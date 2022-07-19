Москвичка сдала мужа-украинца полиции за негатив в адрес России

Политика порой вносит раскол даже в самые крепкие семьи. Москвичка не стала сохранять брак в надежде на компромисс. Женщина подала на развод и сообщила о муже-украинце в полицию.
С началом спецоперации отношения русско-украинской семьи стали стремительно портиться. Муж - гражданин Незалежной - был категорически против СВО и не забывал изливать накопившийся негатив на своей благоверной. Доставалось также её родственникам. А весной патриот-украинец и вовсе, пользуясь возможностью, уехал за рубеж в статусе беженца, имея на руках паспорт гражданина Украины.
Женщина выяснила, что её супруг осел в Польше, работает и отчисляет денежки в фонд помощи ВСУ. Брат мужа и вовсе вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Но более всего возмутило женщину желание благоверного вернуться за их общими детьми, чтобы увезти из России и воспитать настоящими украинскими патриотами.
Чтобы не допустить такого исхода, москвичка написала заявление в полицию на своего мужа.
Кстати, в соцсетях позиции мужчины не удивились.
И это не первый раз, когда из-за расхождения в политических взглядах россияне сигнализируют правоохранительным органам на соотечественников. Ранее мы уже писали о ситуации в подмосковном Зеленограде, когда бдительный отец сообщил "куда следует", заметив в школьном чате украинский лозунг.
Источник:
АНТИФИШКИ
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вот лично мне глубоко плевать каких политических взглядов мои близкие люди - пока они ко мне хорошо относятся я им могу простить очень многое, по тому что они для меня много делают и они рядом, а то заблуждается человек в своих взглядах или нет это уже не столь важно
я вообще считаю что такие вещи как разные политические взгляды не могут порушить хорошие отношения, если они все таки рушат - значит отношения туфта
https://www.mk.ru/social/2022/07/14/russkiy-muzh-rasskazal-pochemu-sdal-zhenuukrainku-policii.htmlhttps://www.mk.ru/social/2022/07/14/russkiy-muzh-rasskazal-pochemu-sdal-zhenuukrainku-policii.html
Новая мораль.