Давай, до свидания: в Италии украинских беженцев начали выселять из отелей

Власти объясняют, что это был временный приют на полгода - и срок вышел.
Беженцам в Европе становится всё грустнее. В Италии их просят съехать из отелей - украинцы жили в них с конца весны, а теперь их настоятельно просят освободить помещения.
И полицейские выгоняют на улицу тех, кто с этим не согласен.
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Похожая ситуация и в Британии. Стремительный рост цен, сложности с арендой жилья и не слишком позитивный настрой местных к приезжим - всё это заставляет украинцев возвращаться на родину.
В целом, сейчас во многих европейских странах похожая ситуация. Возможно, «западные партнёры» начинают уставать от роли спасителей и помощников. Об этом говорит и то, что все следующие денежные транши для Украины европейцы будут предоставлять в виде кредитов.
Ставку кредита пока не называют, но наверняка она будет немалой. Как говорится, по-европейски.
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АНТИФИШКИ
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Мы с женой живём в Эстонии, тут очень много их понаехало, в общем к жене на работу в магазин одежды взяли несколько хохлушек.
И вот несколько месяцев хохлушки работают, и тут одна начала с женой говорить полу на русском полу на хохлятском, на что жена сказала, бррр погоди погоди, ничего не поняла. И тут хохлушка выдаёт, - могла бы уже украинский язык поучить!
Я ничего плохого про хохлов сказать не хочу, да вру я, вру)) хохлы, вы е.б.а.н.у.т.ы.е в массе своей.
украинским богам поклоняется вся еуропа !!!!11111