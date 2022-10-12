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В чём загадка причёски Будды?

В чём загадка причёски Будды?

Автор:
12 октября 2022 10:31
Сообщество : Исторические факты
Метки: будда   интересно   познавательно   прическа   удивительно   улитка   факты   фото   
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Одна из интереснейших личностей древности – индийский принц Сиддхартха Гаутама, который впоследствии стал известен как Будда Шакьямуни, или просто Будда, основатель буддизма. Он родился около 563 года до нашей эры, и до нас не дошло ни одного прижизненного изображения этого человека.

Однако многочисленные изображения Будды – иконы и статуи – можно встретить по всему миру: в Индии, Китае, Японии, даже в России (например, в Тыве и Калмыкии). Буддисты всего мира считают Будду величайшим духовным учителем, пророком, «просветлённым» – но вовсе не богом, как думают некоторые. Однако мы сегодня хотим поговорить не о Будде, а о его... причёске! Да-да, о причёске!

Наверняка вы видели буддийских монахов – хотя бы по телевизору – в их приметных оранжевых одеждах и с обритой головой. Бритьё головы для буддийского монаха – важнейший ритуал, символизирующий очищение от земных страстей. По преданию, первым к этому подал пример сам Будда – начав свою проповедь, он обрил голову наголо.

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Многочисленные предания, записанные в книгах, подтверждают это. Например, индийские жрецы-брахманы презирали Будду и его учеников, поскольку для брахманов волосы – это один из знаков общения с высшими силами (поэтому брахманы вообще никогда не стригли волос). Существует множество преданий о том, что узнать Будду среди его учеников было невозможно – поскольку он, как и все остальные, носил оранжевые одежды и был обрит.

Но давайте посмотрим на изображения Будды Шакьямуни и удивимся – потому что везде он изображён с волосами! У него длинные завитые волосы, собранные на макушке в довольно крупный пучок, на раскрашенных статуях и иконах всегда чёрного цвета... Посмотрите на статуи Будды – везде он изображается с волосами, и нигде – обритым наголо! Как же так? Книги говорят о том, что Будда брил волосы, а изображения – что носил причёску!

Более поздние буддийские книги рассказывают о том, что «пучок» на голове Будды – вовсе не пучок волос, а «ушниша», «локон просветления», «верхняя чакра», один из 32 признаков «высшего существа», своеобразная шишка на голове. Волосы же, покрывающие голову Будды – тоже совсем не волосы, а... улитки!

Согласно легенде, однажды Будда ранним утром на прогулке глубоко задумался, сел под дерево и предался медитации. Долгие часы он сидел неподвижно, погружённый в себя; взошло Солнце, стало невыносимо жарко – однако великий учитель продолжал медитировать. Тогда сотни улиток выползли из-под опавших на землю листьев, по одежде взобрались на обритую голову Будды и остались там, чтобы защитить его от палящего Солнца.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: будда   интересно   познавательно   прическа   удивительно   улитка   факты   фото   
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