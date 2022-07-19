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Москвичка сдала мужа-украинца полиции за негатив в адрес России

Москвичка сдала мужа-украинца полиции за негатив в адрес России

Автор:
19 июля 2022 08:27
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Польша   Украина   беженцы   история из жизни   отношения   политика   полиция   реакция соцсетей   семья   эмиграция   
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Политика порой вносит раскол даже в самые крепкие семьи. Москвичка не стала сохранять брак в надежде на компромисс. Женщина подала на развод и сообщила о муже-украинце в полицию.

С началом спецоперации отношения русско-украинской семьи стали стремительно портиться. Муж - гражданин Незалежной - был категорически против СВО и не забывал изливать накопившийся негатив на своей благоверной. Доставалось также её родственникам. А весной патриот-украинец и вовсе, пользуясь возможностью, уехал за рубеж в статусе беженца, имея на руках паспорт гражданина Украины.


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Женщина выяснила, что её супруг осел в Польше, работает и отчисляет денежки в фонд помощи ВСУ. Брат мужа и вовсе вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Но более всего возмутило женщину желание благоверного вернуться за их общими детьми, чтобы увезти из России и воспитать настоящими украинскими патриотами.



Чтобы не допустить такого исхода, москвичка написала заявление в полицию на своего мужа.


Кстати, в соцсетях позиции мужчины не удивились.


И это не первый раз, когда из-за расхождения в политических взглядах россияне сигнализируют правоохранительным органам на соотечественников. Ранее мы уже писали о ситуации в подмосковном Зеленограде, когда бдительный отец сообщил "куда следует", заметив в школьном чате украинский лозунг.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Польша   Украина   беженцы   история из жизни   отношения   политика   полиция   реакция соцсетей   семья   эмиграция   
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13  комментариев
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3k
Copycat 2 часа назад
Ну честно сказать я этого мужика не понимаю - живет в РФ с женой и вдруг ему политическая позиция стала важней близкого человека

вот лично мне глубоко плевать каких политических взглядов мои близкие люди - пока они ко мне хорошо относятся я им могу простить очень многое, по тому что они для меня много делают и они рядом, а то заблуждается человек в своих взглядах или нет это уже не столь важно

я вообще считаю что такие вещи как разные политические взгляды не могут порушить хорошие отношения, если они все таки рушат - значит отношения туфта
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−154
Вадим Гулис 3 минуты назад
При Сталине, за недоносительство на родственников грозил реальный срок. Видимо, скоро эти вернутся.
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254
adssaf afasffdsga 13 минут назад
"органам на соотечественников." - каких, к хренам, соотечественников?
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1k
Rabie Liz 19 минут назад
Бывают уроды. У моей подруги муж, вообще, бадеровец. В первую неделю с бешенными глазами ходил как зомбированный тоже рвался ехать обратно, орал на подругу, что это она с детьми напала на Украину
Потом позвонил домой во Львов, там его нх послали. Сказали что, если приедет, сами родственники сдадут как предателя или убьют. После очнулся и извинился перед ней. Сейчас нормально всё у них.
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655
Мария Коненкова Полчаса назад
А вчера в "МК" была статья наоборот - муж-подмосквич подал на развод и заявление в полицию на свою жену-украинку, которая слетела с катушек с начала СВО.
https://www.mk.ru/social/2022/07/14/russkiy-muzh-rasskazal-pochemu-sdal-zhenuukrainku-policii.htmlhttps://www.mk.ru/social/2022/07/14/russkiy-muzh-rasskazal-pochemu-sdal-zhenuukrainku-policii.html
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6k
tamin 47 минут назад
Свинка решила усидеть на 2 стульях и была послана. Все правильно.
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−113
Thomsen Час назад
Эка невидаль - детишки стучат на родителей, и это них*я никого не удивляет уже.
Новая мораль.
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