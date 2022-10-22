Нагрудник из кокоса, а шлем из рыбы: доспехи тихоокеанской островной культуры Кирибати⁠⁠

Находясь вдали от главных событий мировой истории на крошечных островках посреди Тихого океана, народ кирибати веками вёл хозяйство, основанное на выращивании кокосов и ловле рыбы. Когда между деревнями случались конфликты, на сцену выходили воины-чемпионы в сложных доспехах, вооружённые трезубцами, копьями и мечами. Именно схватка этих «латников» решала исход локальной войны.

Мирок на краю земли

Кирибати (острова Гилберта) представляет собой группу из тридцати трёх небольших атоллов, расположенную в Микронезии и Полинезии. Ныне это государство Республика Кирибати. Занимая площадь в 3,5 млн кв. км Тихого океана, островитяне вынуждены ютиться на 812 кв. км суши и имеют очень ограниченные природные ресурсы (ранее из сельскохозяйственных культур на островах произрастали лишь таро, кокосовая пальма и хлебное дерево). Добавив сюда удалённость от мировых центров и важных морских путей, мы получим картину края мира. До появления в тех местах европейских мореплавателей всё это означало фактическую изоляцию самобытной местной культуры.





Война никогда не меняется

До прибытия европейцев военные конфликты были обычным явлением почти для всех народов Океании, хотя ведётся много споров о частоте этих локальных войн. Так, Лоуренс Кили из Университета Иллинойса подсчитал, что 87% племенных обществ находились в состоянии войны более одного раза в год, а около 65% из них воевали постоянно. Например, исследование боевых действий народа мурнджин (Арнем-Лэнд на севере Австралии) в конце XIX века показало, что за двадцатилетний период не менее 200 из 800 мужчин (25%) были убиты в межплеменной войне. С другой стороны, новозеландский историк Джеймс Белич отрицает, что племенные общества находились в состоянии постоянной войны, указывая на то, что устные истории имеют тенденцию подчёркивать войну, а не мир.