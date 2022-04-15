FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Мастера фотошопа и видеомонтажа 371 пост • 229 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Мастера фотошопа и видеомонтажа 
Парень фотошопит себя с семейкой Кардашьян забавы ради

Парень фотошопит себя с семейкой Кардашьян забавы ради (20 фото)

Автор:
15 апреля 2022 19:09
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Кардашьян   США   Семья Кардашьян   Юмор   люди   смешно   фото   фотографии   фотошоп   
930
20
Парень по имени Кирби Дженнер (Kirby Jenner) использует свои навыки в Фотошопе забавы ради. Он фотошопит себя в разные фотографии семейства Кардашьян, и у него получаются забавные и очень реалистичные кадры. В соцсетях у парня уже 1,2 млн подписчиков.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Мастера фотошопа и видеомонтажа"
Метки: Кардашьян   США   Семья Кардашьян   Юмор   люди   смешно   фото   фотографии   фотошоп   
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Самка Хорька Час назад
Фотки отлично смонтированы! Но объект мог бы выбрать подостойнее...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−13
mjk1975pavl 52 минуты назад
Самка Хорька ., может субъект?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
306
Просто прохожий 4 часа назад
Просто болен на голову и сексуально озабочен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

41528



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Мы даже гвозди не производим!": Матвиенко удивилась особенностям экономики России
2
484
"Мы даже гвозди не производим!": Матвиенко удивилась особенностям экономики России
Прохожие заметили трёх тощих кошек, которые собирали объедки
1
48
Прохожие заметили трёх тощих кошек, которые собирали объедки
Набирающие популярность в сообществах
"ВИА Гра" - всё: Константин Меладзе сообщил о ликвидации группы
1
45
"ВИА Гра" - всё: Константин Меладзе сообщил о ликвидации группы
Тайна смерти первой и госизмена второй супруги Семёна Будённого
1
6
Тайна смерти первой и госизмена второй супруги Семёна Будённого
"В чем сила, брат?". Что стало со звездами культовых фильмов 90-х (32 фото)
"В чем сила, брат?". Что стало со звездами культовых фильмов 90-х (32 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Новое слово
0
0

Лучшие демотиваторы
Зачатие вегана
0
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#прикол#фото#люди#факты#кино#мир#забавно#комментарии#США#дети
#Юмор#интересно#в мире#история#фотографии#Россия#Разное#неожиданно#Реакция#коты
#животные#Ватермарк#интересное#подборка#собака#Еда#картинки#Приколы#фейл#СССР
"В чем сила, брат?". Что стало со звездами культовых фильмов 90-х (32 фото) "В чем сила, брат?". Что стало со звездами культовых фильмов 90-х (32 фото) 20+ примеров, когда ожидания не совпали с реальностью 20+ примеров, когда ожидания не совпали с реальностью 20+ случаев, когда людей накрыли неприятности на ровном месте 20+ случаев, когда людей накрыли неприятности на ровном месте 20+ странных фото, которые вызывают множество вопросов 20+ странных фото, которые вызывают множество вопросов Будь осторожен со&nbsp;своей просьбой: новые проделки Джеймса Фридмана Будь осторожен со своей просьбой: новые проделки Джеймса Фридмана 15 прикольных кадров, которыми поделились в сети 15 прикольных кадров, которыми поделились в сети

На что жалуетесь?

Вернуться