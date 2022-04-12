Сын главы Росимущества устроил в Москве ДТП и сбежал с места аварии

Студент МГИМО Антон Степаненко ехал по разделительной полосе на красный свет по улице Свободы в Тушине, после чего врезался в авто, совершавшее поворот. Но, как любой нормальный водитель, не остановился после ДТП, а обогнув поврежденную машину, просто поехал дальше. Как сообщают некоторые СМИ, парень раскаивается, а уехал с места аварии просто потому, что испугался. К тому же, он заявляет, что ехал не на "красный" сигнал светофора, а на мигающий "жёлтый".