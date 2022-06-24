Поссорился с женой и отправился на подвиги: начальник управляющей компании в Уфе дал по шапке участковому

Когда за буйным уфимцем приехал наряд, как сообщают СМИ, он еще не проспался и сдаваться не захотел. Запершись в квартире, мужчина стал швырять из окна ножи. В итоге неадеквата все-таки задержали и сейчас он находится под присмотром медиков в психиатрической клинике.

Похоже, помимо проблем с женой, начальнику УК светит статья за нападение на представителя власти. В общем, ему не позавидуешь. С этим согласны пользователи сетей.