В Подмосковье родитель сдал в полицию третьеклассника, написавшего в школьном чате "Слава Украине!"

В результате скрины чата попали к оперативникам, и ребенка вместе с его матерью вскоре ожидали в отделе по делам несовершеннолетних. Мальчик сообщил, что пошутил и, вообще, решил разыграть одноклассников, однако с ним провели беседу о вреде такого троллинга и взяли на карандаш отпустили. Впрочем, ранее 11-летнего ученика школы в Камышине поставили на учёт за посты с «дискредитацией российской армии» в соцсетях, так что скорее всего теперь юный житель Подмосковья сто раз подумает, прежде чем писать что-либо в школьных чатах или в ВК, но это не точно.

Как считаете, уважаемые фишкяне, правильно ли поступил родитель?