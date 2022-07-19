Москвичка сдала мужа-украинца полиции за негатив в адрес России

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“Вон из нашей страны”: политик посоветовал украинцам покинуть Австрию

Нескончаемые потоки беженцев с Донбасса: как люди убегают от войны

В Омске полиция задержала афериста, собиравшего деньги на "лечение" ребенка из Луганска

"Куда вы нас посылаете?": украинки возмутились новым приказом Минобороны о постановке женщин на...

"Можно уже посмотреть весь календарь вторжений?": реакция на ситуацию с Украиной