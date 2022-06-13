"Да она никакущая!": семейная пара авиадебоширов на час задержала вылет рейса в Сочи

Агрессивно настроенные мужчина с женщиной затеяли драку и вели себя так, что пришлось вызывать полицию.
Двух петербуржцев сняли с рейса из-за драки в салоне самолета. По словам очевидцев, конфликт начался после отказа стюарда пересаживать мужчину в кепке с изображением конопли. Пассажир разгневался и стал предъявлять бортпроводнику претензии. За благоверного вступилась его спутница, похоже, под хмельком. Агрессивная дама орала, материлась, а потом и вовсе бросилась в драку.
Осторожно! В видео присутствует нецензурная лексика и драка
«Там парочка пьяная, петербуржцы. Он спортсменом представлялся, якобы боксер и всех побьет. Но больше всего (кричала — Прим. ред.) пьяная его девушка. Ей, наверное, лет 25, ему — 30-35. Весь самолет защищал (других пассажиров — Прим. ред.), разнимал. Дети плакали», — рассказал о происшествии очевидец.
А это тот самый "герой дня", который недалеко ушел в плане агрессии и интеллекта от своей спутницы.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика
В результате попытки сначала усмирить, а потом вывести пару
бабуинов дебоширов без полиции не имели успеха. И лишь появление стражей порядка помогло слегка привести в чувство обезумевших от безнаказанности и гнева представителей хомо сапиенс.
В результате рейс "Уральских авиалиний" из Адлера в Санкт-Петербург задержался на час, но после благополучно вылетел и приземлился в порту назначения
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Канадских тусовщиков оставили в Мексике и заставили заплатить штраф за дебош на борту самолета
- В Ростове водитель авто подрался с пешеходом, а потом четыре раза попытался его задавить
- "Приходи один, мы тоже одни придем": в драке из-за девушки подростка-инвалида избила толпа сверстников
- Конфликт из-за алиментов перерос в массовую драку цыган и азербайджанцев
- "Намордник надень!": кондуктор с пассажиром подрались из-за масок, которые не носили ни тот, ни другая
===================================================================
Пф, а как выглядела эта попытка,типа вежливых просьб,будьте любезны?
Мужика надо было отпинать,бабу на взрослую карусель посадить.
Потом обих четвертовать.
Представители культурной столицы.
СОВРЕМЕННЫЕ представители культурной столицы.