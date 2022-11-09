«Kurwa, ukraińska!»: польский таксист заблокировал дорогу машине с украинцами и плюнул в лицо водителю

А перед этим его смачно обматерил.
С начала СВО Польша была в числе первых, кто выступил в поддержку Украины. Страна организовала приём беженцев, выплату пособий, жильё и прочие радости жизни.
У рядовых поляков это с самого начала не вызвало большого энтузиазма. Потому что в страну стали приезжать разные персонажи. Иногда весьма сомнительные. Например, вот стоянка авто с беженцами из Украины. Многие справедливо замечают, что таким гражданам вряд ли нужна какая-то помощь:
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Или другая ситуация, когда украинцы в Варшаве толпой набросились и избили поляка. Позже он скончался в больнице.
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Таких ситуаций было немало и у местных «накипело». Яркий пример - вот этот случай на дороге.
Группа украинцев куда-то мчалась по своим делам и не поделила дорогу с польским таксистом. Тот не поленился тормознуть авто, перегородить дорогу и выйти «на разговор». Он получился коротким: мат, угрозы и пожелания выметаться из страны. А напоследок - плевок в лицо.
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влезли на наш рынок IT со своими услугами вытесняя местных, делают погано, подводят людей
У людей конечно усталость и давно. Начиная от беженцев и заканчивая личными ограничениями. Так что накипело, он и выплеснул эмоции.