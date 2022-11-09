«Kurwa, ukraińska!»: польский таксист заблокировал дорогу машине с украинцами и плюнул в лицо водителю

С начала СВО Польша была в числе первых, кто выступил в поддержку Украины. Страна организовала приём беженцев, выплату пособий, жильё и прочие радости жизни.

У рядовых поляков это с самого начала не вызвало большого энтузиазма. Потому что в страну стали приезжать разные персонажи. Иногда весьма сомнительные. Например, вот стоянка авто с беженцами из Украины. Многие справедливо замечают, что таким гражданам вряд ли нужна какая-то помощь: