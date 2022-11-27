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Украинские беженцы устроили скандал в Польше, отказавшись выезжать из отеля "всё включено"

Украинские беженцы устроили скандал в Польше, отказавшись выезжать из отеля "всё включено"

Автор:
27 ноября 2022 18:47
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Икар   Польша   Украина   беженцы   всё включено   отель   скандал   
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Беженцы из Незалежной качают права в Польше. Да так качают, что всё вокруг шатается. Это не "российская пропаганда" - это сами поляки пишут.

Отель «Икар» в центре Познани еще в феврале стал одним из мест приюта сразу для 250 беженцев с Украины. Бесплатное пребывание в гостиничном комплексе 9 месяцев кряду так понравилось приезжим, что, узнав о необходимости покинуть объект в связи с запланированным ремонтом, «гости» развернули целую акцию протеста, восприняв необходимость самостоятельно снимать жилье и зарабатывать себе на жизнь, как оскорбление и "причиненный вред".

Еще бы! Ведь в отеле "Икар" они много месяцев получали трехразовое бесплатное питание, занятия с детьми, не платили за коммунальные услуги, уборку и парковку.

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В рамках "акции протеста" гости из Украины категорически отказываются съезжать с обжитого места, строчат письма местным властям и пытаются привлечь внимание журналистов, -- с удивлением пишет польское издание Myśl Polska Пяст, - знакомя читателей с текстом письма:

"Мы, нижеподписавшиеся беженцы из Украины, проживающие несколько месяцев в отеле Икар на ул. Солной, просим Воеводу Великопольского и польское правительство прекратить наше выселение из Познани и из отеля Икар. ( ... ) Нам предлагается переселиться в другие населенные пункты, как правило, значительно удаленные от Познани или имеющие плохое с ней сообщение, или снять квартиру, что при очень высоких в последнее время ценах аренды для нас недостижимо”, – говорится в заявлении, подписанном несколькими сотнями украинцев.

"Мы сами виноваты", - призналась с обезоруживающей искренностью пресс-секретарь польского гостиничного холдинга Магдалена Шефернакер.

"Мы приучили так называемых "беженцев" жить за наш счет. "Все регулируется между польским гостиничным холдингом и Великопольским воеводским управлением. Все эти люди проживали в нашем отеле бесплатно, питались три раза в день, пользовались средствами массовой информации, уборкой, парковкой, дополнительными занятиями с волонтерами, встречами с психологом, или обучением для детей. Всё это было для них бесплатно."- Таким образом, украинцы получили за счет польского налогоплательщика долгий отпуск all inclusive.

Внимание журналистов, надо сказать, украинские беженцы в красивую беззабоную жизнь, действительно привлекли.

«Проблема отеля Икар - лишь верхушка айсберга, - пишет польское издание, журналисты которого разбирались в ситуации. Это не единичный случай. С самого начала войны мы предупреждали, что предоставление беженцам чрезвычайных привилегий приведет к тому, что мы получим слой недовольных лодырей, тянущих деньги из польских налогоплательщиков», - печально констатирует Myśl Polska Пяст.

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Метки: Икар   Польша   Украина   беженцы   всё включено   отель   скандал   
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9  комментариев
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16k
сеньор Леонсио 38 минут назад
Дружила жаба с гадюкой!
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202
Fisher1979 Полминуты назад
Ага, ы в Германии 27 лет, сегодня в магазине было много беженцев с Украины и никаких проблем. Вам в Россие нужно подумать как вам приподносят новости. и не нужно мне писать о правописание ведь у меня немецкий родной.
В Германие цены на бензин упали, мы можем всё себе позволить.
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863
Arti 8 минут назад
что при очень высоких в последнее время ценах аренды для нас недостижимо”, –

Они в курсе почему в европе то хоть подоражало всё?
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12k
a_komolow 9 минут назад
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26k
albedo 9 минут назад
Так Запад сам говорил - свидомые, начните с Россией воевать, а мы поможем.
Свидомые начали "воевать" с Россией.
Ну так пусть Запад помогает - чего плакаться то?

В кои то веки Запад сам платит за свою русофобию.
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1k
ChePaev 19 минут назад
правильно, какой дурак поедет из "все включено" во "все выключено"???
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7k
Алексей Полчаса назад
Ну пусть возвращаются домой, где "всё выключено"
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20k
ЦСКА 40 минут назад
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13k
AzuveR 42 минуты назад
Крепитесь курва цэ вам по жизненно ,укропы с вами на всегда.
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