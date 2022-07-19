Повернулись на деньгах: мемный пост о жадности

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В этой подборке собраны самые лютые примеры меркантильности. От гнилых отношений до чрезмерно жадных производителей товаров.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Лучше налейте кипятка. В стакан.
В крайнем случае в подстаканник. :)
Что-то мне это напоминает!!!
Гость отхлебнёт чай, добавит сахара с избытком, отхлебнет ещё - скажет - слишком сладко, а вот тут придётся ещё и на дополнительный кипяток тратиться...
Они воспитаны этой передачей, у них небольшие животики, дорогие авто и недорогие квартиры в кредит, а так же - они начальники. Пусть и маленькие.
И мне их жалко, так как "форс-мажор" в жизни переживают очень тяжело.