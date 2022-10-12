В чём загадка причёски Будды?

Однако многочисленные изображения Будды – иконы и статуи – можно встретить по всему миру: в Индии, Китае, Японии, даже в России (например, в Тыве и Калмыкии). Буддисты всего мира считают Будду величайшим духовным учителем, пророком, «просветлённым» – но вовсе не богом, как думают некоторые. Однако мы сегодня хотим поговорить не о Будде, а о его... причёске! Да-да, о причёске!

Наверняка вы видели буддийских монахов – хотя бы по телевизору – в их приметных оранжевых одеждах и с обритой головой. Бритьё головы для буддийского монаха – важнейший ритуал, символизирующий очищение от земных страстей. По преданию, первым к этому подал пример сам Будда – начав свою проповедь, он обрил голову наголо.