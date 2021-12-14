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Без лица. История одной фотографии

Без лица. История одной фотографии (4 фото)

Автор:
14 декабря 2021 09:38
Сообщество : Истории
Метки: без лица   интересно   люди   познавательно   удивительно   факты   фото   
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Это провинциальный учитель Николай Елисеевич Горинович с женой Екатериной Аристарховной. Он фотографируется в маске, потому что у него нет лица. Нет глаз. Нет носа. Безгубая дыра вместо рта.

Известны две фотографии Николая Гориновича: эта – и ещё одна, из следственного дела. Её показывать мы не будем.

Николай Горинович родился в 1855 году на Украине, в семье мелкого правительственного чиновника. Мать домохозяйка. Детей было семеро: пять братьев и две сестры.

Не сумев закончить гимназию, Николай поступил в пехотный полк; служил два года и, видимо, служил хорошо: в отставку вышел унтер-офицером. Дальше жизнь не заладилась.

Не сдав экзамен на звание "народного учителя" (так в Российской Империи называли учителей начальных школ, обычно деревенских, отсюда и название "народный") Горинович в какой-то момент оказывается без средств к существованию.

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Как раз в это время он знакомится на свою беду с другими "народниками" – последователями Герцена и Чернышевского, первыми русскими революционерами. Увлёкшись их идеями, Горинович участвует в "хождении в народ". Правительство эти инициативы не жаловало, поскольку в 70-е годы народники перешли от "просветительства" к непосредственной революционной агитации, и Горинович оказывается арестован.

Доподлинно неизвестно, как он вел себя во время следствия, однако был выпущен, и это показалось подозрительным "товарищам по борьбе". Заподозрив Гориновича в предательстве, двое революционеров, Лев Дейч и Виктор Малинка, под ложным предлогом заманили его на железнодорожную товарную станцию. То, что там происходило, позже описал в воспоминаниях сам Николай Горинович:

"Не прошли мы и нескольких шагов после этого, как харьковский студент сбил с меня шляпу, и вместе с этим посыпались удары какого-то тупого оружия. Дейч в это время зажимал мне рот и приказывал мне не кричать. Операция производилась молча, так как ни я, ни они не произносили не слова. Затем мои страдания сделались невыносимыми, и я коротким «Скорее» попросил своих мучителей закончить их дело. «Скорее», приказал студент Дейчу, и я приготовился умереть, ожидая выстрела или удара кинжала. Но вместо выстрела хлопнула пробка и Дейч стал лить мне на голову какую-то едкую жидкость с сильным запахом, и я понял, что со мной делается что-то ужаснее смерти".

А сделалось вот что: жестоко избив Гориновича и нанеся ему несколько ударов ножом, революционеры решили, что он мёртв, и облили его лицо серной кислотой, чтобы затруднить опознание.

Но Горинович выжил. Обезображенный и ослепший, он несколько лет провёл в больницах. Там и познакомился с будущей женой – ухаживавшей за ним медицинской сестрой Екатериной Разумовской.

Удивительно, но Горинович всё-таки сдаёт экзамен на звание учителя. Они с женой поселились в Ставрополе-на-Кавказе, где Горинович преподавал в школе для слепых. У них было восемь детей. На одного больше, чем у его родителей.

Умер Николай Елисеевич Горинович в 1912 году.

Руководивший покушением Виктор Малинка был пойман, приговорён к смерти и повешен. Лев Дейч сначала наказания избежал, однако позже отбыл 12 лет каторги. Впоследствии стал видным деятелем социал-демокартического движения, близким соратником Плеханова. С 1921 года – персональный пенсионер.

Умер Дейч в Москве в августе 1941 года в возрасте 85 лет.


Далее:

"...21 ноября 1869 года убийцы заманили Иванова в парк сельхозакадемии, задушили и прострелили ему голову. Это Нечаев сделал лично".

За несколько лет до расправы над Гориновичем Россия была потрясена другим жестоким убийством, под впечатлением от которого Достоевский пишет роман "Бесы". В образе Петруши Верховенского он вывел главаря убийц – Сергея Нечаева.

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Метки: без лица   интересно   люди   познавательно   удивительно   факты   фото   
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сеньор Леонсио Час назад
Большинство людей слепы от рождения.
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Горожанин 12 секунд назад
Бесовская сущность - это неважно какая идея. Социальная, либеральная, борьба против изменения климата - неважно что. Это лишь формальный фон. Прикрытие под видом возвышенного смысла. Главное же другое - само бесовство. Власть, алчность, свобода извращений, агрессия, садизм, неуемная жажда к войне и разрушениям и подчинению других.
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