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«Kurwa, ukraińska!»: польский таксист заблокировал дорогу машине с украинцами и плюнул в лицо водителю

«Kurwa, ukraińska!»: польский таксист заблокировал дорогу машине с украинцами и плюнул в лицо водителю

Автор:
09 ноября 2022 14:55
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Польша   Украина   беженцы   варшава   водитель   дорога   оскорбления   плевок   политика   такси   
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А перед этим его смачно обматерил.

С начала СВО Польша была в числе первых, кто выступил в поддержку Украины. Страна организовала приём беженцев, выплату пособий, жильё и прочие радости жизни.

У рядовых поляков это с самого начала не вызвало большого энтузиазма. Потому что в страну стали приезжать разные персонажи. Иногда весьма сомнительные. Например, вот стоянка авто с беженцами из Украины. Многие справедливо замечают, что таким гражданам вряд ли нужна какая-то помощь:

Или другая ситуация, когда украинцы в Варшаве толпой набросились и избили поляка. Позже он скончался в больнице.

Таких ситуаций было немало и у местных «накипело». Яркий пример - вот этот случай на дороге.

Группа украинцев куда-то мчалась по своим делам и не поделила дорогу с польским таксистом. Тот не поленился тормознуть авто, перегородить дорогу и выйти «на разговор». Он получился коротким: мат, угрозы и пожелания выметаться из страны. А напоследок - плевок в лицо.

Источник:

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Метки: Польша   Украина   беженцы   варшава   водитель   дорога   оскорбления   плевок   политика   такси   
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16  комментариев
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11k
.Атеист. 2 часа назад
Таксист все верно сказал!!
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5k
Компьютер DELL монитором 7 минут назад
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1k
Довер Иванович 9 минут назад
Посмешищем какими то стали везде, и пару раз в Турции наблюдал такое отношение к хохлам.
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610
Sergius SPb 21 минуту назад
Вот у кого укры переняли стиль поведения с теми кого возненавидели....
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5k
Copycat 56 минут назад
Ни кто не любит украинцев, даже у нас в казахстане с них у многих жопа горит
влезли на наш рынок IT со своими услугами вытесняя местных, делают погано, подводят людей
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2k
Pioner76 57 минут назад
Вот так и надо с хохлами. Браво поляку. И еще интересно, почему хохлохлопец не на фронте?
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1k
ChePaev Час назад
ох, скоро, скоро опять в Польше)))
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227
Fisher1979 2 часа назад
Коменты огонь, ведь и вам возможно скоро придётся бежать и как в пословитце говорится не говори гоп.
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10k
Sasa 2 часа назад
Тот кто выложил это, украинец? Думаю, да. Решил похвастаться? Типа смотри как украинцу плюют в лицо, круто! Я бы постеснялся такое унижение выкладывать в сеть. Но это ж хохлы...
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1k
Lexx 2 часа назад
Скоро этих гадёнышей весь мир, который с ними, ненавидеть будет.
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4k
Frank Borman 2 часа назад
Еще 2-3 месяца, и пшеки начнут отлавливать хохлов на улицах и бить их. Здесь и усталость от "гостей", и наглость хохлов. Ждем вой и крики про антихохлизм, ну как типа антисемитизм.
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9k
Б.Касторский 2 часа назад
Страна как политическая единица и народ как совокупность личностей вещи разного порядка.
У людей конечно усталость и давно. Начиная от беженцев и заканчивая личными ограничениями. Так что накипело, он и выплеснул эмоции.
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August

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