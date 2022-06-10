Потерявшая сознание автолюбительница случайно нажала на "газ" и устроила переполох в Подмосковье

Дальнобойщику пришлось ехать следом, чтобы предупредить водителей об опасности. Очевидцы ситуации и пара инспекторов ГИБДД пытались как-то остановить неуправляемый хэтчбек. Наконец, им пришла в голову идея вставить ему под колесо домкрат. Но и после этого история не закончилась.

Женщина очнулась, но затем снова непроизвольно нажала на педаль газа и выехала на дорогу. Полицейскому пришлось разбить стекло, чтобы заглушить, наконец, двигатель. Автолюбительницу передали врачам скорой помощи. На этот раз, по счастью, обошлось без жертв и разрушений.