Украинские беженцы устроили скандал в Польше, отказавшись выезжать из отеля "всё включено"

Отель «Икар» в центре Познани еще в феврале стал одним из мест приюта сразу для 250 беженцев с Украины. Бесплатное пребывание в гостиничном комплексе 9 месяцев кряду так понравилось приезжим, что, узнав о необходимости покинуть объект в связи с запланированным ремонтом, «гости» развернули целую акцию протеста, восприняв необходимость самостоятельно снимать жилье и зарабатывать себе на жизнь, как оскорбление и "причиненный вред".

Еще бы! Ведь в отеле "Икар" они много месяцев получали трехразовое бесплатное питание, занятия с детьми, не платили за коммунальные услуги, уборку и парковку.