровод   
1506
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Фуровод проголодался, но не стал останавливать авто - это же для слабаков. Похоже, этот обед стал самым дорогим в его жизни.

Водители фуры многое успевают делать на ходу, но иногда удача отворачивается - и тогда им приходится принять тот факт, что они обычные люди. А выше головы, как известно, не прыгнешь.

Интересно, зубы-то целы остались?

Источник:

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Метки: авария   авто   видео   дтп   перевернулся   поел на ходу   фуровод   
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14  комментариев
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225
Саша Гр. 58 минут назад
Ой!.... Хорошо ещё трасса пустая.
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151
alblack 13 минут назад
Казалось бы, что может произойти на прямом участке "ровной" асфальтированной дороги.
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2k
АлексЮстасу 13 минут назад
Слабонервных зачем отстранили от просмотра?
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11k
Серёга@ 38 минут назад
Никто не застрахован от аварии. Зря смеётесь.
Даже и по собственной вине.
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12k
Cornho 2 часа назад
А ведь почти было вытащил.
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10k
booz223 2 часа назад
И покушал и покакал и поплакал.
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8k
КОСТЯН 2 часа назад
Тормознуть ваще не судьба
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2k
pinbalist 3 часа назад
Вот же дурик. Ну хоть не зацепил никого
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404
Карл pinbalist 2 часа назад
Кого там цеплять? :))))))

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404
Карл Cornho 49 минут назад
Хорошо что никого не зацепил
Хорошо что никого не было на дороге, это разные вещи.
Или я ошибаюсь?
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1k
Tabas_co 3 часа назад
Даже без мата обошелся!
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11k
Дядя Саша 3 часа назад
Сколько у него говна вкабине.
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1k
Ksenia2 3 часа назад
Финал как в "Ералаше": "Всё!"
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