Скифские бабы: кого на самом деле изображали на статуях

Интересно, что пропорции таких фигур будто намеренно искажены. Эти статуи имеют длинные и плоские лица, большие головы и плечи и при этом короткие ноги. Ученые полагают, что искажение пропорций объясняется тем, что создатели статуй хотели сделать их заметными даже на большом расстоянии.

Фигуры статуй бывают женские и мужские. Это становится понятно по множеству деталей: усам, предметам одежды, своеобразным прическам и не только. Исходя из этого, ученые полагают, что само название статуй «баба» происходит от тюркского языка, где слово обозначает старшего мужчину или предка.