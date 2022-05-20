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В Подмосковье родитель сдал в полицию третьеклассника, написавшего в школьном чате "Слава Украине!"

В Подмосковье родитель сдал в полицию третьеклассника, написавшего в школьном чате "Слава Украине!"

Автор:
20 мая 2022 09:27
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Звенигород   лозунг   на карандаш   новости Подмосковья   отцы и дети   политика   полиция   троллинг   школа   
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Ребенок сообщил, что пошутил и хотел потроллить одноклассников.

16 мая ученик 3-го класса из Звенигорода разместил в школьном чате украинский лозунг. Одноклассник мальчика заметил приветствие и показал его своему отцу. Мужчина решил ознакомить полицию с проукраинским настроением ребенка и сообщил "куда следует".


В результате скрины чата попали к оперативникам, и ребенка вместе с его матерью вскоре ожидали в отделе по делам несовершеннолетних. Мальчик сообщил, что пошутил и, вообще, решил разыграть одноклассников, однако с ним провели беседу о вреде такого троллинга и взяли на карандаш отпустили. Впрочем, ранее 11-летнего ученика школы в Камышине поставили на учёт за посты с «дискредитацией российской армии» в соцсетях, так что скорее всего теперь юный житель Подмосковья сто раз подумает, прежде чем писать что-либо в школьных чатах или в ВК, но это не точно.

Как считаете, уважаемые фишкяне, правильно ли поступил родитель?

Источник:

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Метки: Ynews   Звенигород   лозунг   на карандаш   новости Подмосковья   отцы и дети   политика   полиция   троллинг   школа   
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59  комментариев
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11k
Kostick 2 часа назад
такого ответственного мужчину стоит наградить повесткой в военкомат, сержантскими погонами, и почетно отправить выполнять "спецоперацию по денацификации".
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0
hotgl6kcz0@esiix.com 15 секунд назад
товарищи ! 37 год не за горами ! долой режим путлерца и его приспешников !
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0
hotgl6kcz0@esiix.com 58 секунд назад
РУССО ХУ-ЯСОСО ФЮРА ФАШИСТО ПУТЛЕРИЗМО !

ВЕЛИКАЯ БРИТАНИЯ ВООРУЖИЛА УКРАИНУ РАКЕТМИ Brimstone II !

ВАША МАМИНА ПИЗ-ДА НАТЯГИВАЕТСЯ НА МОРДУ .

ПУЙЛО ВЕЛИЧАЙШЕЕ Х-УЙЛО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА !
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54k
alertol 17 минут назад
А как же свобода слова? Демократия? Или по европейским стопам пошли?
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30k
Юр21 21 минуту назад
Ремнём бить теперь школоту нельзя, за уши драть тоже, школа воспитывать не имеет права, только "знания давать", вот пусть теперь полиция и занимается содержимым черепков недорослей.
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28k
Aqueronte 21 минуту назад
Идиотизм зашкаливает. Дальше больше?
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1k
Александр Голованов Полчаса назад
Странно все это. Взрослый человек, имею в виду папу мальчика, который прочитал это в чате, мог либо сам поговорить с одноклассником сына, либо переговорить с отцом парня. Если ты считаешь, что ты прав. Это похоже то, когда взрослый человек видит как сквернословят школьники, переверчивают урны, или нечто подобное, и вместо того, чтобы сделать замечание, в конце концов дать подзатыльник, вызывают полицию. Или папа одноклассника не был уверен в том, что сможет убедить одноклассника сына, что так делать по его мнению нельзя?
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−3
Боцман 36 минут назад
нормально.....в следующий раз будет понимать что за любой поступок нужно нести ответственность....правда я бы просто ремнем полечил
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−6
Андрей 40 минут назад
Каким боком тут пришили "дискредитацию российской армии", вот вопрос
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1k
Rabie Liz 43 минуты назад
Бойкот надо всем классом устраивать пока не извинится. Моя в 3м классе всех в жопку послала сама не зная зачем, типа, "в шутку". Её удалили из чата и перестали разговаривать) Та в слезах поняла что поступила неправильно. Я ей объяснила, что так нельзя и надо не бояться извиняться, если поступила неправильно. На следующий день извинилась перед всеми и всё хорошо теперь.
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14k
эмосурикат прямоползающий 43 минуты назад
да дети в этом возрасте мало что понимают
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7k
Владимир 46 минут назад
Есть лекарство!
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364
Graf Otodrakula 46 минут назад
Конченная страна
Надо поколения 3 чтоб поменялось- может тогда ЛЮДИ,а не рабы начнут появляться
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64
Евгений Трапезников Konstantin 22 минуты назад
Конечно совсем безнадёжная. Ты разве не знал? Там геи и сплошная бездуховность. Первый канал не смотришь что-ли? Нашёл на кого равняться, на Гейропу...
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44k
SinigamiRuuk 50 минут назад
Хорошая прививка, что за слова нужно отвечать.
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10k
Zемляк 51 минуту назад
Третий класс, 9 лет. О чем вообще речь. Есть такие, которые в советское время, будучи школяром, хоть раз не крикнули хайгитлер? Это делали все, но не как приветствие, а как фраза при игре в войнушку или просто с саркастическим смыслом. И нам взрослые просто разъясняли, что такое приветствие и всякие свастики это плохо, а не тащили за шкварник в милицию. Работать надо с подрастающим поколением, работать.
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752
Гарик 52 минуты назад
Россия вперед и слава россии это другое,вы что не понимаете?
Наша нация самая лучшая,все остальные - говно которое хочет на нас напасть, разве вам не понятно? это же не нацим,это патриотизм, но если человек смеет сказать в своей стране такое про свою страну- расстрелять, только нам можно такое говорить
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230
Alex Гарик 21 минуту назад
О , консерва гниденыша детектед)
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256
Александр Зотов 58 минут назад
неа, неправильно. Стоило быть может в начале родителям щегла показать
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1k
Sergius SPb Час назад
Кто кричит эту кричалку надо сначала медикам отдать, а потом и в полицию.
Зомбирование как оно есть, научить кричать нацию, слава украине по щелчку пальцев,
кричалочка. Типа пароля. Не ответил героям-слава,все ты не наш. Гениально!
Аналог. Хайль Гитлер. Или зиг хайль.
Это издавна типа, салям алейкум-алейкум ассалям. Сразу ясно кто перед тобой.))
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2k
Алекс Час назад
а в чем пацан то виноват, вся проблема его в воспитании и отношениях в семье., и окружении. Вот родителей однозначно надо [мат]@@@ть. ну, а ему для урока и на карадаш хватит.
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38k
Aleksandr Час назад
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18
Филя Филимонов Час назад
Ну я считаю ,что правильно.Учёт малолетних придурков нужно вести, иначе они вырастают потом в больших придурков,а от них уже гадости больше.В былые времена,чтобы затеять драку и отвлечь от себя внимание /как зачинщика/,посылали мальца с вымазанными в грязи руками пошалить ,вытерев руки о чью-то белую рубашку.Малец получал по затылку за содеянное и естес-ственно подходили защитники мальца и правосудие торжествовало.А в Италии мафиози давали малышу /до 14 лет/ пистолю и показывали в кого нужно пульнуть.Малыш подходил и пулял и усё.Возраст не подсуден. Всё начинается с безобидных яко бы мелочей.
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