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Повернулись на деньгах: мемный пост о жадности

Повернулись на деньгах: мемный пост о жадности

Автор:
19 июля 2022 13:04
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   алчность   жадность   интересное   подборка   прикол   
4595
15
В этой подборке собраны самые лютые примеры меркантильности. От гнилых отношений до чрезмерно жадных производителей товаров.
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Источник:

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Метки: Юмор   алчность   жадность   интересное   подборка   прикол   
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15  комментариев
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29k
BuG Час назад
Отхлебнуть и насыпать сахарочка, в чём проблема? Повторять до покраснения рожи хозяина хаты. :)
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360
Просто чувак в интернете 17 минут назад
Чето начали с мороженого, закончили меркантильными бабами. Еще и картинки все с бородой как Хоттабыча.
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−9
Mirza 19 минут назад
А почему надо налить чая до верха?
Лучше налейте кипятка. В стакан.
В крайнем случае в подстаканник. :)
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125
Александр Степанов Полчаса назад
Комментарий к фото
Отпить и добавить
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1k
Кактус 37 минут назад
Паразити зм (от др.-греч. παράσιτος «нахлебник») один из типов сосуществования организмов. Это вид взаимосвязей между различными видами, при котором один из них паразит определённое время использует другого в качестве источника питания и среды обитания, частично или полностью возлагая на него регуляцию своих взаимоотношений с окружающей средой.
Что-то мне это напоминает!!!
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69k
Доктор Джонс 45 минут назад
Не всё так просто:
Гость отхлебнёт чай, добавит сахара с избытком, отхлебнет ещё - скажет - слишком сладко, а вот тут придётся ещё и на дополнительный кипяток тратиться...
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1k
Мурчелло 58 минут назад
Чего,чего,столько ягод на всех не хватит.
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58k
doker Час назад
Я их зову "телепузиками".

Они воспитаны этой передачей, у них небольшие животики, дорогие авто и недорогие квартиры в кредит, а так же - они начальники. Пусть и маленькие.

И мне их жалко, так как "форс-мажор" в жизни переживают очень тяжело.
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1k
rudenkov Час назад
Ссылка youtu.be
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