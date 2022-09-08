16 случаев, когда люди колдовали над своими снимками в фотошопе

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В то время, как одни старательно продолжают менять свою внешность с помощью волшебной палочки фоторедактора, другие скорее включают в себе Шерлока Холмса и расследуют дело о пропаже человека.
Идеальная картинка в соцсетях зачастую далека от суровой реальности. И это не раз было доказано людьми, которые с пребольшим удовольствием разоблачают «мастеров-фотошопа», решивших припудрить себе носик с помощью ретуши. Но думаете, это поставило конец на их крепкой дружбе с незаменимым другом-фотошопом? Конечно же, нет.
Тайное всегда становится явным
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Битва между фотошопом и естественной красотой
С трудом поверил, что это одни и те же люди
Инстаграм* и фото, на котором отметили
Игра: найди 5 отличий
Немножко магии
Виртуальность и реальность
Разные люди
Только по цвету волос и узнать
Немного изменил форму лица
Даже фитнес-тренеры грешат фотошопом, а, казалось бы, зачем им то это всё
В фитнес-зале сложно оставаться красоткой
«Фото, на которых вас отмечают, никогда не врут…»
Все её фото выглядят одинаково, но, видимо, одно она всё-таки забыла удалить
Снимки сделаны в один и тот же день, но…
Пост в Инстаграме* vs фото с отметкой
* Запрещены в РФ
Источник:
АНТИФИШКИ
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