В Ростове водитель авто подрался с пешеходом, а потом четыре раза попытался его задавить

Очевидцы утверждают, что первым начал пешеход, который со своей спутницей напали на водителя легкового авто. Тот попытался ответить обидчику, и сначала у него это получилось. Но после нервы водителя и его приятеля сдали, и после полученных ударов по голове он попытался задавить пешехода. Или, по крайней мере, напугать его наездом авто. Правда, попыток было несколько. Досталось и чужим машинам, и ограждению, сбитому в пылу атаки.