Украинские беженцы захватили квартиру в центре Кракова после просьбы хозяина съехать

Согласно материалу, который публикует MASH, со ссылкой на слова очевидца, владелец жилплощади призвал украинцев съехать из-за хамского поведения и «свинарника» в квартире. При этом беженцы отказывались платить за проживание, что также стало причиной конфликта.

Несмотря на законные требования хозяина, переселенцы отказались выполнить его просьбу и забаррикадировались в помещении. В результате поляку пришлось вызывать полицию и пожарных, которые проникли в квартиру через окно.