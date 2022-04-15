Парень фотошопит себя с семейкой Кардашьян забавы ради

Творчество Кирби Дженнера (Kirby Jenner) вдохновлено известным светским семейством Кардашьян. С помощью Фотошопа он помещает себя на самые разные фото семейки. Он также в шутку утверждает, что является старшим братом одной из сестёр, Кендалл Дженнер - и после таких фото его 1,2 млн подписчиков уже почти ему поверили. Вот несколько работ парня: