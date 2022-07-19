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Сообщество Мастера фотошопа и видеомонтажа 386 постов • 233 подписчика подписаться
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18 случаев, когда люди переборщили с обработкой фотографий

18 случаев, когда люди переборщили с обработкой фотографий

Автор:
19 июля 2022 09:21
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Юмор   внешность   комплексы   люди   обработка   фото   фотошоп   
312
19

Предлагаю для вас несколько примеров не самого удачного фотошопа.

Обрабатывая фотографии очень легко увлечься. Результаты от такого увлечения будут не самыми классными: хочется человеку сделать глаза побольше, а талию поуже — но в конце концов получается что-то совершенно неестественное, напоминающее то ли персонажа компьютерной игры, то ли куклу Bratz.


Эти глаза

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Как испортить хорошую фотографию: увеличить нижнюю часть тела и уменьшить голову

Как будто две части разных людей

Даже шкафчики поплыли

Что-то не так с пальцами

Слишком гладкие ноги

Превращение в куклу

Но зато в этом случае не допущена популярная ошибка: здесь отредактировано не только лицо девушки, но и отражение в зеркале. Часто бывает так, что оно выдаёт все секреты, которые так хотелось скрыть.


Грудь настолько большая, что стала нарисованной?

Когда одна нога больше, чем всё тело

Что с фигурой девушки справа?

Случайная модель из Инстаграма*

Фото из интернет-магазина одежды

Есть ли у вас тело, которое ей соответствует?


Когда редактируешь себя, но не трогаешь второго человека на фото

Текстура кожи? Нет, не слышали

И подбородок куда-то исчез.


Целая компания людей с пластиковыми лицами

Это точно не манекен?

Парикмахер использует странный фильтр для глаз на всех своих клиентах

Очень реалистичные пропорции

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   внешность   комплексы   люди   обработка   фото   фотошоп   
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5  комментариев
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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39k
Aleksandr 5 минут назад
Сестра?
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1k
Мурчелло 21 минуту назад
Автор,спасибо что не вечером выложил.
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1k
Мурчелло 22 минуты назад
Тут не только с пальцами что то не так.Тут бошка свернута напрочь.
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−113
Thomsen Полчаса назад
- Послушайте, Геббельс, почему на всех фото у меня немытая голова с педерастической чёлкой и какие-то нелепые усики? Я же блондин с арийской внешностью, разве нет?
- Это фильтры, мой фюрер.
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Anarasius

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