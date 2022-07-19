18 случаев, когда люди переборщили с обработкой фотографий

Предлагаю для вас несколько примеров не самого удачного фотошопа.
Обрабатывая фотографии очень легко увлечься. Результаты от такого увлечения будут не самыми классными: хочется человеку сделать глаза побольше, а талию поуже — но в конце концов получается что-то совершенно неестественное, напоминающее то ли персонажа компьютерной игры, то ли куклу Bratz.
Эти глаза
Как испортить хорошую фотографию: увеличить нижнюю часть тела и уменьшить голову
Как будто две части разных людей
Даже шкафчики поплыли
Что-то не так с пальцами
Слишком гладкие ноги
Превращение в куклу
Но зато в этом случае не допущена популярная ошибка: здесь отредактировано не только лицо девушки, но и отражение в зеркале. Часто бывает так, что оно выдаёт все секреты, которые так хотелось скрыть.
Грудь настолько большая, что стала нарисованной?
Когда одна нога больше, чем всё тело
Что с фигурой девушки справа?
Случайная модель из Инстаграма*
Фото из интернет-магазина одежды
Есть ли у вас тело, которое ей соответствует?
Когда редактируешь себя, но не трогаешь второго человека на фото
Текстура кожи? Нет, не слышали
И подбородок куда-то исчез.
Целая компания людей с пластиковыми лицами
Это точно не манекен?
Парикмахер использует странный фильтр для глаз на всех своих клиентах
Очень реалистичные пропорции
Источник:
АНТИФИШКИ
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