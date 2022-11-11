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Давай, до свидания: в Италии украинских беженцев начали выселять из отелей

Давай, до свидания: в Италии украинских беженцев начали выселять из отелей

Автор:
11 ноября 2022 18:09
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Украина   беженцы   выселение   италия   кредиты   отели   политика   полиция   помощь   пособия   
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Власти объясняют, что это был временный приют на полгода - и срок вышел.

Беженцам в Европе становится всё грустнее. В Италии их просят съехать из отелей - украинцы жили в них с конца весны, а теперь их настоятельно просят освободить помещения.

И полицейские выгоняют на улицу тех, кто с этим не согласен.

Похожая ситуация и в Британии. Стремительный рост цен, сложности с арендой жилья и не слишком позитивный настрой местных к приезжим - всё это заставляет украинцев возвращаться на родину.

В целом, сейчас во многих европейских странах похожая ситуация. Возможно, «западные партнёры» начинают уставать от роли спасителей и помощников. Об этом говорит и то, что все следующие денежные транши для Украины европейцы будут предоставлять в виде кредитов.

Ставку кредита пока не называют, но наверняка она будет немалой. Как говорится, по-европейски.

Источник:

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Метки: Украина   беженцы   выселение   италия   кредиты   отели   политика   полиция   помощь   пособия   
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10  комментариев
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70k
Пётровыч 24 минуты назад
Что бы вы понимали насколько хохлы дебилы, расскажу короткую историю.
Мы с женой живём в Эстонии, тут очень много их понаехало, в общем к жене на работу в магазин одежды взяли несколько хохлушек.
И вот несколько месяцев хохлушки работают, и тут одна начала с женой говорить полу на русском полу на хохлятском, на что жена сказала, бррр погоди погоди, ничего не поняла. И тут хохлушка выдаёт, - могла бы уже украинский язык поучить!
Я ничего плохого про хохлов сказать не хочу, да вру я, вру)) хохлы, вы е.б.а.н.у.т.ы.е в массе своей.
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62k
SWALLOW 14 минут назад
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9k
Василенко Татьяна 16 минут назад
Ха-ха-ха... А они думали, своими истериками и революциями бога за яйца поймали? Блин, какие же тупые...Нет, ну ладно те зомби, кто ровесники Квартала-95... Но старшее-то поколение чего позорится?
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454
Хог 17 минут назад
це всё пропаганда !111
украинским богам поклоняется вся еуропа !!!!11111
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682
mutab0r 22 минуты назад
Как я понял, "богов" загоняют обратно на небеса?
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34
Alex 52 минуты назад
Причем она на итальянском говорит оч неплохо. Вот как допекли.
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11k
.Атеист. 2 часа назад
А что они хотели, чтобы им всегда жопу бесплатно лизали и деньги давали? Хватит, полизали и пускай уе.. к себе на родину, хм, туда где жили, ибо Родины у них нет!
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958k
NAZARETH (модер) 2 часа назад
И где они теперь будут харчеваться?
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August

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