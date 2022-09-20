От обуви до попугайчиков: все уровни дискриминации

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Мы часто не замечаем, но дискриминация проявляется в самых безобидных мелочах. Подборка забавных ситуаций, от которых точно кое-кто оскорбится.
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14.
Ужасные времена недавно были: Уолмарт запретил продавать женские средства гигиены мужчинам, идентифицирующим себя в качестве женщин
16.
А Disney не отстаёт от Amazon
Источник:
АНТИФИШКИ
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