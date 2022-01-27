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16 карт, которые покажут мир с другой стороны

16 карт, которые покажут мир с другой стороны (17 фото)

Автор:
27 января 2022 08:46
Сообщество : Уголок картографа
Метки: интересно   карта   познавательно   удивительно   факты   фото   
1933
17

Как в разных регионах России дети и взрослые играют в «Камень, ножницы, бумагу»? Где в Европе люди больше любят оливковое масло, а где — сливочное? На все эти неожиданные вопросы у нас есть ответы в виде карт!

Если в школьные годы различные карты ассоциировались у вас с уроками истории, географии и неизбежной тоской, то мы изменим ваше мнение о них к лучшему! Ведь сейчас на них можно разместить не только скучные и всем известные данные, но и необычные, странные и интересные факты, которые помогут взглянуть на наш мир по-новому.


Карта замков Европы

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Отдельно на карте отмечен замок Бран — Влад Цепеш-Дракула останавливался в нём и охотился на его территории.


Самый популярный вид мяса в европейских странах

Синим отмечены страны с правосторонним движением, а оранжевым — с левосторонним

В каким странах популярнее оливковое масло, а в каких — сливочное

Зелёным отмечены страны, где употребляют больше оливкового масла, а жёлтым — сливочного.


В каких странах представлены популярные фастфуд-рестораны

Европа ночью в 1992 и в 2010 году

Начало учебного года в разных странах

Самые низкие температуры

Крупнейшие мобильные операторы Европы

Как в разных регионах играют в «Камень, ножницы, бумагу»?

В каких странах для названия одного и того же фрукта используется слово «лимон», а в каких — «цитрон».

Красным отмечены страны, предпочитающие слово «лимон», а синим — использующие слово «цитрон» и его производные.

Самый популярный язык, изучаемый в Duolingo в 2021 году

Страны, население которых меньше населения Москвы

Популярные безалкогольные напитки

Популярный алкоголь в разных странах

Жёлтым отмечены страны, употребляющие больше пива, бордовым — вина, а голубым выделены страны, в которых наиболее популярны крепкие спиртные напитки.


Путь, по которому возможно самое долгое путешествие на поезде

Путь начинается в португальском городе Лагос и заканчивается в Сингапуре.

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Метки: интересно   карта   познавательно   удивительно   факты   фото   
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16  комментариев
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6k
Горец Ю 49 минут назад
Крым поставь на место!
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14k
эмосурикат прямоползающий Полминуты назад
зачем сравнивали оливкое со сливочным а не с подсолнечным непонятно
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14k
эмосурикат прямоползающий Минуту назад
лимон и цитрон это вроде вообще разные вещи
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14k
эмосурикат прямоползающий 3 минуты назад
самые низкие температуры надо не по странам брать а по географическим координатом так сказать
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68k
parallax 6 минут назад
Учебный год в Германии начинается в августе, а не октябре.
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61k
Опиум для народа 48 минут назад
-"фастфуд-рестораны"-
-реально, рестораны?
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9k
ПчёЛа 59 минут назад
У нас крупная оптовая фирма, продаем соки , воды, бакалею. Про квас Николу подтверждаю. Затариваемся с февраля, продаем начиная с весны влет, когда народ подсаживается на окрошку. А вот зимой такого ажиотажа нет. Там лимонады Сарова рулят.
Интересно, что нигде не высвечивает кока-кола)))
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9k
Павел Час назад
В Беларуси лимон это лимон. А цитрон это х.. знает что.
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53k
doker 2 часа назад
Много вопросов - что такое" Никола", почему Крым украинский, пиво я не пью.
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274
Вячеслав doker Час назад
На счёт Крыма - Ваш вопрос понятен (поддерживаю) а вот утверждение в этом же списке "пиво я не пью" тоже можно считать вопросом?
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