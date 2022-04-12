Сын главы Росимущества устроил в Москве ДТП и сбежал с места аварии

Мажор и раньше был замечен в ДТП, а сейчас 22-летний отпрыск Дмитрия Степаненко и вовсе отличился.
Студент МГИМО Антон Степаненко ехал по разделительной полосе на красный свет по улице Свободы в Тушине, после чего врезался в авто, совершавшее поворот. Но, как любой нормальный водитель, не остановился после ДТП, а обогнув поврежденную машину, просто поехал дальше. Как сообщают некоторые СМИ, парень раскаивается, а уехал с места аварии просто потому, что испугался. К тому же, он заявляет, что ехал не на "красный" сигнал светофора, а на мигающий "жёлтый".
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Впрочем, уже через несколько кварталов "мерседес" виновника ДТП остановили инспекторы ГИБДД. При осмотре авто в салоне обнаружили гладкоствольный карабин TG2 и 370 патронов к нему.
В результате аварии никто не пострадал, ГИБДД начали проверку инцидента.
Артем Степаненко - сын экс-председателя правительства Ярославской области, а ныне замглавы Росимущества Дмитрия Степаненко. Ранее студент МГИМО ужеприобрел скандальную популярность, утопив в барвихинском пруду авто "Тесла". Тогда молодой человек не справился с управлением, налетел на препятствие и опрокинулся на машине в водоём. Сам он не пострадал, а вот Tesla восстановлению уже не подлежит.
Со дна водоёма машину пришлось доставать краном, который перегородил дорогу, создав изрядную автопробку. Впрочем, среди собравшихся было немало и зевак - ведь не каждый день увидишь хоть и покорёженную Tesla Model S. Папенька незадачливого автомобилиста прокомментировал художества сына лаконично, заявив, что просто на дороге сложилась такая обстановка. Видимо, в этот раз тоже что-то пошло не так. Комментариев по поводу нового ДТП сына от Степаненко пока не было.
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АНТИФИШКИ
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Его сверстники сейчас жизнью рискует, а эта гниль развлекается на миллионы, украденные его папашей у российских солдат.
Ладно бы гнидник был бы сынком бизнесмена (хотя и тут много вопросов было бы), но но сын чиновника!
Твою мать, пока вся эта мразота не поедет на Донбасс, хотя бы в хоз. взвод, ничего не изменится ни у нас, ни на украине.
Машина есть - да !
В военкомат и на Украину !
Я не специалист,но что-то мне подсказывает что такое количество боеприпасов просто так возить нельзя, даже при наличии разрешения на оружие.