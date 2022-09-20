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От обуви до попугайчиков: все уровни дискриминации

От обуви до попугайчиков: все уровни дискриминации

Автор:
20 сентября 2022 19:23
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дискриминация   интересное   подборка   прикол   ущемление   
2948
16
Мы часто не замечаем, но дискриминация проявляется в самых безобидных мелочах. Подборка забавных ситуаций, от которых точно кое-кто оскорбится.
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Источник:

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Метки: Юмор   дискриминация   интересное   подборка   прикол   ущемление   
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12  комментариев
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 54 минуты назад
Комментарий к фото
Либерасня вонючая.
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6k
Андрей Крылов 8 минут назад
Вотт прочсто ненавижу рассовую сегрегацию тупых нигоеров и рарных других черодожопых! (с) ;)
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7k
au3 41 минуту назад
А что у мастеров отдельный туалет их не напрягает?
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941k
NAZARETH (модер) Час назад
Улыбнуло !!!
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1k
MPEG-8 Час назад
Ненавижу две вещи, это расизм и негров.
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8k
SSD Час назад
Все - должны быть за Мир!!!
Я - всем сердцем за Мир и ради него, готов замочить всех: стариков, баб и детей!!!
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