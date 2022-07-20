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В Асбесте швырявшего камнями мужчину уложили в мусорный ящик

В Асбесте швырявшего камнями мужчину уложили в мусорный ящик

Автор:
20 июля 2022 10:36
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Асбест   авто   видео   драка   камни   конфликт   мусорный контейнер   парковка   пьяные   
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Когда дело доходит до усмирения дебошира, все средства хороши.

В Асбесте (Свердловская область) конфликт мужчин закончился потасовкой. А началось всё с сигнализации. У стоявшей на парковке машины сработала "сигналка". Навязчивая сирена смутила покой двух индивидуумов, загоравших неподалёку. Один из них решил успокоить авто (а может, просто ранее выпитое спиртное звало на подвиги). Он стал бросать в сигналившую машину камни, но сирена почему-то не смолкала.


На звук сигнала появился владелец авто. Заметив, что его "ласточку" закидывают камнями, он, конечно, вспылил и пошёл разбираться. В результате, дебошира в красной футболке забросили в мусорный контейнер. Через время он оттуда выбрался и драка продолжилась, как пишут в СМИ, уже на газоне.


Конфликтующих пришлось разнимать полицейским. И пришло время собирать камни...

Источник:

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Метки: Асбест   авто   видео   драка   камни   конфликт   мусорный контейнер   парковка   пьяные   
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7  комментариев
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2k
Radugananebe Час назад
И правильно уложили.
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25k
SerGProS 9 минут назад
обыкновенная люстрация
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1k
Иван 12 минут назад
Жопой на асфальте.. у мусорных бачков.. да они романтики!

Сигналка вроде уже после камня сработала
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26k
Мрачный мачо 20 минут назад
синька зло
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62k
SWALLOW Час назад
Ссылка youtu.be
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25k
Киры4 Час назад
Утилизировал мусор.
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