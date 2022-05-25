В Ростове водитель авто подрался с пешеходом, а потом четыре раза попытался его задавить

Ссора между водителем иномарки и пешеходом получилась столь серьезной, что даже драка не помогла восстановить справедливость.
24 мая жители Ростова-на-Дону смогли наблюдать за выяснением отношений пешехода и водителя. Стычка оппонентов получилась похожей на блокбастер. С рукопашным боем, попыткой догнать противника и, наконец, наездом.
Очевидцы утверждают, что первым начал пешеход, который со своей спутницей напали на водителя легкового авто. Тот попытался ответить обидчику, и сначала у него это получилось. Но после нервы водителя и его приятеля сдали, и после полученных ударов по голове он попытался задавить пешехода. Или, по крайней мере, напугать его наездом авто. Правда, попыток было несколько. Досталось и чужим машинам, и ограждению, сбитому в пылу атаки.
Осторожно! В видео присутствуют сцены жестокости!
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В пресс-службе МВД региона сообщили, что по факту происшествия проводится проверка. Интересно, что ни водитель, ни пассажир после конфликта не обращались за помощью к медикам.
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АНТИФИШКИ
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"Это просто праздник какой-то !"
В любой другой ситуации, другие два чела просто бы отпинали этого пешика- все расклады на это были.
Я думаю они оба в кал или под веществами. Трезвым такое GTA мало кто устраивать будет
Деревня дураков!