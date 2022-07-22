Ты не ты, когда голоден, или как дальнобойщик решил поесть на ходу

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Фуровод проголодался, но не стал останавливать авто - это же для слабаков. Похоже, этот обед стал самым дорогим в его жизни.
Водители фуры многое успевают делать на ходу, но иногда удача отворачивается - и тогда им приходится принять тот факт, что они обычные люди. А выше головы, как известно, не прыгнешь.
Осторожно! Слабонервным не смотреть!
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Интересно, зубы-то целы остались?
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АНТИФИШКИ
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Метки: авария авто видео дтп перевернулся поел на ходу фуровод
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Даже и по собственной вине.
Хорошо что никого не было на дороге, это разные вещи.
Или я ошибаюсь?