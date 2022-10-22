Нагрудник из кокоса, а шлем из рыбы: доспехи тихоокеанской островной культуры Кирибати⁠⁠

Война и насилие сопровождают человечество на протяжении всей его истории. Изощрённый разум всегда использовал любые возможности, чтобы получить преимущество над врагом — начиная с каменного века, люди создавали оружие, используя все доступные технологии и ресурсы.
Находясь вдали от главных событий мировой истории на крошечных островках посреди Тихого океана, народ кирибати веками вёл хозяйство, основанное на выращивании кокосов и ловле рыбы. Когда между деревнями случались конфликты, на сцену выходили воины-чемпионы в сложных доспехах, вооружённые трезубцами, копьями и мечами. Именно схватка этих «латников» решала исход локальной войны.
Мирок на краю земли
Кирибати (острова Гилберта) представляет собой группу из тридцати трёх небольших атоллов, расположенную в Микронезии и Полинезии. Ныне это государство Республика Кирибати. Занимая площадь в 3,5 млн кв. км Тихого океана, островитяне вынуждены ютиться на 812 кв. км суши и имеют очень ограниченные природные ресурсы (ранее из сельскохозяйственных культур на островах произрастали лишь таро, кокосовая пальма и хлебное дерево). Добавив сюда удалённость от мировых центров и важных морских путей, мы получим картину края мира. До появления в тех местах европейских мореплавателей всё это означало фактическую изоляцию самобытной местной культуры.
Война никогда не меняется
До прибытия европейцев военные конфликты были обычным явлением почти для всех народов Океании, хотя ведётся много споров о частоте этих локальных войн. Так, Лоуренс Кили из Университета Иллинойса подсчитал, что 87% племенных обществ находились в состоянии войны более одного раза в год, а около 65% из них воевали постоянно. Например, исследование боевых действий народа мурнджин (Арнем-Лэнд на севере Австралии) в конце XIX века показало, что за двадцатилетний период не менее 200 из 800 мужчин (25%) были убиты в межплеменной войне. С другой стороны, новозеландский историк Джеймс Белич отрицает, что племенные общества находились в состоянии постоянной войны, указывая на то, что устные истории имеют тенденцию подчёркивать войну, а не мир.
1. Штаны от комплекта доспехов, кокосовое волокно. Музей Виктории в Мельбурне, 1850
2. Штаны от комплекта доспехов, кокосовое волокно. Музей Виктории в Мельбурне, 1852
3. Штаны от комплекта доспехов, кокосовое волокно. Шведский музей этнографии, 1887
5.Нагрудник, кокосовое волокно, человеческие волосы. Шведский музей этнографии, 1887
6. Нагрудник, кокосовое волокно, человеческие волосы. Музей естественной истории Оксфордского университета, 1887 год
Так или иначе, в Океании воины пользовались большим уважением, а полностью пацифистские общества были весьма редки. Пожалуй, единственным удивительным исключением из общего правила были мориори с островов Чатем.
Социальное устройство народа кирибати подразумевало, что любой мужчина, способный держать в руках оружие, был воином. При этом проблема перенаселения являлась причиной постоянной напряжённости и конфликтов между независимыми коммунами-деревнями или отдельными островами.
Воины в доспехах
Если экономические условия и социальное устройство народа кирибати не отличалось от прочей Океании, то военное дело заставило обратить на себя внимание ещё первых европейцев, которые установили постоянные контакты с островитянами. В 1606 году Педро Фернандес де Кейрос став первым европейцем, заметившим острова Гилберта. Британские исследователи Джон Байрон, Томас Гилберт и Джон Маршалл прошли мимо некоторых атоллов между 1764 и 1788 годами. В 1820 году эти воды посетил русский мореплаватель Иван Крузенштерн, но лишь в 1824 году француз Луи Дюперре нанёс Кирибати на карту. Затем европейские китобои стали высаживаться здесь, чтобы пополнить припасы.
Именно в 1824 году в Великобританию попал первый уникальный образец военного снаряжения народа кирибати — доспех из кокоса. Оказалось, что местные жители производят такие доспехи и соответствующее оружие для своих вождей и лучших из воинов.
7. Нагрудник, кокосовое волокно, человеческие волосы. Шведский музей этнографии, 1905
8. Наручи, кокосовое волокно, зубы акулы. Этнологический музей в Берлине, 1864
10. Плетёный шлем из кокосового волокна. Национальный музей Шотландии, 1899
11. Шлем, кокосовое волокно. Этнологический музей в Берлине, 1895
12. Шлем, кокосовое волокно. Шведский музей этнографии, 1887
Снаряжение туземцев отвечало всем требованиям по защите человеческого тела: голову воина защищал шлем, сплетённый из прочного кокосового волокна или сделанный из цельной рыбы-ежа; тело покрывала толстая кокосовая кираса; на руки и ноги надевалась плетёная «кольчуга» из того же материала.
