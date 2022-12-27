Сначала серия обысков, допросы, а потом она просто исчезла.
На 9 мая Юлия Прохорова исполнила зажигательный танец перед украинскими беженцами в Германии.
Источник:
После этого у девушки начались проблемы с полицией, а закончилось всё тем, что в октябре к ней пришли с обысками.
После этого Юлия перестала выходить на связь.
Источник:
И лишь сегодня снова дала о себе знать: сообщила, что в Германии её наконец-то выпустили из тюрьмы и она вернулась в Россию.
«А к вам вламывалась когда-нибудь вооружённая демократичная полиция в количестве шести человек? Ко мне да. Сидя в местах не столь отдалённых, я написала вам книгу о прелестях демократичной и свободной Европы. Как есть.
Одно скажу, Россия — о***ть какая свободная страна в мире... Либерахам не верьте, они врут. Короче, я полежу в горячей ванной (пока не могу привыкнуть, что в России это не роскошь), потом поем мои любимые хинкали, копчёную мойву и "Родные просторы". Простите, я так об этом мечтала.
А теперь обращение к братьям нашим меньшим: «Думаете я сдамся????»
Источник:
- «Ездят на Porsche и Ferrari»: немцы возмутились тратами Германии на содержание украинцев
- Москвичка сдала мужа-украинца полиции за негатив в адрес России
- “Вон из нашей страны”: политик посоветовал украинцам покинуть Австрию
- "Срезали со стены и пытались продать": на Украине задержали любителей живописи, укравших граффити Бэнкси
- Экоактивисты приклеились к ВПП и устроили транспортный коллапс в аэропортах Мюнхена и Берлина
Власти нашли повод и её обвинили в том, что девушка живёт в стране нелегально. После этого депортировали.
А ты сам хотя бы чуток по-русски научился писать. Прокалываешься так, что аж комично становится.