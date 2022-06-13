"Да она никакущая!": семейная пара авиадебоширов на час задержала вылет рейса в Сочи

«Там парочка пьяная, петербуржцы. Он спортсменом представлялся, якобы боксер и всех побьет. Но больше всего (кричала — Прим. ред.) пьяная его девушка. Ей, наверное, лет 25, ему — 30-35. Весь самолет защищал (других пассажиров — Прим. ред.), разнимал. Дети плакали», — рассказал о происшествии очевидец.







А это тот самый "герой дня", который недалеко ушел в плане агрессии и интеллекта от своей спутницы.



