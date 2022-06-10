Потерявшая сознание автолюбительница случайно нажала на "газ" и устроила переполох в Подмосковье

В Долгопрудном дама внезапно рухнула в обморок, сидя за рулём авто. Инспекторам ГИБДД и автолюбителям пришлось постараться, чтобы избежать массовой аварии.
В Долгопрудном автолюбительница потеряла сознание за рулем и на время застопорила движение на Новом шоссе. Первым обратил на нестандартную ситуацию водитель фуры, когда оказался заблокированным Kia Soul. После того, как он достучался до владелицы авто, она резко "включилась" и непроизвольно нажала на педаль газа. Её авто тронулось и оказалось на встречной полосе.
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Дальнобойщику пришлось ехать следом, чтобы предупредить водителей об опасности. Очевидцы ситуации и пара инспекторов ГИБДД пытались как-то остановить неуправляемый хэтчбек. Наконец, им пришла в голову идея вставить ему под колесо домкрат. Но и после этого история не закончилась.
Женщина очнулась, но затем снова непроизвольно нажала на педаль газа и выехала на дорогу. Полицейскому пришлось разбить стекло, чтобы заглушить, наконец, двигатель. Автолюбительницу передали врачам скорой помощи. На этот раз, по счастью, обошлось без жертв и разрушений.
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Инцидент произошел еще днем 25 мая, но видео переполоха в Сети появилось лишь недавно. И конечно, отдельную благодарность заслужил водитель фуры и простые мужики, которые пытались остановить неуправляемое авто. Без их помощи вряд ли бы все обошлось только эмоциональной встряской.
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Женщина эта, больная эпилепсией.
Этот диагноз, противопоказания к допуску на вождение и получение прав.
Откуда они у неё и как она прошла медкомиссию, догадывайтесь сами. В России живём.
Как итог приступ эпилепсии за рулём с вытекающими последствиями.
В тех же окрестностях, года три назад, мужик в возрасте, в аналогичной ситуации и таким же диагнозом, впечатал насмерть мальчишку студента в стену дома.
Всё это описано детальнее в группах вк городов по дмитровскому шоссе.
И водителине повезло, что рядом оказались адекватные люди, готовые придти на помощь.
Хорошо, что все хорошо закончилось.