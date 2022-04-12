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Сын главы Росимущества устроил в Москве ДТП и сбежал с места аварии

Сын главы Росимущества устроил в Москве ДТП и сбежал с места аварии (3 фото + 1 видео)

Автор:
12 апреля 2022 10:17
Сообщество : Аварии
Метки: Степаненко   авария   авто   видео   врезался   дтп   светофор   
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Мажор и раньше был замечен в ДТП, а сейчас 22-летний отпрыск Дмитрия Степаненко и вовсе отличился.

Студент МГИМО Антон Степаненко ехал по разделительной полосе на красный свет по улице Свободы в Тушине, после чего врезался в авто, совершавшее поворот. Но, как любой нормальный водитель, не остановился после ДТП, а обогнув поврежденную машину, просто поехал дальше. Как сообщают некоторые СМИ, парень раскаивается, а уехал с места аварии просто потому, что испугался. К тому же, он заявляет, что ехал не на "красный" сигнал светофора, а на мигающий "жёлтый".


Впрочем, уже через несколько кварталов "мерседес" виновника ДТП остановили инспекторы ГИБДД. При осмотре авто в салоне обнаружили гладкоствольный карабин TG2 и 370 патронов к нему.

В результате аварии никто не пострадал, ГИБДД начали проверку инцидента.


Артем Степаненко - сын экс-председателя правительства Ярославской области, а ныне замглавы Росимущества Дмитрия Степаненко. Ранее студент МГИМО ужеприобрел скандальную популярность, утопив в барвихинском пруду авто "Тесла". Тогда молодой человек не справился с управлением, налетел на препятствие и опрокинулся на машине в водоём. Сам он не пострадал, а вот Tesla восстановлению уже не подлежит.



Со дна водоёма машину пришлось доставать краном, который перегородил дорогу, создав изрядную автопробку. Впрочем, среди собравшихся было немало и зевак - ведь не каждый день увидишь хоть и покорёженную Tesla Model S. Папенька незадачливого автомобилиста прокомментировал художества сына лаконично, заявив, что просто на дороге сложилась такая обстановка. Видимо, в этот раз тоже что-то пошло не так. Комментариев по поводу нового ДТП сына от Степаненко пока не было.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Степаненко   авария   авто   видео   врезался   дтп   светофор   
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29  комментариев
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3k
Babangdida 2 часа назад
Военкомат -> вокзал -> Донбас. Оружие и умение им пользоватся, как понимаю из статьи, уже имеются.
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11k
harlamov 4 минуты назад
Пока такая ху#ня происходит никакую украину мы не победим.
Его сверстники сейчас жизнью рискует, а эта гниль развлекается на миллионы, украденные его папашей у российских солдат.
Ладно бы гнидник был бы сынком бизнесмена (хотя и тут много вопросов было бы), но но сын чиновника!
Твою мать, пока вся эта мразота не поедет на Донбасс, хотя бы в хоз. взвод, ничего не изменится ни у нас, ни на украине.
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4k
A 10 минут назад
Каску на пустую башку, в руки его карабин TG2 и в Мариуполь сцуку!
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6k
Думай о хорошем! 16 минут назад
виноваты будут гаишники и поворачивающий. эти быдлопреступкики во власти не для того туда лезли, что бы перед холопами виноватиться
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70k
Пётровыч 17 минут назад
У него в машине гладкоствольный карабин TG2 и 370 патронов, проверку проведёт ГИБДД
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37k
Aleksandr 43 минуты назад
Хорошее основание начать проверку доходов папаши...
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1k
Motorola 49 минут назад
Оружие есть - да !
Машина есть - да !
В военкомат и на Украину !
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27k
Dobry vojak Svejk Z Час назад
Суровое наказание от папеньки - лишить карманных денег на 15ть минут !
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10k
Alex Djeff Час назад
Хорошо хоть свидетелей из карабина не положил. Зачем-то он его возил. Папенька прикрыл бы, заявив как обычно: "просто на дороге сложилась такая обстановка".
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763
Мурчелло Час назад
Какая у него там фамилия?
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1k
pinbalist Час назад
Что же ты в тесле-то не остался
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44k
dima423 2 часа назад
Рос имущество это гос контора, руководитель которой получает фиксированную ЗП и не может совмещать свою деятельность с ведение бизнеса, тк у рос имущества с любым бизнесом существует конфликт интересов... А теперь внимание вопрос - откуда деньги на мерсы и теслы сынка, где он живет в барвихе? На кого оформлена недвижимость? Почему не проверяют соответствие его расходов этого чиновника (и егородственников) с его доходами?
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785
Шурман 2 часа назад
Странный перекресток , судя по всему он шел по главной ( то что сделал говнюк ) а так по мне помеха не в пользу того кто вылез , хотя я не знаю эту улицу и знаки не вижу , но сваливать с места это подло .
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9k
Rus77 2 часа назад
Жаль без летального исхода!
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