Давай, до свидания: в Италии украинских беженцев начали выселять из отелей

Похожая ситуация и в Британии. Стремительный рост цен, сложности с арендой жилья и не слишком позитивный настрой местных к приезжим - всё это заставляет украинцев возвращаться на родину.

В целом, сейчас во многих европейских странах похожая ситуация. Возможно, «западные партнёры» начинают уставать от роли спасителей и помощников. Об этом говорит и то, что все следующие денежные транши для Украины европейцы будут предоставлять в виде кредитов.

Ставку кредита пока не называют, но наверняка она будет немалой. Как говорится, по-европейски.