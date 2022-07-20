В Асбесте швырявшего камнями мужчину уложили в мусорный ящик

В Асбесте (Свердловская область) конфликт мужчин закончился потасовкой. А началось всё с сигнализации. У стоявшей на парковке машины сработала "сигналка". Навязчивая сирена смутила покой двух индивидуумов, загоравших неподалёку. Один из них решил успокоить авто (а может, просто ранее выпитое спиртное звало на подвиги). Он стал бросать в сигналившую машину камни, но сирена почему-то не смолкала.

На звук сигнала появился владелец авто. Заметив, что его "ласточку" закидывают камнями, он, конечно, вспылил и пошёл разбираться. В результате, дебошира в красной футболке забросили в мусорный контейнер. Через время он оттуда выбрался и драка продолжилась, как пишут в СМИ, уже на газоне.