18 случаев, когда люди переборщили с обработкой фотографий

Но зато в этом случае не допущена популярная ошибка: здесь отредактировано не только лицо девушки, но и отражение в зеркале. Часто бывает так, что оно выдаёт все секреты, которые так хотелось скрыть.

Грудь настолько большая, что стала нарисованной?