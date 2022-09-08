16 случаев, когда люди колдовали над своими снимками в фотошопе

Идеальная картинка в соцсетях зачастую далека от суровой реальности. И это не раз было доказано людьми, которые с пребольшим удовольствием разоблачают «мастеров-фотошопа», решивших припудрить себе носик с помощью ретуши. Но думаете, это поставило конец на их крепкой дружбе с незаменимым другом-фотошопом? Конечно же, нет.

Тайное всегда становится явным