Поссорился с женой и отправился на подвиги: начальник управляющей компании в Уфе дал по шапке участковому

45-летний мужчина распсиховался после ссоры с женой, поддал и ушел из дома поднимать себе статью.
Глава УК крепко повздорил с женой и, будучи слегка пьяным, решил уйти из дома. Полураздетым он вышел на улицу и попытался сесть в маршрутку, но безуспешно: водитель отказался везти буйного безденежного пассажира. Этот факт так расстроил уфимца, что он решил устроить перфоманс: стал останавливать проезжающие машины, стоя на проезжей части. Мешавшему движению товарищу сделал замечание проходивший мимо участковый, и "дикий коммунальщик" вылил на того остатки своего гнева, а потом, внезапно успокоившись, пошёл домой.
Источник:
Когда за буйным уфимцем приехал наряд, как сообщают СМИ, он еще не проспался и сдаваться не захотел. Запершись в квартире, мужчина стал швырять из окна ножи. В итоге неадеквата все-таки задержали и сейчас он находится под присмотром медиков в психиатрической клинике.
Похоже, помимо проблем с женой, начальнику УК светит статья за нападение на представителя власти. В общем, ему не позавидуешь. С этим согласны пользователи сетей.
Что же касается ответных действий участкового, то мнения пользователей разделились. Одни похвалили самообладание правоохранителя, другие засомневались в его профподготовке.
Впрочем, как бы то ни было, эта история - яркий пример того, как на пустом месте круто изменить свою судьбу в худшую сторону. Остается надеяться, что для кого-то этот случай окажется хорошим уроком.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Конфликт из-за алиментов перерос в массовую драку цыган и азербайджанцев
- "Да она никакущая!": семейная пара авиадебоширов на час задержала вылет рейса в Сочи
- "Приходи один, мы тоже одни придем": в драке из-за девушки подростка-инвалида избила толпа сверстников
- "Намордник надень!": кондуктор с пассажиром подрались из-за масок, которые не носили ни тот, ни другая
- В Ростове водитель авто подрался с пешеходом, а потом четыре раза попытался его задавить
Его *и3дят как котёнка, а он не то что в ответку не дал, так даже увернуться или блокировать не смог.
Только и может что протоколы на бабулек у метро составлять?
Как это тупое быдло стало УК ?