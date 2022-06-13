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"Да она никакущая!": семейная пара авиадебоширов на час задержала вылет рейса в Сочи

"Да она никакущая!": семейная пара авиадебоширов на час задержала вылет рейса в Сочи

Автор:
13 июня 2022 08:09
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Сочи   авиадебоширы   видео   драка   конфликт   отдыхающие   рейс   самолет   хулиганы   
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Агрессивно настроенные мужчина с женщиной затеяли драку и вели себя так, что пришлось вызывать полицию.


Двух петербуржцев сняли с рейса из-за драки в салоне самолета. По словам очевидцев, конфликт начался после отказа стюарда пересаживать мужчину в кепке с изображением конопли. Пассажир разгневался и стал предъявлять бортпроводнику претензии. За благоверного вступилась его спутница, похоже, под хмельком. Агрессивная дама орала, материлась, а потом и вовсе бросилась в драку.


«Там парочка пьяная, петербуржцы. Он спортсменом представлялся, якобы боксер и всех побьет. Но больше всего (кричала — Прим. ред.) пьяная его девушка. Ей, наверное, лет 25, ему — 30-35. Весь самолет защищал (других пассажиров — Прим. ред.), разнимал. Дети плакали», — рассказал о происшествии очевидец.



А это тот самый "герой дня", который недалеко ушел в плане агрессии и интеллекта от своей спутницы.



В результате попытки сначала усмирить, а потом вывести пару бабуинов дебоширов без полиции не имели успеха. И лишь появление стражей порядка помогло слегка привести в чувство обезумевших от безнаказанности и гнева представителей хомо сапиенс.


В результате рейс "Уральских авиалиний" из Адлера в Санкт-Петербург задержался на час, но после благополучно вылетел и приземлился в порту назначения

Источник:

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Метки: Сочи   авиадебоширы   видео   драка   конфликт   отдыхающие   рейс   самолет   хулиганы   
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25  комментариев
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7k
hairov Час назад
Надо было так -
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Motorola 15 минут назад
Угроза насильственными действиями сексуального характера в извращённой форме в транспортном средстве повышенной опасности и при большом скоплении народа ))))
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3k
Motorola 17 минут назад
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7k
Виталий 19 минут назад
да пусть бы и дрались, такое шоу посмотреть да на халяву
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305
Nik Nik Полчаса назад
Тупое быдло. Не люблю применять силу ( хотя умею), но тут прям руки зачесались.....
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28k
Aqueronte Полчаса назад
Черный список и штраф за простой самолёта быстро приведёт в чувство этих уродов
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39k
kalinser Полчаса назад
Штраф в пару лямов и запрет на полеты,лет на пять.
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6k
Pashuta 44 минуты назад
Целый час рейс стоял из за двух неадекватов??? По хорошему такие дела за 10-15 минут решаются... Нахрена надо было целый час с ними качели устраивать...
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1k
Sergius SPb 50 минут назад
В результате попытки сначала усмирить, а потом вывести пару бабуинов дебоширов без полиции не имели успеха.
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Пф, а как выглядела эта попытка,типа вежливых просьб,будьте любезны?
Мужика надо было отпинать,бабу на взрослую карусель посадить.
Потом обих четвертовать.
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1k
Шурман 58 минут назад
3 недели назад летели в Португалию , мне очень сильно повезло , мало того что у меня проблемы с желудком и резкие запахи не переношу так еще и девка сидела с грудничком , ребенок орал 3 часа , она еще и памперсы на моих глазах меняла , ей даже стюардесса сказала идите в туалет там столик есть и тд а ей было все равно . Ребенок обложился и я сижу смотрю на это все .
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2k
perekrestok Час назад
Для таких вот надо пожизненный запрет на перемещение самолетом и поездом. А вообще то ущербная парочка. Наверное по жизни неудачники вот и стараются себя показать во всей красе.
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5k
Shtoppi Час назад
Надеюсь поехали на положенные 15 суток, а потом похудели тыщ на 50 рублей штрафа. Тупые неадекваты.
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1k
Вадим В. Новоженов Час назад
Хороша парочка - тупая шваль и крендель - педераст (всё хотел в ж#опу посношаться) в кепочке для подростков.
Представители культурной столицы.
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0
СЕРГЕЙ ДАНИЛОВ Час назад
у нас демократическая страна!И каждый волен излагать свое мнение в любой форме! Понятно?Не нравиться,или пешком! Полетать захотелось!!!
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11k
Kostick Час назад
отчего стюардам не выдадут дротики с транквилизаторами? как диких животных обездвиживать.
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−71
Колобок Час назад
А почему он пересесть то хотел?
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10k
Касьян Пуздой Час назад
не-не, иногда человеколюбие вредно. вернуть этих животных обратно в клетку и не выпускать.
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1k
Ksenia2 Час назад
Если она пьяная, то как ее допустили на рейс? Разве сейчас в отношении пьяных не строго?
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2k
Radugananebe 2 часа назад
Животные
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