И лишь сегодня снова дала о себе знать: сообщила, что в Германии её наконец-то выпустили из тюрьмы и она вернулась в Россию.

«А к вам вламывалась когда-нибудь вооружённая демократичная полиция в количестве шести человек? Ко мне да. Сидя в местах не столь отдалённых, я написала вам книгу о прелестях демократичной и свободной Европы. Как есть.

Одно скажу, Россия — о***ть какая свободная страна в мире... Либерахам не верьте, они врут. Короче, я полежу в горячей ванной (пока не могу привыкнуть, что в России это не роскошь), потом поем мои любимые хинкали, копчёную мойву и "Родные просторы". Простите, я так об этом мечтала.

А теперь обращение к братьям нашим меньшим: «Думаете я сдамся????»