Неизвестно, где и когда этот тип доспеха был разработан, но он стал уникальным для Кирибати, и его влияние распространилось на близлежащие острова Науру и Тувалу.
13. Шлем, рыба-ёж. Британский музей, 1887
14. Шлем, рыба-ёж, 1883. Шведский музей этнографии
Такой полезный кокос
Нить из кокосового волокна стала основным материалом, используемым для доспехов кирибати — не только из-за доступности, но и из-за прочности и гибкости. Волокна из скорлупы кокосового ореха, находящейся между внутренней и внешней оболочками, замачивают в воде лагуны на два-три месяца, а затем ополаскивают и сушат. Несколько волокон скручиваются в небольшие пряди, которые затем сплетаются вместе, образуя длинные шнуры.
15. Нагрудник и шлем, кокосовое волокно, человеческие волосы, рыба-ёж, 1846-1887 годы. Этнологический музей в Берлине
16. Нагрудник, шлем, наручи, меч, кокосовое волокно, человеческие волосы, рыба-ёж, 1870е. Музей Виктории в Мельбурне
17. Полный комплект вооружения воина-героя, 1881. Музей миссионеров Святого Сердца в Бельгии
18. Полный комплект вооружения воина-героя, 1880-е. Государственный музей этнологии в Мюнхене
Защита тела
Полный комплект состоял из штанов (фактически полукомбинезона), нижней рубашки с длинным рукавом, нагрудника и дополнительного жилета поверх нагрудника. Длинная плетёная задняя пластина защищает шею и спину воина и является часть нагрудника или верхнего жилета. Эта пластина служила для защиты от ударов сзади. Несколько реже воин опоясывался полосой кожи ската. Иногда воины носили наручи, также сделанные из кокосового волокна — бывало, что в наручи вплеталось несколько рядов острых акульих зубов.
Нагрудник и жилет были жёсткими и толстыми, а узлы плетения на штанах и нижней рубашке — более свободными для облегчения движения. Обычно нагрудник и жилет украшали фигуры, сделанные из морских раковин. Черепахи, рыбы и простые ромбовидные символы из женских волос были обычными мотивами, которые вплетались в доспехи.
Защита головы
Голову воина кирибати защищал шлем, сплетённый из тех же кокосовых волокон. Для плетения шлема использовалась более тонкая верёвка, но число слоёв ткани было бóльшим, а стяжка узлов — максимально плотной.
Наибольшее внимание привлекает не само наголовье, а его экзотическое украшение. Довольно часто поверх плетёного шлема, а иногда и вместо него надевалась высушенная тушка рыбы-ежа. После поимки рыбу закапывали в песок, сушили и растягивали до нужного размера. Затем шлем набивали кокосовыми волокнами.
19. Полный комплект вооружения воина-героя, 1880е. Музей археологии и антропологии Кембриджского университета
20. Шлем и нагрудник, кокосовое волокно, человеческие волосы, 1883-1895 годы. Этнологический музей в Берлине
21. Полный комплект вооружения воина-героя, 1890-е годы. Национальный музей Шотландии
22. Полный комплект воина-героя, кокосовое волокно, человеческие волосы, рыба-ёж, 1890-е годы. Музей Виктории в Мельбурне
23. Океания, культура Кирибати, реплика 2016 года. Полный комплект вооружения воина-героя. Музей археологии и антропологии Кембриджского университета
Магическая защита
На всех стадиях создания доспеха проводились специальные ритуалы с целью придать снаряжению дополнительные магические свойства. С практической же точки зрения воин в таком доспехе чувствовал себя защищённым, испытывал меньший стресс, а, значит, был более эффективен в бою.
Нередко вождь или герой участвовал перед поединком или боем в дополнительных ритуальных действах.
С поля боя - в музей
В наши дни десятки образцов кокосового доспеха народа кирибати можно найти в антропологических и этнологических музеях по всему миру. Большинство из них были изготовлены после 1840-х годов, когда китобойные и торговые суда начали массово посещать острова Океании.
К 1880-м годам кирибати успели вооружиться огнестрельным оружием, против которого доспехи были бессильны. В то же время в Океании появилось множество европейских исследователей (нередко в военной форме) и христианских миссионеров. Эти люди с энтузиазмом скупали у туземцев и старые комплекты, и сплетённые для продажи новоделы. Благодаря этому мы можем своими глазами увидеть, в чём сражались воины каменного века из далёкой Океании.
Источник:
АНТИФИШКИ
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