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Поссорился с женой и отправился на подвиги: начальник управляющей компании в Уфе дал по шапке участковому

Поссорился с женой и отправился на подвиги: начальник управляющей компании в Уфе дал по шапке участковому

Автор:
24 июня 2022 07:14
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   драка   история из жизни   конфликт   начальник УК   поднял срок   ссора с женой   уфа   участковый   
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45-летний мужчина распсиховался после ссоры с женой, поддал и ушел из дома поднимать себе статью.

Глава УК крепко повздорил с женой и, будучи слегка пьяным, решил уйти из дома. Полураздетым он вышел на улицу и попытался сесть в маршрутку, но безуспешно: водитель отказался везти буйного безденежного пассажира. Этот факт так расстроил уфимца, что он решил устроить перфоманс: стал останавливать проезжающие машины, стоя на проезжей части. Мешавшему движению товарищу сделал замечание проходивший мимо участковый, и "дикий коммунальщик" вылил на того остатки своего гнева, а потом, внезапно успокоившись, пошёл домой.


Когда за буйным уфимцем приехал наряд, как сообщают СМИ, он еще не проспался и сдаваться не захотел. Запершись в квартире, мужчина стал швырять из окна ножи. В итоге неадеквата все-таки задержали и сейчас он находится под присмотром медиков в психиатрической клинике.


Похоже, помимо проблем с женой, начальнику УК светит статья за нападение на представителя власти. В общем, ему не позавидуешь. С этим согласны пользователи сетей.


Что же касается ответных действий участкового, то мнения пользователей разделились. Одни похвалили самообладание правоохранителя, другие засомневались в его профподготовке.

Впрочем, как бы то ни было, эта история - яркий пример того, как на пустом месте круто изменить свою судьбу в худшую сторону. Остается надеяться, что для кого-то этот случай окажется хорошим уроком.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   драка   история из жизни   конфликт   начальник УК   поднял срок   ссора с женой   уфа   участковый   
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11  комментариев
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8k
♚ Мрачный Жнец ♚ 38 минут назад
Участковый?
Его *и3дят как котёнка, а он не то что в ответку не дал, так даже увернуться или блокировать не смог.
Только и может что протоколы на бабулек у метро составлять?
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11k
Джон Уик 38 минут назад
Да они ещё похоже учились в одном классе. Отморозок чмырил а тихоня стал властью.
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1k
Мурчелло 55 минут назад
Надо бы отстрел для таких ввести.Тратить на них ресурсы,это расточительство.
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14k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Слегка пьяный? Да он там не хило вжратый, слегка пьяный такую дичь творить не будет.
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2k
Radugananebe 2 часа назад
Быдло, просто быдло.
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2k
Broscan 2 часа назад
Меня вот другой вопрос интересует


Как это тупое быдло стало УК ?
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1k
pinbalist 2 часа назад
Участкового бъют по шапке, а он идёт по телефону говорит
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