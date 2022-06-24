В центре Москвы Mercedes врезался в жилой дом. Двое сгорели заживо

Авто, как говорят очевидцы, было битком набито людьми. По крайней мере, из него успели вытащить шестерых. Двое погибли.
Сегодня, 24 июня, на Зубовском бульваре, 22/39, произошла страшная авария. Черный "Мерседес" без номерных знаков на высокой скорости протаранил дом. В пресс-службе столичного дептранса отметили, что перед тем, как впечататься в стену, Mercedes задел другой автомобиль.
Осторожно! Видео не рекомендуется к просмотру людям с нежной психикой
После тарана машина загорелась.
Из нее удалось вытащить шестерых еще живых людей. Двум другим (водителю авто и пассажиру, сидевшему рядом) не повезло - они скончались еще до приезда спасателей.
Осторожно! Не рекомендуется к просмотру впечатлительным и беременным!
Свидетелем произошедшего стал тренер сборной России по вольной борьбе Арсланбек Алиев. Услышав хлопок, он тут же побежал на улицу и стал помогать вынимать людей из машины. Шестеро пострадавших были доставлены в московские клиники.
Что же касается отсутствия номеров, то как сообщает РИА Новости, пока неизвестно, сняли ли их с авто после аварии, или он передвигался по городу без знаков еще до ДТП.
Сейчас огонь, охвативший машину после удара, потушен. На месте происшествия работают оперативные службы города. Что касается непосредственных участников аварии, они находятся в шоковом состоянии и будут проверены на присутствие в крови алкоголя и наркотических веществ.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А чего такого? Нормальные кадры, неадекваты самоликвидировались.
Ну задний, допустим, сняли... а передний? Да и кому это вообще нужно?
А по поводу того, что непонятно были номера, или нет.... На первом видео отлично видно что мерин пытался улететь от гайцов гнавшихся за ним. "Нешмогла" (с)!
- Почему ты так решил?
- А Вы вчетвером на переднее сидение сели.
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Это из за того что черножопых увидели?Так это не страшно.Уже давно привыкли.ВсяРоссия ими кишит.
Я за себя скажу честно - не знаю на счёт своей решимости лезть в огонь, но расовых вопросов бы не возникло.