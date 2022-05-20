В Подмосковье родитель сдал в полицию третьеклассника, написавшего в школьном чате "Слава Украине!"

Ребенок сообщил, что пошутил и хотел потроллить одноклассников.
16 мая ученик 3-го класса из Звенигорода разместил в школьном чате украинский лозунг. Одноклассник мальчика заметил приветствие и показал его своему отцу. Мужчина решил ознакомить полицию с проукраинским настроением ребенка и сообщил "куда следует".
В результате скрины чата попали к оперативникам, и ребенка вместе с его матерью вскоре ожидали в отделе по делам несовершеннолетних. Мальчик сообщил, что пошутил и, вообще, решил разыграть одноклассников, однако с ним провели беседу о вреде такого троллинга и
взяли на карандаш отпустили. Впрочем, ранее 11-летнего ученика школы в Камышине поставили на учёт за посты с «дискредитацией российской армии» в соцсетях, так что скорее всего теперь юный житель Подмосковья сто раз подумает, прежде чем писать что-либо в школьных чатах или в ВК, но это не точно.
Как считаете, уважаемые фишкяне, правильно ли поступил родитель?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- "Из пневматики стрелять буду": в Москве задержали подростка, угрожавшего напасть на школу
- В американской школе пятилеток вывели с плакатами в поддержку BLM
- "Лично подвозил смертниц": главу полиции в Кизляре арестовали за причастность к терактам в Москве
- Автозак с задержанными на акции в Москве попал в ДТП и перевернулся
- В школьную программу включили книгу об Ахмате Кадырове
ВЕЛИКАЯ БРИТАНИЯ ВООРУЖИЛА УКРАИНУ РАКЕТМИ Brimstone II !
ВАША МАМИНА ПИЗ-ДА НАТЯГИВАЕТСЯ НА МОРДУ .
ПУЙЛО ВЕЛИЧАЙШЕЕ Х-УЙЛО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА !
Надо поколения 3 чтоб поменялось- может тогда ЛЮДИ,а не рабы начнут появляться
Зиги и усы художника, может и каждый делал и показывал ради шутки, но еслиб я догадался так шуткануть вне своего коллектива малолетних дебилов друзей, а среди взрослых, яб тогда месяц спал стоя с разодранной в клочья жопой от ремня.
Нужно понимать контекст, если на кухне шутишь "про вкусное баварское" это одно, а если зигуешь по приколу, на пьедестале или рассказываешь в думе про несчастных немцев потому что ты Коля из Уренгоя, то это совершенно другое.
Затрахали эти телячьи нежности с долбобобами, которые на площадях ломают "Z" стенды, отрывают головы ростовой фигуре "Бабушке с флагом", или буквально, в прямом смысле ссут на ветеранов и изображения ветеранов на мемориальных досках или мусорят в вечный огонь, а когда их за жопу хватают, начинают скулить как шлюшки, что пошутили и их немного не так поняли, и это не экстремизм, а мелкое хулиганство, штраф 500 рублей....
На каждый класс и возраст подрастает своя шутейка. Правильно что к ним наведалась инквизиция.
Наша нация самая лучшая,все остальные - говно которое хочет на нас напасть, разве вам не понятно? это же не нацим,это патриотизм, но если человек смеет сказать в своей стране такое про свою страну- расстрелять, только нам можно такое говорить
Зомбирование как оно есть, научить кричать нацию, слава украине по щелчку пальцев,
кричалочка. Типа пароля. Не ответил героям-слава,все ты не наш. Гениально!
Аналог. Хайль Гитлер. Или зиг хайль.
Это издавна типа, салям алейкум-алейкум ассалям. Сразу ясно кто перед тобой.))