Скифские бабы: кого на самом деле изображали на статуях

В Евразии в IX-XIII веках жили племена половцев. По сей день сохранились свидетельства их жизни в южной части России — каменные изваяния. Их принято называть «каменными бабами». Однако кого же пытались изобразить древние люди — загадка.
Каменные бабы
Эти уникальные статуи зачастую созданы из серого песчаника и являются изваяниями высотой от одного до четырех метров. Они установлены на курганах в степи. Выглядят статуи как изображение людей, только более схематичное. Фигуры двумя руками поддерживают у живота некую емкость, похожую на чашу.
Интересно, что пропорции таких фигур будто намеренно искажены. Эти статуи имеют длинные и плоские лица, большие головы и плечи и при этом короткие ноги. Ученые полагают, что искажение пропорций объясняется тем, что создатели статуй хотели сделать их заметными даже на большом расстоянии.
Фигуры статуй бывают женские и мужские. Это становится понятно по множеству деталей: усам, предметам одежды, своеобразным прическам и не только. Исходя из этого, ученые полагают, что само название статуй «баба» происходит от тюркского языка, где слово обозначает старшего мужчину или предка.
Зачем их установили
Примечательно, что между половецкими скульптурами время от времени находят и более древние изваяния, которые создавали еще скифы. Их монументы также держат некий сосуд у пупка, часто это чаша или рог, который использовали для питья. Однако они удерживают предмет одной рукой.
Не все исследователи сходятся во мнении, что авторами большинства изваяний являются половцы. Многие историки полагают, что в этом могут быть замешаны и другие народы, такие как монголы, гунны, болгары и не только. Даже само наличие такие древних конструкций на Дону говорит о том, что уже много тысячелетий там существует некая материальная культура.
Множество ученых, ссылаясь на исторические рукописи, утверждает, что изваяния возводили на курганах вовсе не случайно. Это была надгробная фигура, выполненная в образе усопшего. Другие исследователи считают, что «бабы» выполнены в виде божеств. Третьи полагают, что камни вырезаны в образе предков, а четвертые — пораженных врагов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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