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В Ростове водитель авто подрался с пешеходом, а потом четыре раза попытался его задавить

В Ростове водитель авто подрался с пешеходом, а потом четыре раза попытался его задавить

Автор:
25 мая 2022 10:40
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   видео   водятел   дорожный конфликт   драка   дтп   конфликт   наезд   
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Ссора между водителем иномарки и пешеходом получилась столь серьезной, что даже драка не помогла восстановить справедливость.

24 мая жители Ростова-на-Дону смогли наблюдать за выяснением отношений пешехода и водителя. Стычка оппонентов получилась похожей на блокбастер. С рукопашным боем, попыткой догнать противника и, наконец, наездом.


Очевидцы утверждают, что первым начал пешеход, который со своей спутницей напали на водителя легкового авто. Тот попытался ответить обидчику, и сначала у него это получилось. Но после нервы водителя и его приятеля сдали, и после полученных ударов по голове он попытался задавить пешехода. Или, по крайней мере, напугать его наездом авто. Правда, попыток было несколько. Досталось и чужим машинам, и ограждению, сбитому в пылу атаки.


В пресс-службе МВД региона сообщили, что по факту происшествия проводится проверка. Интересно, что ни водитель, ни пассажир после конфликта не обращались за помощью к медикам.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: авария   авто   видео   водятел   дорожный конфликт   драка   дтп   конфликт   наезд   
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25  комментариев
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83k
Павел 3 часа назад
Конечно жесть, но пешеход навешал и водиле и пассажиру, а этот дебил машину разбил и свалил с места ДТП.
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781
Александр Кольдяев 58 минут назад
без предыстории нещитово
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71
Jurgen Час назад
Суровые российские будни
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7k
Trenzel2003 2 часа назад
Шиза! Хорошо что у нас нет свободного ношения оружия, как в америке. Зато кадры были бы!..
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30
Robot Terminatorovich 2 часа назад
Во ебобо!!!
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23k
Matrosskin 2 часа назад
В этом видео прекрасны все: и орангутан-пешик, который в начале бьёт водятла не давая выйти из машины, а потом изображающий царя двора; и пассажир, выскочивший боевым петушком, быстро опздлившийся и бегом севший обратно. Водитель получает Гран-При фестиваля дураков, побив машины и оставшийся минимум без прав за сокрытие ( а максимум - подняв уголовную статейку за покушение на убийство общеопасным способом). Приз за озвучку уходит тётке, которая создавала стереоэффект. наворачивая круги ( видать чтоб лучше видно было с разных ракурсов). Приз за роль второго плана и номинацию на премию Дарвина получает прохожий, догадавшийся встать между машинами, когда рядом проходит кармагедон.
"Это просто праздник какой-то !"
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4k
jfk 3 часа назад
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71
D 3 часа назад
Перцовый баллончик быстро сбивает спесь с агрессоров. А добавка, даёт время спокойно двигаться дальше, своей дорогой))
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18k
Александр 3 часа назад
Чё за дичь? Какие то цыганско-индийские разборки.

В любой другой ситуации, другие два чела просто бы отпинали этого пешика- все расклады на это были.
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1k
Дро4ер Полоумный 3 часа назад
"Интересно, что ни водитель, ни пассажир после конфликта не обращались за помощью к медикам."

Я думаю они оба в кал или под веществами. Трезвым такое GTA мало кто устраивать будет
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30
Robot Terminatorovich Дро4ер Полоумный 2 часа назад
100% в гавину все в этом спектакле
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26
Сергей Прописнов 3 часа назад
С ноги в открывающуюся дверь машины когда чел из машины выходил? Да за это давить надо обезьяну агрессивную.
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477
Дуся Кулакова 3 часа назад
никто никого искать не будет. расходимся
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30k
Игорь 3 часа назад
Вот глядя на такие разборки по неволе думаешь - а точно средневековье уже прошло и на дворе цивилизованная цивилизация?!
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45k
dima423 3 часа назад
Жесть конечно... но не могу понять их же там 2 мужика, че они его просто не отпинали то без всяких заморочек и порчи имущества??
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11k
P.F. 4 часа назад
Оба долбоящеры! Водителя в дурку и закрыть надолго, ибо такой неуравновешенный индивидуум представляет потенциальную опасность для участников дорожного движения.
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787k
Result 4 часа назад
Дикари.
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21k
hebpat 4 часа назад
водитель похоже сядет, как никак покушение на убийство
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2k
Radugananebe 4 часа назад
Единственное, что запомнилось - женский визг.
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2k
cfhfwby 4 часа назад
Пьяный [мат] и его потаскушка сами, уверен, затеяли все, жаль не раздавили их. Да хотя бы хорошенько попинать надо было.
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9k
Бритва 4 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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31k
Fat Lynx 4 часа назад

Деревня дураков!
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