16 карт, которые покажут мир с другой стороны

Если в школьные годы различные карты ассоциировались у вас с уроками истории, географии и неизбежной тоской, то мы изменим ваше мнение о них к лучшему! Ведь сейчас на них можно разместить не только скучные и всем известные данные, но и необычные, странные и интересные факты, которые помогут взглянуть на наш мир по-новому.

Карта замков Европы