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Сообщество Мастера фотошопа и видеомонтажа 396 постов • 234 подписчика подписаться
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16 случаев, когда люди колдовали над своими снимками в фотошопе

16 случаев, когда люди колдовали над своими снимками в фотошопе

Автор:
08 сентября 2022 08:40
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Юмор   внешность   красота   люди   обман   прикол   фотошоп   
2124
17

В то время, как одни старательно продолжают менять свою внешность с помощью волшебной палочки фоторедактора, другие скорее включают в себе Шерлока Холмса и расследуют дело о пропаже человека.

Идеальная картинка в соцсетях зачастую далека от суровой реальности. И это не раз было доказано людьми, которые с пребольшим удовольствием разоблачают «мастеров-фотошопа», решивших припудрить себе носик с помощью ретуши. Но думаете, это поставило конец на их крепкой дружбе с незаменимым другом-фотошопом? Конечно же, нет.


Тайное всегда становится явным

×
×

Битва между фотошопом и естественной красотой

С трудом поверил, что это одни и те же люди

Инстаграм* и фото, на котором отметили

Игра: найди 5 отличий

Немножко магии

Виртуальность и реальность

Разные люди

Только по цвету волос и узнать

Немного изменил форму лица

Даже фитнес-тренеры грешат фотошопом, а, казалось бы, зачем им то это всё

В фитнес-зале сложно оставаться красоткой

«Фото, на которых вас отмечают, никогда не врут…»

Все её фото выглядят одинаково, но, видимо, одно она всё-таки забыла удалить

Снимки сделаны в один и тот же день, но…

Пост в Инстаграме* vs фото с отметкой

* Запрещены в РФ

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   внешность   красота   люди   обман   прикол   фотошоп   
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9  комментариев
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1k
Тупняк Час назад
Хватит уже с утра ужасы показывать!
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−20
Thomsen 9 секунд назад
Бл*дь......Есть прекрасное лекарство - РАЗВИДИН.
Правда, наркоконтроль к нему нервно относится. Может, потому что оно на 100% из каннабиса? Хз...
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1k
Алексей 8 минут назад
Ну так они рабочей стороной фоткаются сами, а другие не знают ,где у них рабочая сторона.Вот и выходит страх
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10k
Ivan 13 минут назад
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1k
Алексей 23 минуты назад
Заголовок фишки должен быть "Красавица и Чудовище".
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1k
MPEG-8 Полчаса назад
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 58 минут назад
Ты можешь ходить, как запущенный сад
А можешь всё наголо сбрить
И то, и другое я видел не раз
Кого ты хотел удивить?…
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4k
Copycat 58 минут назад
У меня к 30ти годам глаз наметался) не хуже нейросети распознаю ретушь на фото) к тому же эта ретушь реально выглядит на столько не естественно что даже если не разбираться то можно прикинуть что люди реальные так не могут выглядеть, что это либо фотошоп либо реально большое количество тональных кремов и пр. "штукатурки"
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GoodNeon

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