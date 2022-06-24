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В центре Москвы Mercedes врезался в жилой дом. Двое сгорели заживо

В центре Москвы Mercedes врезался в жилой дом. Двое сгорели заживо

Автор:
24 июня 2022 08:02
Сообщество : Аварии
Метки: Mercedes   авария   видео   дтп   не справился с управлением   садовое кольцо   скорость   смерть   
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Авто, как говорят очевидцы, было битком набито людьми. По крайней мере, из него успели вытащить шестерых. Двое погибли.

Сегодня, 24 июня, на Зубовском бульваре, 22/39, произошла страшная авария. Черный "Мерседес" без номерных знаков на высокой скорости протаранил дом. В пресс-службе столичного дептранса отметили, что перед тем, как впечататься в стену, Mercedes задел другой автомобиль.


После тарана машина загорелась.

Из нее удалось вытащить шестерых еще живых людей. Двум другим (водителю авто и пассажиру, сидевшему рядом) не повезло - они скончались еще до приезда спасателей.


Свидетелем произошедшего стал тренер сборной России по вольной борьбе Арсланбек Алиев. Услышав хлопок, он тут же побежал на улицу и стал помогать вынимать людей из машины. Шестеро пострадавших были доставлены в московские клиники.



Что же касается отсутствия номеров, то как сообщает РИА Новости, пока неизвестно, сняли ли их с авто после аварии, или он передвигался по городу без знаков еще до ДТП.




Сейчас огонь, охвативший машину после удара, потушен. На месте происшествия работают оперативные службы города. Что касается непосредственных участников аварии, они находятся в шоковом состоянии и будут проверены на присутствие в крови алкоголя и наркотических веществ.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Mercedes   авария   видео   дтп   не справился с управлением   садовое кольцо   скорость   смерть   
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31  комментарий
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22k
Добрый Алабай 49 минут назад
Судя по всему, они от гайцов пытались убежать. Водятел нарушил всё, что мог: номера, скорость, выезд поперёк главной дороги, скорее всего, ещё и невыполнение законных требований сотрудников ДПС. Итог закономерен. Слава богам, люди не пострадали.
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7k
Trenzel2003 6 секунд назад
-"Осторожно! Не рекомендуется к просмотру впечатлительным и беременным!"
А чего такого? Нормальные кадры, неадекваты самоликвидировались.
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2k
Daimos 2 минуты назад
Ну хоть не убили никого.
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18k
nobody® 8 минут назад
Доброе утро
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777
Олег Шишкин 9 минут назад
А зачем надо было их вытаскивать? Мало в городе быдла? Радовались бы. И снимали на видео. Нет же, всегда найдутся сердобольные идиоты.
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−11
00nnf22 9 минут назад
стопудово чурки - электорат фюры пут/ лерца ...
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1k
Алексей 11 минут назад
А дэпсы сзади просто наблюдали и радовались??
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6
ОМ 16 минут назад
"Что же касается отсутствия номеров, то как сообщает РИА Новости, пока неизвестно, сняли ли их с авто после аварии, или он передвигался по городу без знаков еще до ДТП.

Ну задний, допустим, сняли... а передний? Да и кому это вообще нужно?
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103
Александр Шевченко 24 минуты назад
Количество дебилов в 1 машине достигло критической массы.
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6k
x3matic Полчаса назад
Как цыгане блд.
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919
сергей ремизов Полчаса назад
Судя по всему, люди чью национальность нельзя называть, уходили от погони. Результат закономерен. Это чисто моя точка зрения ,никого не хотел обидеть.
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25
Дохтур Полчаса назад
О мертвых либо хорошо, либо ничего кроме правды. Ну... дебилы выписала себя из генофонда нации.
А по поводу того, что непонятно были номера, или нет.... На первом видео отлично видно что мерин пытался улететь от гайцов гнавшихся за ним. "Нешмогла" (с)!
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11k
Джон Уик Полчаса назад
Теперь ремонтировать исторический дом.
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135
4xe1 44 минуты назад
Надеюсь дом не сильно пострадал
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11k
Denissg 45 минут назад
Что у него было под капотом, что передняя часть так полыхнула?
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25
Дохтур Denissg Полчаса назад
Элементарно Ватсон! Повреждение топливопровода и возгорание бензина попавшего на хорошо раскалённый от погони блок ДВС.
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25
Дохтур Полчаса назад
Возможно ещё и повреждение электропроводки.
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14k
Колька Валеркин сын 56 минут назад
- Пацаны, Вы наркоманы что ли?
- Почему ты так решил?
- А Вы вчетвером на переднее сидение сели.
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38k
Александр Час назад
А смотрите как я могу! Давай жги!
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1k
Мурчелло Час назад
Осторожно! Не рекомендуется к просмотру впечатлительным и беременным!
------------------
Это из за того что черножопых увидели?Так это не страшно.Уже давно привыкли.ВсяРоссия ими кишит.
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88
Ame onna Мурчелло Полчаса назад
Это смотря какие черно... тьфу, ввёл в грех всё -таки!!... Некоторые вот не жалея себя сейчас на Уркаине с фашистской гадиной бьются!!...(((
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1k
pinbalist Час назад
Мне кажется одна из фоток не с этого проишествия.
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2k
Radugananebe Час назад
Это они в восьмером находились в легковушке? Обдолбанные что-ли?
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10k
Alex Djeff Час назад
Так понимаю, что шестеро идиотов как-то поместились на заднем сидении?
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