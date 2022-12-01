Украинские беженцы захватили квартиру в центре Кракова после просьбы хозяина съехать

Просто хозяину не понравилось, что приезжие вечно хамят, не платят за проживание и, как бы иронично ни звучало, превращают жилплощадь в свинарник.
Согласно материалу, который публикует MASH, со ссылкой на слова очевидца, владелец жилплощади призвал украинцев съехать из-за хамского поведения и «свинарника» в квартире. При этом беженцы отказывались платить за проживание, что также стало причиной конфликта.
Несмотря на законные требования хозяина, переселенцы отказались выполнить его просьбу и забаррикадировались в помещении. В результате поляку пришлось вызывать полицию и пожарных, которые проникли в квартиру через окно.
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Житель Кракова и очевидец происшествия уточнил, что поведением эмигрантов недовольны всё больше поляков.
Почти все местные жители от них устали, ибо: они гадят, из-за них отменяют пособия и вообще жизнь всё больше напоминает оскароносный фильм "Паразиты". Поэтому терпения всё меньше и меньше, - пишет MASH.
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Но само явление мне известно.
Забавно, но эстонцы, которых в России считают тормознутыми, оказались совсем не такими. У нас хохлам просто не сдают квартиры. Вообще никак. Все прекрасно знают, что будет. Видимо, жизнь в СССР еще не забыта, и они помнят, кто такие украинцы...
У нас даже в прессе вопрос поднимался - государственного жилья не хватило, а никто из частников даже под гарантии государства связываться не желает. )))