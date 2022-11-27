Украинские беженцы устроили скандал в Польше, отказавшись выезжать из отеля "всё включено"

Беженцы из Незалежной качают права в Польше. Да так качают, что всё вокруг шатается. Это не "российская пропаганда" - это сами поляки пишут.
Отель «Икар» в центре Познани еще в феврале стал одним из мест приюта сразу для 250 беженцев с Украины. Бесплатное пребывание в гостиничном комплексе 9 месяцев кряду так понравилось приезжим, что, узнав о необходимости покинуть объект в связи с запланированным ремонтом, «гости» развернули целую акцию протеста, восприняв необходимость самостоятельно снимать жилье и зарабатывать себе на жизнь, как оскорбление и "причиненный вред".
Еще бы! Ведь в отеле "Икар" они много месяцев получали трехразовое бесплатное питание, занятия с детьми, не платили за коммунальные услуги, уборку и парковку.
В рамках "акции протеста" гости из Украины категорически отказываются съезжать с обжитого места, строчат письма местным властям и пытаются привлечь внимание журналистов, -- с удивлением пишет польское издание Myśl Polska Пяст, - знакомя читателей с текстом письма:
"Мы, нижеподписавшиеся беженцы из Украины, проживающие несколько месяцев в отеле Икар на ул. Солной, просим Воеводу Великопольского и польское правительство прекратить наше выселение из Познани и из отеля Икар. ( ... ) Нам предлагается переселиться в другие населенные пункты, как правило, значительно удаленные от Познани или имеющие плохое с ней сообщение, или снять квартиру, что при очень высоких в последнее время ценах аренды для нас недостижимо”, – говорится в заявлении, подписанном несколькими сотнями украинцев.
"Мы сами виноваты", - призналась с обезоруживающей искренностью пресс-секретарь польского гостиничного холдинга Магдалена Шефернакер.
"Мы приучили так называемых "беженцев" жить за наш счет. "Все регулируется между польским гостиничным холдингом и Великопольским воеводским управлением. Все эти люди проживали в нашем отеле бесплатно, питались три раза в день, пользовались средствами массовой информации, уборкой, парковкой, дополнительными занятиями с волонтерами, встречами с психологом, или обучением для детей. Всё это было для них бесплатно."- Таким образом, украинцы получили за счет польского налогоплательщика долгий отпуск all inclusive.
Внимание журналистов, надо сказать, украинские беженцы в красивую беззабоную жизнь, действительно привлекли.
«Проблема отеля Икар - лишь верхушка айсберга, - пишет польское издание, журналисты которого разбирались в ситуации. Это не единичный случай. С самого начала войны мы предупреждали, что предоставление беженцам чрезвычайных привилегий приведет к тому, что мы получим слой недовольных лодырей, тянущих деньги из польских налогоплательщиков», - печально констатирует Myśl Polska Пяст.
Источник:
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В Германие цены на бензин упали, мы можем всё себе позволить.
Они в курсе почему в европе то хоть подоражало всё?
Свидомые начали "воевать" с Россией.
Ну так пусть Запад помогает - чего плакаться то?
В кои то веки Запад сам платит за свою русофобию.