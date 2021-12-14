Без лица. История одной фотографии

Известны две фотографии Николая Гориновича: эта – и ещё одна, из следственного дела. Её показывать мы не будем.

Николай Горинович родился в 1855 году на Украине, в семье мелкого правительственного чиновника. Мать домохозяйка. Детей было семеро: пять братьев и две сестры.

Не сумев закончить гимназию, Николай поступил в пехотный полк; служил два года и, видимо, служил хорошо: в отставку вышел унтер-офицером. Дальше жизнь не заладилась.

Не сдав экзамен на звание "народного учителя" (так в Российской Империи называли учителей начальных школ, обычно деревенских, отсюда и название "народный") Горинович в какой-то момент оказывается без средств к существованию.