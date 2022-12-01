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Украинские беженцы захватили квартиру в центре Кракова после просьбы хозяина съехать

Украинские беженцы захватили квартиру в центре Кракова после просьбы хозяина съехать

Автор:
01 декабря 2022 23:29
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Украина   беженцы   захват   квартира   краков   пожарные   полиция   
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Просто хозяину не понравилось, что приезжие вечно хамят, не платят за проживание и, как бы иронично ни звучало, превращают жилплощадь в свинарник.

Согласно материалу, который публикует MASH, со ссылкой на слова очевидца, владелец жилплощади призвал украинцев съехать из-за хамского поведения и «свинарника» в квартире. При этом беженцы отказывались платить за проживание, что также стало причиной конфликта.

Несмотря на законные требования хозяина, переселенцы отказались выполнить его просьбу и забаррикадировались в помещении. В результате поляку пришлось вызывать полицию и пожарных, которые проникли в квартиру через окно.

Житель Кракова и очевидец происшествия уточнил, что поведением эмигрантов недовольны всё больше поляков.

Почти все местные жители от них устали, ибо: они гадят, из-за них отменяют пособия и вообще жизнь всё больше напоминает оскароносный фильм "Паразиты". Поэтому терпения всё меньше и меньше, - пишет MASH.

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Метки: Украина   беженцы   захват   квартира   краков   пожарные   полиция   
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9  комментариев
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Dmitry_61rus 2 часа назад
Побольше бы таких происшествий, еще в Германии, Франции, Англии. Пусть знают каких "богов" они приняли.
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12k
Кыся 53 минуты назад
Вообще, из видео мы ничего не видим. Где пруфы, Билли?
Но само явление мне известно.
Забавно, но эстонцы, которых в России считают тормознутыми, оказались совсем не такими. У нас хохлам просто не сдают квартиры. Вообще никак. Все прекрасно знают, что будет. Видимо, жизнь в СССР еще не забыта, и они помнят, кто такие украинцы...
У нас даже в прессе вопрос поднимался - государственного жилья не хватило, а никто из частников даже под гарантии государства связываться не желает. )))
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13k
Александр Час назад
А китайские китайцы построили свиноферму в 24 этажа высотой. К ним, беднягам, сейчас паломничество начнётся - столько сала да в одном месте!
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22k
Слепой Пью 2 часа назад
Чё хотели, то и...
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8k
au3 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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37k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
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4k
Frank Borman 2 часа назад
Цэ зрада зрадная. В то время, как бандеровские хлопцы воюют на Востоке Украины с клятыми москалями, спасая европейскую цивилихацию, сраные пшеки не хотят предоставлять им квартиры для использования как свинарники. Эх, не зря батька Бандера резал поляков.
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